Analista advierte que la gente "buscará dólares hasta debajo de los floreros" si gana Alberto Fernández

"Alberto la va a tener muy difícil si resulta presidente. Hay dudas sobre qué querrían hacer, el tema es cómo convence a Doña Rosa que no compre dólares. Tiene que dar un giro de 180 grados como hizo Lula en Brasil en un momento y poner gente pro mercado en el Gabinete. Llamar a alguien muy de mercado . Eso le daría una mínima chance de convencer a la gente de que se mantenga en pesos y le renueven los depósitos y las Letras". El descarnado diagnóstico corrió por cuenta de Marcos Buscaglia, titular de Alberdi Partners, y ex economista jefe del Citi y Bank of America en Nueva York.

En un evento de Balanz Capital, que traía un sugestivo título ("Should i stay or should i go"), Buscaglia -como muchos lazos con inversores del exterior- reafirmó que el mercado "se cebó" con la expectativa de un triunfo de Macri o una diferencia en las PASO de entre 3 y 4 puntos. "Si Alberto se acerca a los 45% en las PASO, el mercado va a entender que esto es un game over y va actuar en consecuencia", dijo.