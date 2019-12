¿Se agota el optimismo por el plan Guzmán?: desde Wall Street lanzaron inquietante pronóstico para Argentina

Los bonos en dólares subieron en la semana hasta 10% a pesar de que hubo un "re reperfilamiento". Hay dudas de que el paquete fiscal sea sustentable.

El mercado financiero recibió con beneplácito el ajustazo fiscal (vía los ingresos, no el gasto) que lanzó el ministro Martín Guzmán durante la semana. Es obvio: los inversores ven que la estrategia del Gobierno es hacer caja para poder pagarles la deuda.

Incluso, esa sensación no quedó opacada por el reperfilamiento unilateral de las Letes en dólares -una cifra cercana a los u$s9.000 millones- por 180 días. Esa propuesta estaba incluida en el menú de opciones (léase sugerencias) que Daniel Marx -ahora número uno de los asesores de la deuda- venía presentándole a Alberto Fernández.

El flamante ministro de Economía tomó esa idea y anunció algo que para los mercados caía de maduro. No agradó, pero tampoco sorprendió. Por eso solo hubo una reacción negativa de Fitch Ratings, una de las tres grandes calificadoras, que le redujo la nota al país hasta "RD" o default restringido.

Vendrá el resto de las agencias a hacer lo mismo, una obviedad para los que tienen bonos argentinos. Pero eso no cambia la percepción de que la solución al tremendo problema de la deuda está en proceso.

Lo que le importa a los bonistas es cuál será la oferta que le presentarán en el corto plazo. El diálogo ya existe y los bancos y fondos le están acercando propuestas a Guzmán y al equipo de Daniel Marx. La visión "constructiva" que tiene Economía con los acreedores hace que los precios de los activos argentinos se vengan recuperando.

"La suba de las últimas dos semanas en el mercado de bonos estuvo asociada a dos eventos; uno la posibilidad de un pago por adelantado de intereses de los próximos 4 años con una quita del 50% del cupón para luego migrar a una renta homogénea del 7% a partir del cuarto año; y un tratamiento por igual de la Ley Argentina con la Ley Nueva York que permitía endosarles a los bonos locales la fortuna legalista de la ley americana", dice Bull Market Brokers en un paper a sus clientes.

Una está por verse si se cumple, la segunda -luego del re reperfilamiento de letes - pareciera que no tanto.

Cuentan que el segundo evento "optimista" fue el mega paquete que busca darle estabilidad fiscal al Estado en los próximos años. "Pero a medida que nos acercamos a la propuesta del Gobierno a los acreedores, se van afinando los detalles de un ofrecimiento a los inversores, y en este caso el borrador de Daniel Marx dado a conocer por medio de su consultora, podría dar información relevante de la propuesta final", estiman.

En medio de la ola de rumores, que claramente estuvo fogoneando a los títulos locales, la posibilidad de que la quita no sea agresiva sumado a que el oficialismo mostrará voluntad de pago (no con el discurso sino aumentando ingresos fiscales) jugaron a favor del rally de la semana pasada . ¿Qué pasó con los activos locales? Según los cálculos de Grupo SBS, sucedió lo siguiente:

-El S&P Merval registró el viernes una suba de 1,44%, con un volumen total de $2.157 millones de los cuales casi el 60% corresponde al ejercicio de opciones de diciembre. En el saldo semanal, el índice líder dejó una suba de 5,07% (6,51% medido al tipo de cambio implícito).



-Los bonos en dólares por su parte tuvieron una jornada (la del viernes) de menor a mayor para marcar al cierre una suba de 20 centavos de dólar en promedio para toda la curva. En el punta a punta semanal, los bonos estuvieron netamente tomadores dejando subas entre 6% y 10%.



-Respecto de los bonos en pesos, lo más destacado fue la emisión de Letes en pesos a 182 días de plazo por parte del Tesoro, con un monto adjudicado de $18.846 millones a un spread de 300 puntos sobre Badlar, mientras que en el mercado secundario los instrumentos en pesos continúan tomadores con subas promedio entre 2% y 15% en promedio. En el saldo semanal se observaron subas entre 25% y 50% en promedio.

Qué prevé el mercado

Más allá de la recuperación notoria de los precios, la incertidumbre aún se mantiene. El Citi, por ejemplo, publicó interesantes comentarios sobre la Argentina.

El banco estadounidense dice que el consenso del mercado es que el Gobierno se quedará sin dinero a mitad de 2020, por lo que no alcanzará el mega ajuste que lanzó Guzmán.

Creen que, sin acceso al mercado, Argentina necesitaría gastar aproximadamente un tercio de sus reservas netas para pagar deuda con organismos multilaterales, y continuar pagando a acreedores privados costaría otros u$s1.000 millones por trimestre.



"La deuda argentina deberá ser reestructurada mediante combinación de períodos de gracia de cupones, extensión de vencimientos y quitas. Los escenarios que examinamos sugieren un VPN (valor presente neto) negativo de riesgo/retorno. Es demasiado pronto para involucrarse en el crédito argentino", aconsejó el Citi desde sus oficinas en Manhattan.



En Wall Street todavía hay temor de que la Argentina termine en default, no porque sea la elección de Alberto Fernández sino porque no le quede otra salida. El hecho de que Guzmán tenga un discurso adecuado no alcanza para despejar dudas.



Por lo pronto, en la City porteña valoran que el Gobierno haya puesto primera y comenzara a mover las piezas del complejo rompecabezas macro, dejando atrás la preocupante inacción que habían mostrado durante la transición.



Desde Consultatio Asset Management, la compañía del gurú Eduardo Costantini, hicieron una evaluación de los primeros pasos del Gobierno. Dicen que es mejor que la que podían esperar pocos días antes de la asunción.



"La velocidad de reacción da cuenta de un reconocimiento explícito de la magnitud del problema macro al que se enfrenta, algo que se había puesto en duda previo a la asunción. La carta de presentación de Guzmán fue relativamente buena, especialmente por su hincapié en el poco espacio con el que se cuenta para un impulso fiscal y monetario", afirman.



Si bien la "Ley de Solidaridad" confirma esa posición, focaliza los esfuerzos principalmente en una mayor presión impositiva. "Estimamos que el impacto fiscal del proyecto es de 1,1% del PBI, lo que dejaría un déficit primario de 0,5% para 2020 (similar al de este año)", calcula Consultatio.



Pero, al igual que el resto del mercado, mantienen un sesgo de "wait and see". "Lo que nos sigue preocupando es la falta de señales concretas en torno a qué solución se busca para la deuda, en un contexto en el cual una reacción de mercado muy positiva vuelve mucho más exigente cualquier oferta que se le haga a los acreedores", advierten.



"Sin que todavía esté del todo claro qué tratamiento se dará a las diferentes legislaciones, entendemos que el re-reperfilamiento de las Letes en dólares y el artículo 57 del proyecto aprobado abona nuestra interpretación de canje en dos etapas", recuerdan.



Esto es, uno para los locales y otro (más beneficioso) para los extranjeros. Queda poco para que se acabe el misterio.