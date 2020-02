Para Loser, la deuda con el FMI no es un problema pero "a los bonistas hay que pedirles una quita"

Para Loser el problema mayor no sería la deuda con el FMI, que es un 20% del total, sino la posibilidad de llegar a buen puerto con los bonistas

El economista y ex Director Regional del Fondo Monetario Internacional (FMI), Claudio Loser, se refirió al proceso de renegociación de la deuda y afirmó que hay que pagar la deuda pero los pagos importantes serán recién el año que viene.

En ese sentido, opinó: "La Argentina le paga al Fondo por su préstamo los intereses más bajos de cualquier préstamo que reciba del Banco Mundial, del BID o de los bonistas. Ahora, hay que manejar la deuda de los bonistas, hay que sentarse a negociar y hay que pedirles una quita y posponer los pagos", recomendó.

Y agregó: "en términos de horizontes, el problema serio que tiene la Argentina no es la deuda con el FMI, que es el 20% del total de la deuda máximo, sino la deuda con los bonistas".

En ese sentido, será necesario formar "una alianza estratégica con el Fondo, cosa que se ha hecho a través de la historia latinoamericana, donde el Fondo se juega totalmente una vez que se llega a un acuerdo", para allanar el camino hacia un entendimiento con los acreedores privados.

Sobre posibles mecanismos de renegociación de la deuda puntualmente dijo: "la quita puede ser a través del pago de intereses, puede ser a través de capital, puede haber un menú, ese es el trabajo". Y agregó que "el fondo puede llegar a un acuerdo nuevo si la Argentina quiere".

Por último el economista se refirió a los comentarios vertidos el jueves por la vicepresidenta, sobre la negación del FMI de la posibilidad de realizar una quita, amparándose en el estatuto.

Sobre el tema dijo que: "a pesar de que suena muy atractivo para el público argentino lo que dice la vicepresidenta, no es correcto, creo que no ha hecho un estudio requerido y va a terminar a la defensiva. El fondo tiene unos estatutos y no se puede hacer quita".

Y ejemplificó: "ella menciona textos, pero es como si estuviera hablando la Constitución de 1853 y no la de los año 90 reformada que tenemos ahora".