En tiempos de cepo, blue, arbolitos y cuevas, lo mejor es saber cómo detectar si un dólar es verdadero o falso

Para evitar ser estafado, lo mejor es saber como detectar si un dólar es verdadero o falsoPara evitar ser estafado, lo mejor es saber como detectar

Hoy circulan cerca de 1,7 billones de dólares en billetes a nivel global, y hay un dato oficial sorprendente: entre un 50 y 66% circula fuera de los Estados Unidos.

Si esta cifra es más que elocuente, hay otra tal vez más llamativa: con un promedio de 1.300 dólares por habitante, Argentina acapara cerca del 20% del total y se ubica en el segundo lugar a nivel mundial luego de Rusia.

Tomando en cuenta dichas cifras, un tema que genera preocupación permanente tanto en la Reserva Federal de los Estados Unidos como en muchos bancos centrales es la existencia de un sistema muy sofisticado de falsificación de billetes.

Es un tema particularmente sensible en nuestro país. Por su historial de confiscaciones, corralitos y turbulencias financieras, los ahorristas argentinos tienen una tendencia a preferir los dólares físicos a resguardo a una caja de seguridad antes que en una cuenta bancaria. Esto hace que la demanda por los billetes verdes siempre se mantenga alta. Y, en tiempos como los que corren, se multiplican los riesgos de estafa.

La reinstauración de un estricto cepo cambiario lleva a que en muchas ocasiones los ahorristas recurran a los clásicos "arbolitos" y a las "cuevas", donde no siempre se tiene certeza de que el dinero que se maneja sea de curso legal.

Los consejos de la Fed

Lo cierto es que los dólares falsos siguen circulando en el mercado a pesar de la tecnología y los mecanismos de seguridad que tienen a disposición el Gobierno estadounidense. En tal sentido, el banco central estadounidense recomienda una serie de pasos para no ser sorprendido en su buena fe.

Sobre este punto, hacen especial hincapié en que para detectar si un billete es o no falso, el paso más importante es tener los recursos visuales y táctiles para reconocer un dólar verdadero, tanto "de la última familia emitida en 2013" como de las anteriores, que nunca salieron de circulación y son moneda de curso legal.

Si bien el ojo más entrenado no necesita mucho tiempo y una persona con experiencia ve en pocos segundos si tiene al frente -y entre sus manos- un billete verdadero o falso, pero para quien no está habituado a su manipulación, la posibilidad de que lo tomen por sorpresa es elevada.

Es por ello que se debe tener mucho cuidado cuando se compran dólares. La recomendación de los expertos es que lo más conveniente es hacerlo en una casa de cambio o banco, pero cuando existen restricciones como en la actualidad y la alternativa es recurrir al mercado paralelo, es entonces cuando resulta fundamental saber cómo detectar dólares falsos.

Para ello nada mejor que tener en cuenta los consejos que brindan los expertos y en particular de quienes lo emiten.

Según el sitio web de la Reserva Federal, la mejor forma de determinar si un billete de dólar es verdadero, existe una serie de pasos para confirmar su autenticidad o no.

Te puede interesar De la mano del cepo vuelve el dólar blue, principal indicador financiero de la era kirchnerista

Dólares verdes

Para los billetes más antiguos los pasos a tener en cuenta son los siguientes:

Sentir la textura

Lo primero que se debe hacer es tocar el billete. Los que son auténticos tienen una textura única, un poco áspera al tacto. "En un papel tan fino hay muchísima seguridad, y es una mezcla de 25% lino y un 75% de algodón, con fibras de seguridad rojas y azules", especifican.

Cuando se trata de piezas falsas, el papel que se utiliza es de menor calidad. Generalmente, éstos son cubiertos con parafina para que adquieran una mayor rugosidad. Sin embargo, los originales son más ásperos y, por cuenta de la cera, las falsificaciones tienen una textura más "grasosa" que la de los billetes originales.

Observar los colores

La combinación de colores de los billetes reales es muy difícil de copiar debido a los contrastes que manejan entre colores pálidos y vivos. En su mayoría, los falsos tienden a tener un verde más brillante.

Además, la baja calidad del papel hace que pierdan su color con el uso. Incluso, dependiendo de la calidad de la falsificación, puede ocurrir que al frotarlos sobre un papel blanco se destiñan, dejando un poco de color verde en el papel.

Mirar el retrato

En los billetes originales las facciones de los personajes son definidas de manera cuidadosa. Si se observan los billetes falsos, la cara no tiene tantos detalles, las arrugas no están marcadas y los bordes no están bien definidos lo que hace que el rostro de estos próceres se pierda con el fondo.

Verificar si hay marca de agua

Si todavía existen dudas, debe tenerse en cuenta que en los originales se debe ver a trasluz la imagen nítida del rostro del personaje que se encuentra en el billete. Esta imagen preserva todos los detalles de la cara: la nariz, las cejas, los ojos y la boca están definidos claramente. No debe haber líneas finas alrededor de la cabeza. La marca de agua se debe ver en ambos lados del billete.

Te puede interesar Nuevo cepo al dólar: cómo afecta al turismo y qué tener en cuenta a la hora de viajar

Mirar el valor numérico en la parte inferior derecha

El valor en número que está en la esquina inferior derecha cambia de color. Pasa de negro a verde y en los últimos diseños, pasa de cobre a verde. Este valor, al igual que el texto "THE UNITED STATES OF AMERICA", deben ir en alto relieve.

