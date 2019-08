Estados Unidos designa a China como un país "manipulador de divisas"

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó este lunes a China como país "manipulador de divisas" después de que el país asiático devaluara su moneda, el yuan, a mínimos históricos.

En un comunicado, el Tesoro indicó que su secretario, Steven Mnuchin, actuará con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para "eliminar la injusta ventaja competitiva creada por las últimas acciones de China".

El Banco Popular de China depreció este lunes el yuan, haciéndolo retroceder un 1,4% frente al dólar estadounidense y colocando la cotización de divisa en el nivel más bajo desde 2008.

Un yuan más débil significa que una cantidad sustancial de los bienes y servicios que exporta el país asiático son más baratos, lo que aumenta la competitividad de los productos que fabrica, y minimiza las consecuencias comerciales que generó la última medida del presidente de EE.UU., Donald Trump, de aumentar los aranceles de importación.

"China tiene un largo historial de facilitar una divisa infravalorada a través de una intervención prolongada y a gran escala en el mercado de divisas", dijo el Departamento del Tesoro en su anuncio.

"En los últimos días, China ha tomado medidas concretas para devaluar su moneda [...]. El contexto de estas acciones y la inverosimilitud de la justificación de la estabilidad del mercado de China confirman que el propósito de la devaluación de la moneda de China es obtener una ventaja competitiva injusta en el comercio internacional", añadió.

La decisión del gobierno estadounidense fue anunciada poco después de que el presidente Donald Trump calificara de "manipulación monetaria " el desplome del yuan.

"¿Estás escuchando Reserva Federal? ¡Esto es una violación importante que debilitará en gran medida a China con el tiempo!", tuiteó el mandatario.

China dropped the price of their currency to an almost a historic low. It’s called "currency manipulation." Are you listening Federal Reserve? This is a major violation which will greatly weaken China over time!