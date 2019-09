Matías Kulfas dijo que los intereses de la deuda ya triplican los de 2015

El referente económico de Alberto Fernández sostuvo que buscarán un tipo de cambio competitivo y estable, superávit comercial y fiscal

El economista Matías Kulfas, referente del equipo del candidato Alberto Fernández, consideró que "el principal problema de la economía argentina es la restricción externa, es decir, la falta de dólares".

"En algunos momentos históricos esa restricción se relaja, o porque existen términos de intercambio favorables, reservas o porque se accede a financiamiento externo", agregó. Sin embargo, señaló que "difícilmente alguna de estas condiciones estará disponible en los próximos meses".

A la vez, sostuvo que "el déficit de divisas llegó a duplicarse en los últimos tres años" y que "el gobierno de Mauricio Macri multiplicó por tres el peso del endeudamiento público con acreedores privados y organismos internacionales al cabo de su gobierno y el nivel de reservas disponibles ya no es elevado".

En una charla privada organizada por el Banco Rioja que contó con la presencia del gobernador Sergio Casas y ante unos 250 empresarios pymes, Kulfas habló de la "Argentina 2020, claves para volver a crecer", indicó el diario Ámbito Financiero.

Durante su presentación, el economista señaló que el PIB de 2019 será aproximadamente 3,4% más bajo que el de 2015 y que incluso el PIB por habitante de este año será 7,3% más bajo que cuando arrancó el gobierno de Macri. En este sentido, fue categórico al afirmar que "ya se perdió uno de cada diez empleos industriales en los últimos tres años" y que "la única inversión que llegó en estos años fue la financiera".

"Entre 2015 y 2017 el déficit fiscal no solo no bajó sino que subió, fundamentalmente por los mayores pagos de intereses. En 2018 se inició el fuerte ajuste del gasto, y aún así finalizó con mayor déficit que en 2015", dijo Kulfas, que vaticinó que si bien durante este año se está profundizando el ajuste del gasto primario, de todas formas "no se logrará meta de déficit cero porque la cuenta de intereses casi triplica a 2015".

Lo que viene

Consultado por las posibilidades de una pronta recuperación económica, Kulfas se mostró convencido de que el camino es un plan de desarrollo industrial y tecnológico, pero también la incorporación de estímulos financieros, especialmente para las pymes provinciales.

"Es importante que existan políticas de asistencia para las Pymes, créditos, garantías, políticas", y puso como ejemplo la gestión riojana al hablar de "las acciones que se llevan a cabo de manera conjunta entre el gobierno provincial y el Banco Rioja (entidad pública con nuevo management), y coincidió con Casas sobre "la importancia de la economía familiar, las empresas riojanas, los productores, emprendedores, entre otros, que son alcanzados por los distintos programas de contención económica y financiera que se desarrollaron en estos últimos tres años".

Un párrafo aparte mereció la mención del acuerdo económico y social y de los objetivos que se buscarán cumplir con este proceso: "la idea es subir la productividad y mejorar de manera sustentable el salario real", concluyó Kulfas.