Debut con calma del "dólar Fernández": los bancos de inversión ven alejarse el fantasma del default

La City reaccionó sin pánico al anuncio de Cristina Fernández. Cuánto influyeron las declaraciones de Schiaretti y Lavagna y qué interpretan los inversores

Lo que amagó con ser un día agitado en los mercados, terminó siendo un día como cualquier otro en la City porteña. El anuncio del sábado de Cristina Fernández, postulando a Aníbal Fernández como candidato a presidente y relegándose al cargo de vice, tuvo un impacto apenas negativo entre los inversores, que aún están digiriendo la noticia.

Además, la jugada de la ex presidenta obligó a que parte del arco político mueva sus fichas y confirme candidaturas, lo que también diluyó la posibilidad de que el resto del peronismo haga una alianza con la fórmula Fernández-Fernández.

El dólar, que abrió 1% por encima del cierre del viernes, fue recortando la suba con el correr de las horas y terminó con un alza del 0,4%. El precio al público cerró con un aumento promedio de 22 centavos, a $46,42 en las pizarras y la cotización mayorista apenas trepó 19 centavos, a $45,19.

Es más, el Banco Central ni siquiera tuvo que subir la tasa que paga por las Leliqs y no sólo colocó $208.776 millones de sus letras, sino que volvió a aplicar un nuevo recorte en el rendimiento, que en el promedio del día quedó en 71,441% anual.

"Creo que es un poco de que el humor global se dio vuelta para la tarde, eso ayudó y un poco que el mercado aunque todavía está digiriendo las noticias del fin de semana no cree que el anuncio de la fórmula Fernández-Fernández sea un game changer (que cambia el juego)", analiza Daniel Chodos, jefe de estrategia de bonos soberanos de Credit Suisse, en diálogo con iProfesional.

Para Norberto Sosa, director de Invertir en Bolsa, "el mercado ha tomado todo esto como una señal de debilidad de Cristina Fernández", en el sentido de tener que abrir negociaciones con Sergio Massa o con otros referentes del peronismo. "No generó pánico, de hecho los bonos terminaron muy firmes", agrega.

En riesgo país, que es el termómetro del humor de los grandes inversores del exterior, comenzó el día con una suba de casi el 1,6%, tocando máximos de 959 puntos básicos. Luego, a medida que aparecían compradores de bonos y los precios pasaban de rojo a verde, el indicador que elabora JP Morgan culminó a 927 puntos básicos, una baja del 2% respecto al cierre del viernes.

Te puede interesar Para Wall Street, el precio de los bonos ya contempla una reestructuración de la deuda y quita del 30%

Los fondos del exterior, divididos

Entre los inversores del exterior no hay una postura común respecto el anuncio de Cristina Fernández, según cuenta Chodos, quien este lunes mantuvo contacto con distintos los fondos y notó que están bastantes divididos. Hay algunos que piensan que esto en general es negativo, porque le bajan las chances a Cambiemos de ser reelecto, y otros que piensan que en realidad es bueno.

"Lo interesante es que entre los que piensan que es bueno, en realidad los argumentos son muy diferentes", destaca el estratega del Credit Suisse. "Algunos piensan que es bueno porque un hombre como Alberto Fernández, que no es kirchnerista, es un peronista más moderado con el apoyo de todo el peronismo no es una mala opción para la Argentina, y asumen que CFK va a tener un rol secundario en eso", explica.

Y hay otros, agrega, que lo ven positivo pero con otra lectura: "creen que esto en realidad no cambia nada, que quizá es otro error político de Cristina, que no va a atraer muchos votos esa fórmula, con lo cual esto al final del día va a ser bueno para Cambiemos. No lo ven como una persona que pueda llegar a capturar muchos votos". En ese escenario, acota, el resto de los peronistas más pragmáticos no lo van a seguir.

La lectura que hacían en la City es que el hecho de que Cristina Fernández se uniera con Alberto Fernández en su fórmula apunta a superar el techo de votos que hoy parece tener el kirchnerismo y a tratar de quitarte algo de votos al resto del peronismo.

"El movimiento busca mostrar mayor moderación en la fórmula, a fin de atraer a otros peronistas, dado que Alberto tiene mayor capacidad de formar coaliciones. A su vez, tiene la intención de convencer a los indecisos que buscan una alternativa más moderada, al dar una imagen más cercana a la presidencia de Néstor Kirchner", sostiene Ezequiel Zambaglione, Head of Research de Balanz. Sin embargo, agrega, las encuestas muestran que el techo de Cristina es difícil de romper, "y su imagen es muy fuerte como para convencer al electorado de tener una baja influencia en la fórmula".

