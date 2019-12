Se enciende la maquinita: el Banco Central emitió 100.000 millones de pesos al Tesoro

El titular de la entidad había destacado previamente que la idea era ser cauto con la emisión de pesos, pero que iría en línea con las necesidad del Tesoro

El Banco Central emitió al Tesoro 100.000 millones de pesos, los primeros de la gestión de Miguel Pesce, con los que busca financiar el déficit fiscal, en momentos en que el Estado afronta fuertes pagos y vencimientos.

En las entrevistas previas que dio Miguel Ángel Pesce, el titular de la entidad, destacó que la idea era ser cauto con la emisión de pesos, pero que iría en línea con las necesidad del Tesoro. Diciembre es un mes en donde estacionalmente hay una mayor demanda de pesos, algo que juega a favor del BCRA para que estos pesos no tengan un impacto inflacionario.

En las últimas semanas de su gestión, el ex presidente del BCRA Guido Sandleris también recurrió a la maquinita para financiar al Estado, echando por tierra no sólo su compromiso con el FMI sino también el plan que había presentado apenas unos meses atrás. Su propuesta era enviar al Congreso un proyecto de ley para reformar la Carta Orgánica del BCRA y prohibir la asistencia al Tesoro.

Así, entre el 21 de noviembre y el 5 de diciembre, Sandleris otorgó adelantos transitorios por $190.000 millones de pesos.

Durante este viernes, el ministro de Economía, Martín Guzmán, había dicho que su principal preocupación es "tranquilizar la economía" y advirtió que sería "desestabilizante" expandir el gasto y la emisión monetaria.

En una reunión con los periodistas, dijo que "no es momento" para generar una expansión del gasto y la emisión, al argumentar que "no hay financiamiento y no queremos recurrir a un aumento del financiamiento por parte del Banco Central".

"De hecho, el programa macroeconómico del gobierno anterior acordado con el FMI incluyó una contracción monetaria en el que se establecía que una variación igual a cero de la base monetaria contendría los precios y eso no ocurrió", señaló.

Asimismo, al referirse a su gestión, dijo que "lo que más me preocupa es tranquilizar la economía, que necesita redefinir prioridades para la población que está en alta vulnerabilidad, y estamos tomando medidas para proteger primero a ese sector de la población".

"Al mismo tiempo estamos tratando de restaurar la consistencia macroeconómica porque eso es fundamental para encauzar un sistema de desarrollo que sea sostenible y sustentable", señaló.

Y advirtió que el gobierno anterior "no logró estabilizar la economía y las cuentas en general no han estado equilibradas, ni en lo externo, ni en lo fiscal, incluyendo el pago de intereses".