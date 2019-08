Con $11.000 millones, fue récord la demanda por Letras porteñas con seguro de cambio a días de las PASO

Llamadas "Dual", el instrumento tiene un seguro de cambio si trepa el dólar. La adminstración de Rodríguez Larreta tomó $6.000 millones al 50%

A cuatro días de las PASO, y mientras la mayoría de los inversores están renuentes a quedarse expuestos en instrumentos en pesos, la Ciudad de Buenos Aires recibió un aluvión de fondos para sus Letras Duales: le llovieron $11.9000 millones, el monto más alto de la historia para una colocación porteña. A diferencia de lo que ocurre con los bonos del Gobierno, que están siendo castigados por el mercado ante la incertidumbre electoral, las emisiones de CABA mantuvieron el atractivo.



El libro de la operación marcó que se recibieron 384 órdenes en el tramo competitivo (o sea el mayorista) y 672 por cuenta de inversores minoristas. La Ciudad, que planeaba tomar $5.000 millones para repagar la Letra que había emitido a mediados de mayo, decidió tomar $1.000 millones más.



La tasa que terminó pagando fue del 50%, no sólo más baja que en la anterior licitación, sino que incluso menos que la tasa Badlar (en torno al 52%) y el rendimiento de las Lecap (las letras de capitalización que emite Finanzas).

El atractivo adicional que tiene esta colocación porteña es que tiene una cobertura si el dólar se dispara. Por eso se llama "dual". Consiste un seguro si el tipo de cambio resulta ser mayor a un valor estipulado en la tasa de corte.



¿A qué valor del dólar la Ciudad tiene que pagar más? Según surgió de la operación, si el billete verde superara los $53,13 al 5 de diciembre de este año, entonces deberían pagar un premio mayor. Lo haría a través de intereses compensatorios por esa suba del dólar.



"La tasa en 50% nos sorprendió gratamente, producto de una demanda inédita. Fueron muchos inversores con mandato para posicionarse en pesos: participaron bancos, seguros y compañías de seguros. También un 10% de la operación, aproximadamente, fue adquirida por extranjeros", detalló Abel Fernández, secretario de Financiamiento porteño en diálogo con iProfesional.



"El instrumento funciona. No tomamos más porque sencillamente no teníamos necesidad de hacerlo. Pero fue el libro más abultado que hemos tenido", agregó Fernández.



En el mercado financiero llamó la atención el aluvión de pesos que le ofrecieron a Horacio Rodríguez Larreta. Esto se da en un entorno en donde los inversores están temerosos por el riesgo electoral y están saliendo de posiciones en pesos para cubrirse.



La explicación que se encontró es que, por un lado, no hay riesgos de que no haya continuidad política en la Ciudad como sí ocurre con la Nación. "El riesgo porteño es muy bajo, no sólo ahora sino en términos histórico. Fue el único distrito que no defaulteó la deuda en el 2001. Y claro que juega el hecho de que el PRO en CABA sigue en el poder", remarcaron desde una de las Alyc (sociedades de bolsa) que "vendió" la transacción entre sus clientes.



"Hay fuga de todo lo que sea pesos, lo único que quieren es riesgo CABA, por lo menos entre los inversores locales", agregaron desde otra entidad. Y recuerdan que el bono porteño al 2021 rinde 7% en dólares mientras que el soberano al mismo plazo paga 15% (el doble).

Ante esto, la Ciudad pudo sorprender con una colocación difícil de igualar dadas las condiciones del mercado. "El riesgo de CABA es de primera línea, mejor el Gobierno y la Provincia de Buenos Aires. Por eso es la que menos tasa paga y mejor recepción tiene de los inversores", repitieron entre las sociedades de bolsa más activas en la venta de estas letras.