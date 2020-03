10 gastos innecesarios que no te dejan ahorrar

Los gastos innecesarios están estrechamente relacionados con la capacidad de ahorrar. Consejos para poder desarrollar una buena salud financiera

Los gastos innecesarios suelen presentarse con frecuencia en personas o familias que no tienen capacidad de ahorro, desconociendo, en la mayoría de los casos, que ambas variables están estrechamente relacionadas.

En efecto, cuando se habla de ahorro, las miradas apuntan a los ingresos, perdiendo de vista que en realidad ese dinero "sobrante" se puede obtener reduciendo gastos innecesarios, como los llamados "gastos hormiga".

En este artículo de iProfesional te mostramos cuáles son los 10 gastos innecesarios más comunes para que los puedas disminuir o suprimir y tener un sobrante para ahorrar.

10 gastos innecesarios que no te dejan ahorrar

1- Televisión

Gastos innecesarios: Mirar TV por cable se puede sustituir por otro hábito más económico

La televisión por cable representa uno de los gastos innecesarios más comunes ya que, salvo las últimas generaciones, el resto de la población creció viendo TV, por lo que este se convirtió en un hábito.

Sin embargo, en muchos casos, del total de la grilla, solo se suelen ver unos 7, 10 o 15 canales de TV.

Entonces, cabe la pregunta, ¿vale la pena pagar el servicio de suscripción por cable?

En ese sentido, hay otros servicios que además se suelen adquirir tales como High Definition o paquetes de deportes, películas, etc.

Queda a criterio de cada uno la utilidad del servicio de televisión por cable, pero si no lo usas mucho, podés optar por darlo de baja y buscar alternativas. Por ejemplo, si te gusta ver películas Netflix puede ser una opción más económica.

Además, no hace falta tener un televisor en cada habitación.

2- Regalos, compras online y demás

Las compras de "fin de semana" constituyen uno de los gastos innecesarios más notorios

En este item entra todo lo relacionado a compras innecesarias.

Es decir, aquí entra cualquier tipo de compras impulsivas.

También los regalos a los seres queridos que suelen exceder el presupuesto original.

En ese sentido, podés planear con anticipación los regalos y aprovechar ofertas.

No está demás recordar que el valor monetario de un obsequio no representa cuánto valores sentimentalmente a esa persona.

Por otro lado, si bien el e-commerce ha traido grandes beneficios a los usuarios, al mismo tiempo representa una tentación latente para quienes suelen navegar en Mercado Libre y otras páginas afines.

En efecto, muchas compras online representan gastos innecesarios (además que incluyen gastos de envío).

En este marco también aparecen las famosas compras de "fin de semana", donde se suele estar más relajado e ir a los centros comerciales a "pasear" y comprar cosas que realmente no son necesarias.

Las revistas por catálogo, a las que accedemos para "ayudar" a alguien que conocemos, también entran en la categoría de gastos innecesarios.

Por último, y no por eso menos importante, aparece la compra de artículos en oferta solo por el hecho de que tienen un descuento.

3- Comprar "el último modelo"

Si se quiere aumentar la capacidad de ahorro, es mejor no comprar los productos "último modelo"

Gastos innecesarios aparecen en la compra de dispositivos electrónicos que no se van a utilizar con frecuencia o bien cambiar de computadora o celular a pesar de que el actual funciona en perfectas condiciones.

En ese sentido, ciertamente, no es necesario tener el último celular (o la última prenda de moda).

En este punto hay que agregar que lo que está de moda tiene un precio especial solo por el hecho de estar "a la vanguardia".

Si en efecto realmente lo necesitás, podés esperar un par de meses para hacer la compra ya que el precio seguramente será más conveniente.

El mismo caso aplica para los autos nuevos ya que luego del primer año pierde el 25% del valor aproximadamente.

Si estás pensando en comprar un auto, en este artículo de iProfesional podés revisar la lista de los autos usados más vendidos en 2019.

4- Bancos, tarjetas y seguros

El uso excesivo de tarjeta de crédito genera gastos innecesarios

En los servicios financieros encontramos muchos gastos innecesarios.

Uno de ellos son los seguros. Muchas veces estos "aparecen" sin que nos demos cuenta (tal vez porque solicitamos un préstamo, abrimos una cuenta o nos dieron una tarjeta de crédito).

Asimismo, si pediste explícitamente varios seguros, revisalos y fijate si se complementan o bien "se pisa" uno con otro (hay seguros que cubren varios items).

Otro gasto innecesario viene de sacar dinero en cajeros automáticos que no son de la red de nuestro banco.

