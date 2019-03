El mercado se tiñe de la política: esto recomiendan desde la City para dólar, bonos y acciones

Marzo comenzó agitado para las inversiones. El discurso presidencial presagia un escenario de polarización. ¿Dónde sugieren poner el dinero?

El inicio del tercer mes del año no pareciera que vaya a ser fácil en lo financiero. Mientras que el viernes los operadores y banqueros estaban escuchando el discurso presidencial en el Congreso, el precio de los activos argentinos reaccionaba negativamente.

"Ya estamos metidos de lleno en la campaña. Todo va a girar en torno a esto. Y al parecer, teniendo en cuenta el discurso de Macri y lo que respondió la oposición, va a ser otra campaña donde la grieta se va a incrementar", interpretaba un analista de una sociedad de bolsa top de la City.



La sensación es que será muy complicado surfear los próximos meses. La ventana que puedan llegar a tener los inversores sin efecto electoral parece haberse cerrado.

"Arrancó el año. Y este es uno muy político. La paridad entre Macri y Cristina, sumado a lo que pueda pasar en el armado de la famosa tercera vía, va a generar mucho ruido", agregó el analista.



Después de un enero soñado, ya febrero mostró los límites: el Merval cayó casi 5% y lo que más hizo rendir el dinero (excepto lo que sucedió con los papeles de Grimoldi que volaron 105%) otorgó rentas del 12%, todo en pesos.

Teniendo en cuenta que el dólar subió 5%, pulverizó la utilidad en moneda dura. De hecho, la discusión hacia adelante es precisamente qué pasará con el tipo de cambio y su impacto final en el precio de los activos. El dato no es menor y resultará clave.



El comienzo de marzo no fue precisamente el mejor. El dólar mayorista subió sesenta y seis centavos el viernes pasado, el primer día de marzo. ¿Tuvo que ver con palabras de Macri ante el Congreso? No pareciera.

Las monedas emergentes se depreciaron, incluyendo al real brasileño. Además, en lo estrictamente local, hubo mucha cobertura por el fin de semana XXL. Nadie quiere estar posicionado en pesos tantos días bajo este escenario. Siempre ocurrió lo mismo.

También, el billete venía presionado por las operaciones de fines del mes de febrero. La pasada, fue una semana perdida: el dólar trepó punta a punta 59 centavos.

Te puede interesar Bank of China llega a la Argentina: invertirá u$s50 M y se enfocará en grandes clientes

Quedó en $39,81 y se alejó más de 1 peso del piso de la zona de no intervención oficial. En las pizarras se llegó a vender a $41 el minorista. Incluso, a pesar de que el Central mantiene la tasa en 50% y avisó que acelerará con el apretón monetario.

"Todo indicaría que el BCRA esta dispuesto a contener los niveles de volatilidad del dólar con una sobre reacción en los niveles de tasa, denotando fuerte compromiso a mantenerse a una distancia relativamente corta de la banda inferior de la zona de no intervención", resaltaron desde First Capital Markets, la compañía de Miguel Arrigoni.

El termómetro que hay que observar

Sin mercados en Buenos Aires tanto lunes como martes, habrá que monitorear qué ocurre en Nueva York con los bonos en dólares y los papeles argentinos que cotizan bajo la modalidad de American Depositary Receipt (ADR).

El termómetro será ése, algo que con delay impactará a partir del miércoles en la plaza local. Por lo pronto, el viernes las acciones en el exterior se desplomaron hasta un 7%. También subió el riesgo país, que mide la sobretasa que paga la Argentina contra los títulos del Tesoro de Estados Unidos: superó otra vez los 700 puntos básicos y el seguro contra un default (CDS) también trepó.



"Tiempo atrás veíamos un mercado 'haciéndose el distraído' o poniendo una probabilidad de relección a la gestión actual superior a la que indicaban los números. Cualquier de los dos haya sido el motivo, hoy está reacomodando expectativas", dice Delphos Investment.



"Es sumamente arriesgado tratar de 'agarrar el cuchillo cuando está cayendo' y en esta situación lo mejor es esperar señales", recomiendan.



En la misma línea, desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) sugieren que en este escenario hay que mantener la cautela. "Gran parte del resultado de las inversiones en 2019 se verá afectado por lo que suceda en octubre de este año, y todavía es muy pronto para saber que va a pasar en las elecciones", dice Lucas Gardiner, director de PPI.



Grupo SBS, donde se desempañaba Gustavo Cañonero (actual vicepresidente del Banco Central) antes de asumir, tampoco esconde su preocupación que volcó en su último informe mensual recién publicado.



"La estabilización de la economía debiera ayudar al Gobierno, que sigue polarizando contra una Cristina Fernández de Kirchner que se mantiene como la principal oposición. No obstante, el enorme descontento con Cambiemos abre el espacio para un peronismo no kirchnerista que también crece y podría fortalecerse sensiblemente si se debilita la candidatura de CFK", afirman.



"Más allá del deterioro reciente, la continuidad de políticas sigue representando el resultado electoral más probable, mientras una victoria del peronismo no kirchnerista parece hoy tan posible como un retorno del kirchnerismo", evalúan.

Qué hacer con el dinero

A la hora de las recomendaciones, desde PPI señalan que para aquellos inversores que crean que el oficialismo logrará la reelección en los comicios que se avecinan, los bonos argentinos en moneda dura se encuentran en valores muy atractivos.

Hablan de bonos largos en dólares con rendimientos de entre 9% y 12%. Dentro de las opciones conservadores, las Letes en dólares del Tesoro, que en las últimas licitaciones primarias se emitieron con tasas del 4,5%, representan una buena alternativa.



"Lógicamente, dada la forma actual de la curva, y esperando una normalización de la misma en el escenario más probable, los retornos totales estimados (ganancia de capital más intereses) más atractivos se encuentran en el tramo medio. De esta forma, si uno desea exponerse al riesgo argentino, sería un buen momento para rearmar la cartera local", explican.



"La curva soberana en dólares está en proceso de lateralización. Los bonos cotizan a un spread acorde a emisores con calificación CCC, alienados con los fundamentos", detalla Delphos.



"Con un mundo expectante que pivotea frecuentemente entre risk-on y risk-off, a nivel local la incertidumbre electoral comienza a pesar cada vez más", acotan. Esto se está reflejando en una nueva expansión de los rendimientos según bajo qué paraguas se haya emitido el bono (ley local o extranjera).

En acciones, Delphos agrega que desde un aspecto técnico, casi todos los papeles están buscando la próxima zona de soporte para tratar de hacer pie. Y creen que todavía es prematuro decidir dónde volver a posicionarse a pesar de los precios bajos que se encuentran.



Constructivos pero con cautela ante un posible escenario negativo, en Grupo SBS consideran que entre los bonos en dólares es momento de combinar posiciones estructuralmente cortas, con apuestas tácticas hacia el tramo largo.



"Asimismo, vemos elementos para elevar la exposición a pesos hasta 35% de la cartera de renta fija mediante instrumentos de corta duration", agregan.