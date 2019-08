Asesor económico de Alberto F dice que "este tipo de cambio sobra" y que hay que frenarlo porque genera inestabilidad

En medio de un clima caldeado en lo político y en lo económico, casi sin premeditarlo, se pudo superar la famosa "grieta" en un evento realizado en la Bolsa de Comercio.

Ambos coincidieron en varios temas fundamentales hacia adelante: uno, que este nivel de dólar es exagerado y producto de la sobrerreacción del mercado; y dos, que los candidatos de cara a octubre tienen que volver a la racionalidad para que la situación no empeore.

En medio de otro día de alta tensión en lo financiero, con el dólar nuevamente subiendo hasta $62, en la Bolsa se esperaba la palabra de uno de los asesores de Alberto F. para vislumbrar qué piensan sobre el tipo de cambio.

Hay que recordar que cuando el dólar estaba planchado en $45, el candidato del kirchnerismo apuntó que estaba subvaluado y que tenía que subir (además de pregonar por un tipo de cambio "competitivo"). Alvarez Agis dejó una definición sobre el tema: "El dólar real a $47 estaba bien. Ahora con el dólar a $60 estamos recontra bien. Nos pasamos", dice.

Y fue más allá: "Este tipo de cambio sobra, a lo sumo que los políticos se mantengan irracionales", remarcó Álvarez Agis.

" Este tipo de cambio real sobra y se tiene que quedar acá porque para arriba es inestable. Y la inestabilidad es de otro tipo. Vamos a transformar un problema de liquidez por otro de solvencia. Solo los estúpidos hacen eso" , remarcó.

"Un buen compromiso (que podrían hacer Macri y Fernández) es decir que defendamos el dólar en $60 pero no nos compremos el dólar a $52. No retrasar tampoco", agregó quien fue aplaudido por el auditoria al finalizar su exposición.

El ex viceministro de Axel Kicillof, que -dice- llegó al ministerio para relajar el "cepo" pero no pudo, le tiró varios guiños a Caputo, que fue el último orador del evento. Recordó que uno de los problemas más importantes, de hecho el principal error del Fondo, fue la política monetaria que impuso, no la fiscal.

Ahí recalcó lo que usó Caputo al frente del Central de revelarse ante los funcionarios del organismo y vender reservas sin sentido. "Ese día hablé con un economista. Que ya no es más economista, hace política... y le va bastante bien. Y me preguntó qué me parecía lo que estaba haciendo Toto. Y le dije que bien. Y me respondió 'bueno, entonces hay que bancarlo'", contó Alvarez Agis, en referencia a un diálogo que habría mantenido con Kicillof durante ese momento.

Caputo también se manifestó en pos de llevarle tranquilidad a los inversores. "El mercado en este primer examen está bochando a Alberto. Pero tampoco puede salir a prometer cosas ahora. Se adelantó todo", afirmó el ex "Messi del equipo económico" de Cambiemos en su reaparación pública .

"La caída del mercado es totalmente exagerada. Los mercados exageran", consideró el ex ministro de Finanzas que emitió (entre otros) el famoso Bono a 100 años para Argentina."La discrecional del BCRA es clave para controlar el dólar. Tienen que velar por los precios. El Central tiene para manejarlo. No debería haber complicaciones con el tipo de cambio", arriesgó "Toto", siempre escoltado por Pablo Quirno, quien lo acompañó en el Ministerio y en el Central.