Recomiendan pagar el total del resumen de la tarjeta de crédito y no el mínimo

Así se evita sumar cuantiosos intereses. El costo de la refinanciación de la deuda, si se paga el mínimo y queda un saldo, es ya de casi el 100%

El economista Gerardo Alonso Schwarz recomendó que, a la hora de abonar el resumen de la tarjeta de crédito, se pague el total y no el mínimo. Si la persona no puede llegar al total, al menos debe pagar sobre el pago mínimo a los efectos de evitar intereses de refinanciación.

Dijo que lo mejor más en estos tiempos de crisis económica, es saldar el total de la cuenta y no quedarse sólo con el pago mínimo. Si la persona no puede hacer esto, debe intentar al menos pagar más que lo mínimo para reducir esa cuenta cuanto antes.

Si una persona abona el pago mínimo se expone a que en el próximo resumen se sumen intereses de refinanciación que hoy casi alcanzan el 100 por ciento.

Te puede interesar Un regreso sintomático: con los bonos por el piso, fondos buitre otra vez sobrevuelan la City

Por eso recomienda eliminar lo más pronto que se pueda la deuda y tratar de mantenerse al día, más en este mes donde auguró una inflación muy superior en casi 5 o más puntos que el mes pasado.

En cuanto a la situación de los empresarios y comerciantes con la alta volatilidad del dólar y los anuncios de nuevas medidas económicas, dijo que la opción de muchos fue no facturar -no vender- porque no tienen precio de reposición.

"Hoy muchos empresarios tienen dudas acerca de cuál va a ser el costo de reposición de mercadería. En algunos casos, algunas empresas decidieron no facturar el día de ayer, lo implica no vender. Esto se da porque no tienen precio de reposición para poder reponer los productos", explicó.