"Fue una buena jugada pensada por Alberto Fernández para generar una estrategia de mayor fuerza para negociar con el PJ. Schiaretti se quedó dormido y Alberto y CFK salieron a marcarle la cancha", analiza Sosa, una de las voces más escuchadas de la City para analizar las distintas jugadas políticas, y en especial las que hace el peronismo.

Te puede interesar Apple se derrumba en Wall Street luego del veto de EE.UU. a Huawei

Las voces del peronismo y su efecto en el mercado

Justamente las definiciones que salieron después de que Cristina oficializara la primera candidatura a presidente fueron las que atenuaron el impacto en los mercados. Primero, poco antes de las 12 del mediodía, el cordobés Juan Schiaretti buscó evitar cualquier tipo de interpretación y aseguró que Alternativa Federal va a presentar un candidato.

Un par de horas más tarde, pero con los mercados en plena negociación, Roberto Lavagna dejó de coquetear con la posibilidad de presentarse en las elecciones de octubre y disparó: "Voy a ser candidato a presidente". De ese modo, el ex ministro de Economía de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner también descartó una eventual alianza con la fórmula Fernández-Fernández.

"Hubo una sucesión de noticias que dio vuelta al mercado, una que Lavagna anunció que será candidato y la otra, que Schiaretti dijo que Alternativa Federal presentaría un candidato. El mercado lo leyó como que el peronismo sigue dividido", explica Santiago López Alfaro, socio y director de Delphos Investment.

En la misma línea se mostró Sosa, quien asegura que en parte pudo haber ayudado a revertir el mal humor con el que comenzaron operando los activos argentinos.

"Creo que un poco ayudaron al mercado las declaraciones de Schiaretti, Lavagna y Pichetto. Igual era esperable", sostiene Chodos. "El peronismo más racional va a tener que tener mucho más evidencia que este plan funciona antes de apoyarlo", acota.

El estratega del banco suizo destaca que en resumen el impacto en el mercado "tuvo un efecto neto algo negativo, porque si el consenso hubiese sido el lado positivo, el mercado hubiese ralleado (subido con fuerza)". En términos netos, sostiene, el mercado igual lo sigue tomando de manera negativa, pero no fue tan negativo porque está dividido. "La gente todavía está digiriendo la noticia", acota.

Te puede interesar Ansiedad por el "dólar Fernández": hay nerviosismo en el mercado y el Central se prepara para intervenir

En este caso, con un mercado que finalmente operó en calma, ganaron tanto el Gobierno como el kircherismo. El primero, porque evita un movimiento brusco en las variables financieras, con el impacto que tiene tanto en la inflación como en la economía en general. Al kircherismo, en tanto, le sirve mostrar que el mercado no respondió con pánico a su candidatura, más allá de las diversas lecturas que puede tener entre los inversores.

Para Ezequiel Zambaglione, Head of Research de Balanz, la probabilidad de la fórmula Cristina Fernández de incrementar la intención de voto "es limitada, dado que su imagen es muy fuerte y difícil de disuadir al votante que no quiere volver al pasado". Además, agrega, incrementa la polarización, ya que un candidato moderado ahora tiene la oportunidad de competir contra ella en las PASO, reduciendo la probabilidad de una tercera opción.

La clave, las próximas encuestas

A todo esto, el hecho de que los candidatos hayan comenzado a mostrar sus cartas no implica que el ruido electoral se vaya a reducir en el corto plazo ni mucho menos. "Va a haber cada vez más ruido en el mercado", dispara Chodos, quien cree que será clave cómo impacta este anuncio en el electorado, y la forma más fácil de medir eso va a ser mirar las encuestas que vengan ahora.

"Más allá de que nadie le cree a las encuestas el mercado lo mira, como se vio con el efecto de Isonomia", reconoce Chodos. "Va a ser muy importante ver si hay cambios en la intención de votos a esta fórmula, seguramente va a subir la intención de voto. Si sube en forma consistente, el mercado podría especular que parte del campo peronista racional apoye esta propuesta, y ahí sí quizá pueda tener un impacto negativo", analiza.

Por otro lado, agrega Chodos, si no suben en la intención, "el mercado va a descartar que el peronismo racional se sume a esta propuesta y va a ser una bala más de cristina que no funcionó y las probabilidades de que gane Cambiemos suba".

Como explica Sosa, "esto confirme que nadie de los que supuestamente estamos un poco más informados, tenemos la menor idea de lo que finalmente pasará este año". ¿Quién se imaginaba a Alberto Fernández candidato a Presidente?, se pregunta el ex Raymond James. "Lo que realmente sabemos es que los activos argentinos siguen asociado a un elevado grado de incertidumbre y eso limita su recuperación en el corto plazo", resume.