Asimismo, tenés que ser muy cuidadoso con el uso de tu tarjeta de crédito, sobre todo cuando se paga en cuotas con interés (hay que ver si realmente es necesario financiar la compra de esta manera o bien conviene hacer un esfuerzo y saldar todo en un solo pago).

Lo mismo pasa con las personas que pagan el mínimo y financian (a una tasa elevada) el resto del resumen de la tarjeta.

En este sentido, un buen consejo para ordenar las finanzas, es tener un presupuesto mensual, con los ingresos y gastos fijos del mes.

5- Suscripciones y membresías

A veces, por costumbre, se pagan suscripciones innecesarias

Las membresías y suscripciones anuales no suelen ser buenas ideas, salvo que realmente estemos seguros de que vamos a consumir esos productos y servicios constantemente.

Los casos más notorios de gastos innecesarios en este segmentos son las revistas y el gimnasio.

Por eso, en el caso de las publicaciones impresas, la aboluta mayoría del contenido lo podés ver en formato digital. Para el gym, mejor probar un par de semanas y ver cuál es tu constancia.

6- Cigarrillos, alcohol y juegos de azar

Los vicios representan gastos innecesarios al tiempo que perjudican la salud

Los hábitos perjudiciales para la salud, como los cigarrillos o el alcohol, son gastos innecesarios y afectan las finanzas.

A veces no es fácil dejarlos, pero siempre se puede buscar apoyo en la familia y/o en especialistas.

De hecho, sin llegar a ser una adicción, las salidas nocturas con amigos suelen ser costosas.

En este sentido, jugar a la lotería y otro tipo de apuestas realmente es un gasto innecesario y puede derivar en un adicción. Mejor abolir este tipo de hábito.

7- Plan de llamadas y datos móviles

El celular hoy está presente en la vida diaria. Pero muchas veces tenemos contratado un servicio al cual no le sacamos provecho. Lo más probable es que ni siquiera somos conscientes de nuestro plan.

Ahora bien, si en lugar de tener un servicio prepago solo recargás tu línea, tal vez no estés tomando la mejor decisión ya que la recarga es relativamente mucho más cara. A lo mejor podés pensar en adquirir un servicio mensual económico.

En el caso de los datos móviles, es normal tener contratado un servicio de gigas que no se utilizan del todo. Fijate a fin de mes cuál es tu saldo restante y ajustá el plan acorde a ello.

8- Comer afuera, pedir delivery o el take away

El delivery se puede reemplazar por la comida casera para reducir los gastos innecesarios en el hogar

Pedir comida se disfruta mucho pero ciertamente, comparado con cocinar en casa, representa un gasto que en muchos casos es innecesario.

El problema se agrava si además solemos recurrir a restaurantes o confiterías.

En el caso del trabajo, lo mejor es invertir un poco de tiempo la noche anterior y dejar preparada la vianda para el almuerzo.

Otra de las tendencias es el famoso "cafecito" take away, el cual, en el total del mes, representa realmente un costo considerable.

En este sentido, si realmente te gusta ir tomando un café por la calle, llevalo de tu casa con un vaso térmico.

Hablando de casa, también se puede ahorrar al optimizar la compra de alimentos. En efecto, cada vez que estamos desechando un producto porque está vencido o en mal estado es porque hemos malgastado nuestro dinero.

9- Comprar productos de marca

Se pueden comprar productos de marcas secundarias con un precio mejor y calidad similar

La compra de productos solo por la marca es una costumbre en la mayoría de las personas.

Tanto en la ropa como en los alimentos, en efecto, se puede ahorrar adquiriendo productos de segunda marca con calidad similar y un precio menor.

10- Gastos de la casa

El alquiler de departamentos "de lujo" puede representar un elevado gasto para un familia tipo

En lo que suelen llamarse "gastos de la casa" encontramos muchos egresos innecesarios.

Un ejemplo de ello es el alquiler de departamentos o casas que están por encima de nuestras posibilidades.

Asimismo, si el valor del alquiler se ha elevado considerablemente, considerá la posibilidad de adquirir un crédito hipotecario y comprar tu primera vivienda. Tal vez consigas una en un lugar un poco más alejado, pero será tuya.

En lo que son los gastos cotidianos, muchas veces contratamos a plomeros, electricistas, etc. para que realicen trabajos que realmente, con un poco de ingenio, tiempo y dedicación, lo podemos resolver nosotros y ahorrarnos dinero.

Por último, se puede ahorrar mucho en electricidad (desenchufar dispositivos cuando no se usen, apagar siempre las luces de las habitaciones donde no hay nadie, etc.).

Como podemos ver, muchos gastos innecesarios pasan desapercibidos porque son bajos y no somos conscientes de ellos. Por eso tomando nota de estos consejos, podrás reconocerlos y destimar un porcentaje de tus ingresos a los ahorros.