Examinar los números de serie

Los números de serie van en el mismo color que el sello del Tesoro. En los billetes falsos puede que los números no estén perfectamente espaciados ni alineados.

Buscar el hilo de seguridad

Los billetes originales tienen un hilo de seguridad que a trasluz se debe ver como una línea plateada vertical que lleva la expresión "USA" seguida de la denominación del billete. Por ejemplo, en el billete de u$s100 aparece "100 USA 100 USA".

Observar las fibras de color en el papel

Los verdaderos billetes tienen fibras pequeñas de color rojo o azul. Los falsificadores las imitan imprimiéndolas o dibujándolas sobre el papel, pero recuerde que estas fibras hacen parte del papel.

Detectar si tiene pelitos o fibrillas:

El billete originalmente posee ciertos "pelitos" o hebras la cuales son añadidas en su fabricación mientras el billete esta humedo aún. A la lupa se podrá observar, en cambio los billetes falsos los pueden tener pintados simplemente con tinta de color.

Observar bordes y dimensión

Los falsos pueden ser más gruesos o más finos que los originales. Esta forma de identificación es la más utilizada para la gente común que no tiene vinculación con ninguna actividad relacionada.

Te puede interesar Cazar en el zoológico del "cepo": el BCRA volvió a comprar u$s100 millones y el dólar oficial cayó

Dólares azules

Cuenta la leyenda que el cambio del color tradicional y comenzar a imprimir billetes de tonos azules se debió a que el gobierno estadounidense se vio obligado a hacerlo luego de haber detectado una gran emisión de dólares falsos por parte de Corea del Norte. A raíz de ello, ya hace varios años se ha diseñado y lanzado un billete de 100 dólares que tiene algunas características que deben ser tenidas en cuenta.





Entre las nuevas medidas se destaca un hilo de seguridad azul, similar al del billete anterior, pero con la leyenda en 3D. El cual al mover el billete se moverá de lado a lado.

A su vez se agrega un sello el cual cambiará hacia el color verde desde el tono cobre.





Finalmente también se añade una leyenda originaria de la declaración de la independencia debajo de la inscripción de UnitedStates of America, esta es más pequeña pero se puede reconocer fácilmente sobre el lado derecho del billete

Más allá de la observación visual y dactilar, siempre existe como último recurso la utilización de una luz violeta o fluorescente, mediante la cual se pueden observar los sellos y hologramas su veracidad. Obviamente si estos no se reflejan y se encuentran como el mismo color, es que son dólares falsos.

Cabe apuntar que esta opción puede ser utilizada tanto para los nuevos como los antiguos billetes, y para todas las nominaciones existentes. Desde un dólar, a cinco, diez, veinte, cincuenta y cien. Y de hecho es la tecnica utilizada por bancos y casas de cambio.

Más allá de estas precauciones, en el mercado existen lápices, marcadores y fibras que con solo pasarlas por arriba de un billete pueden determinar si es real o no, pues si al pasarlo este pinta el billete determina que es falso.

El precio de estos lápices suelen ser muy económicos y fácilmente de adquirir, por lo cual si se va a realizar una operación en dólares y no se tiene experiencia puede ser una inversión muy útil y efectiva.

Además, también puede apelarse a la tecnología, a través de alguna de las tantas Apps disponibles para detección de billetes falsos,que están disponibles tanto para smartphones con sistema operativo IoS de Apple o con sistemas Android.

Si bien tanto las Apps detectoras de billetes, como los detectores magnéticos con luz ultravioleta o los lápices pueden simplificar y generar confianza en quien recibe los billetes, lo más conveniente es tomarse un rato para tocar cada billete, mirarlos y en el caso de sentir alguna diferencia al tacto, detenerse un rato a analizar bien en profundidad todos los puntos que pueden ayudar a descartar la duda o confirmarla.

¿Cómo detectar otros billetes?

Según las estadísticas oficiales, el billete de u$s 20 es el que más se utiliza en comercios minoristas en cualquier parte del mundo, y es por eso que es muy útil reconocerlos. En este caso, la recomendación oficial es cumplir con la secuencia "toque, incline y mire".

Para estos billetes lo que se debe hacer es pasar los dedos por el cuello del presidente Andrew Jackson y confirmar o no si el billete se siente ligeramente áspero al tacto, como resultado del proceso de impresión y la composición del papel. Asimismo, al igual que billete de u$s100, la marca de agua también dice presente, y el hilo de seguridad en este caso se verá verde con luz ultravioleta.

En la medida de lo posible, cuando no se logre determinar completamente si un billete es verdadero o falso, solicitar el reemplazo de ese o esos billetes puede ser la solución, pero nunca debe dejarse pasar un billete con alguna duda.

Finalmente, para cualquiera de las siete denominaciones de billetes emitidas por la Reserva Federal, el sitio web del Programa de Educación sobre la Moneda de los EE.UU. posee un importante número de recursos que incluyen videos explicativos, folletos, trípticos e incluso módulos de capacitación, para orientar sobre las medidas de seguridad que toda "nota de la reserva" debe cumplir.