Las reservas del BCRA acumulan una caída de u$s1.612 millones en una semana

Las reservas del Banco Central (BCRA) acumulan una caída de u$s1.612 millones en las siete jornadas, en medio de volatilidad cambiaria y los vaivenes en los mercados internacionales.



Los activos internacionales de la autoridad monetaria bajaron el martes otros u$s578 millones y se ubicaron en u$s66.458 millones.

La merma de este martes sucedió luego de que en el inicio de semana se diera un marcado retroceso tras la decisión de China respecto de devaluar su moneda para volver más competitivas sus exportaciones en medio de la guerra comercial con los Estados Unidos.

En la víspera, las reservas habían anotado un descenso de u$s519 millones, debido a que un tercio del total de los activos del BCRA estan nominados en la moneda china.

Las #Reservas terminaron en u$s 66.458 millones, en el día bajan u$s 578 millones y en el mes caen u$s 1.433 millones

(Hoy no fueron los chinos) pic.twitter.com/V9lOMJgo5k