Mercado bursátil: según analistas, ¿cuándo explotará la burbuja de la bolsa?

Luego de un alza esperado en Wall Street durante el mes de diciembre, se espera que las acciones tengan un retroceso en el próximo año

Para algunos analistas, hay que aprovechar este momento en alza del mercado bursátil porque la realidad es que las acciones podrían desvalorizarse a fines de enero de 2020.



Uno de ellos fue el veterano agente de la Bolsa de Nueva York, Tim Anderson, quien dijo que "algunas personas esperan un retroceso del 6% al 8% en enero".



Mientras que Jim Smigiel, director de sistemas de información para estrategias no convencionales de SEI, añade: "Siempre es bueno para los inversores recordar que estamos hablando del mercado de valores. Aunque la volatilidad ha sido increíblemente baja durante los últimos años, es probable que los inversores recuerden siempre que está ahí. Así que un retroceso del 6% al 8% (refiriéndose a enero) sería relativamente normal y debería ser esperable para todo el mundo. Prácticamente cualquier cosa lo podría provocar".



Wall Street está cerrando el año en medio de una tendencia al alza motivada por el efecto de los tres recortes de las tasas de interés y el principio de acuerdo comercial entre Estados Unidos y China.

El jueves pasado, el Nasdaq Composite llegó al límite de 11 sesiones consecutivas de ganancias, lo cual llevó el índice centrado en la tecnología más allá de los 9.000, puntos por primera vez. Los inversores siguieron incursionando en las acciones del sector de los microchips, por ejemplo, de Advanced Micro Devices, que tiene unas valoraciones infladas. También siguen manteniendo arriba a actores tecnológicos con dificultades, como Intel, que ahora ronda máximos históricos de 19 años.



Según Sun Dial Capital Research, el ratio put/call del S&P 500 está en sus niveles mínimos desde junio de 2014, de manera que los inversores no están apostando por una liquidación del mercado a corto plazo.



También señala que el S&P 500 ha pasado 52 días sin ningún movimiento diario por encima del +/- 1 %. Baja volatilidad fue el término más usado durante meses.



Estos son solo algunos ejemplos que merece la pena mencionar.



La mayoría de los profesionales en Wall Street creen que las ganancias estimadas en 2020 para el S&P 500 son demasiado altas y tendrán que ser revisadas a la baja. Se espera que los componentes del S&P 500 generen al menos un 10% de crecimiento de ganancias en 2020, lo que parece demasiado ambicioso dado el lento crecimiento global y los riesgos de la guerra comercial, indica Yahoo! Finanzas. Si las estimaciones de ganancias comienzan a caer como creen muchos en Wall Street, eso probablemente presionaría las valoraciones de las acciones.



"No creemos que las expectativas de ganancias vayan a caer, tienden a hacerlo todo el año. Comienzan con una marca alta y terminamos el año considerablemente debajo de eso. Creemos que el crecimiento del 10% de las ganancias en 2020 es un poco más agresivo para nosotros", dice Smigiel.

Subida sin fundamento

Si bien se espera un retroceso del mercado en enero, en diciembre las acciones subieron sin más novedades. Parte de esto se debe a un principio de acuerdo entre Estados Unidos y China, pero eso se esperaba desde a meses. Y también Amazon anunció el jueves una temporada récord de ventas navideñas, aunque eso también debería haberse visto venir en medio de los sólidos datos de ventas en línea del Viernes Negro y el Ciberlunes.



"Aprovecho el mercado cuando está caliente más que nadie, pero también hay una desventaja, como vimos en enero/febrero de 2018 y no quiero que nadie comience 2020 con mal pie", advierte Tom Essaye, fundador de Sevens Report Research.



Así que si bien no hay razón para para tratar de estar al frente de este mercado hasta fin de año, ya que casi no hay novedades ni eventos a la vista que vayan a hacer descarrilar el tren del repunte en los próximos días.