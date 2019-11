Cuáles son las mejores inversiones conservadoras para intentar salir airosos en estos tiempos

En épocas de incertidumbre, se debe identificar al tipo de inversor para poder determinar que abanico de posibilidades tiene para colocar su dinero

En principio, y de forma tradicional, se diferencia entre tres tipos de inversor (que se determina, básicamente, por el grado de aversión al riesgo): conservador, moderado y agresivo. No obstante, y dada la realidad del riesgo argentino en los últimos meses, esta clasificación se ha desdibujado bastante. En consecuencia, podría decirse que por estas horas hay dos. Conservador o agresivo, según busque mantener una cartera con riesgo argentino, explica Sabrina Corujo, directora en Portfolio Personal Inversiones..

El objetivo es identificar algunas opciones para el primero. Según la definición, este tipo de inversor es defensivo. Su principal objetivo es la preservación del capital, o un crecimiento moderado sin asumir importantes riesgos; y otorga valor a la liquidez o disponibilidad de sus inversiones.

Por ende, su cartera debe estar diversificada entre riesgo local y riesgo externo. El universo de instrumentos en ambos casos, y para este perfil, son variados.

Las opciones (en dólares y pesos)

Si se comienza por riesgo externo, claramente la moneda es dólares. Definido el perfil, las opciones claramente son múltiples. En el perfil analizado, generalmente, estas se identifican con inversiones investment grade (grado de inversión) como pueden ser bonos de corto o mediano plazo, y ETFs o Fondos Comunes del exterior, agrega Corujo en una columna publicada en Infobae.

En lo que respecta a instrumentos locales, en dólares, los FCI LATAM pueden ser una opción. Se los llama así por la composición de su portfolio que, básicamente, está armado por inversiones en Brasil y Chile en un 75%, y el restante en otros activos externos como pueden ser T-Bills americanas. Su volatilidad es baja, se suscriben en dólares divisa, y en el último mes 0,3 por ciento.

También dentro de alternativas en dólares se puede mencionar a las cauciones en esta moneda, que rinden entre 0,5-1,5% para plazos que van de 7 a 30 días. Un rendimiento que suele ubicarse por arriba de la que ofrecen las colocaciones bancarias a similar plazo.

"Este mismo activo en pesos también es atractivo. Si bien esta participación está hoy baja, en el caso de haber flujos en pesos y la imposibilidad de dolarizarse al tipo de cambio oficial, encontrar tasas que permitan ir surfeando la inflación debe ser un objetivo. De hecho, las colocaciones a plazo tradicionales ofrecen en promedio una tasa del orden del 44/45% anual a 30 días, mientras que las cauciones a mismo plazo apuntan a niveles del 48/50% con la ventaja de la necesidad de liquidez rápido de ser necesario. Incluso a 7 días, este viernes, en promedio la tasa era del 44/45% anual. Hay comisiones, pero son generalmente muy bajas", explica la asesora.

Tengamos en cuenta que la caución bursátil es un tipo de inversión muy similar al plazo fijo, y como dato clave están garantizadas por BYMA. La garantía se compone de activos financieros, que aporta quien es tomador de la caución. Se las identifica con un riesgo muy acotado, y su historia lo avalaría.

Otra alternativa –de bajo riesgo– son los FCI locales conocidos como T+0, o Money Markets. Se los identifican como un buen instrumento también para la liquidez en pesos en la posición. Su volatilidad es menor a 2% en líneas generales, con un retorno en el último mes promedio del 3,5/3,9%. Generalmente mantienen en su cartera cuentas remuneradas, otros FCI y ahora también pases del BCRA. Una de las ventajas, sin dudas, es su disponibilidad prácticamente inmediata.

Por último, una yapa: los FCI T+1. No los identificamos hoy con un riesgo bajo, dado que en su composición incluyen letras reperfiladas (con probabilidad de volver a reperfilarse), ONs y hasta bonos en pesos que podrán entrar en una futura reestructuración. Pero para aquellos que sean más audaces con su cartera, pueden ser una alternativa con rendimientos promedio en los últimos 30 días del 7,6-7,7% en promedio. No obstante, quien no tiene el apto cardíaco, abstenerse.