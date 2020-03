Mejor tasa de interés plazo fijo: qué banco paga más

Las colocaciones a plazo fijo en pesos ofrecen distintas tasas de interés de acuerdo al banco donde se realice. ¿Quiénes pagan la mejor ganancia?

Los plazos fijos son una de las opciones masivas, sencillas y prácticas de realizar para todo ahorrista que no quiere perder poder de compra de sus pesos. Sobre todo, ante el avance de la inflación, por lo que es fundamental conocer cuáles son los bancos que pagan mejor tasa de interés.



Es decir, el "premio" que ofrecen las diferentes entidades financieras para que los usuarios dejen encajados sus billetes durante, al menos, 30 días, no es el mismo en todos los casos.



Hoy por hoy, en el sistema bancario la tasa de interés general que se ofrece para captar plazos fijos desde una caja de ahorro en pesos, es de un promedio de 28,6% anual, según informa el Banco Central de la República Argentina (BCRA).



A un período de 30 días, en el sistema se evidencia una dispersión muy grande de tasa brindada a los individuos por las distintas entidades, ya que se observa una franja de bancos que paga desde un máximo de 32% hasta otros que llegan a abonar el piso registrado, que es de un 24,5% anual.



En el caso de los bancos líderes, aquellos que concentran la mayor cantidad de depósitos del sistema financiero, ofrecen un rango más acotado: los que más renta brindan llegan al 28% y los que menos otorgan es de 25,5% anual.



Si bien la inflación de todo el año pasado llegó a acumular un alza de los precios del 54% anual, y la tendencia para este año aun no merma de forma notoria, las tasas de interés han ido descendiendo en los últimos meses hasta llegar a prácticamente la mitad en la actualidad.



Es que en plena crisis cambiaria y volatilidad electoral tras las PASO de 2019, en septiembre pasado, las tasas de interés de los plazos fijos llegaron a pagar 60% anual.



Después de definirse el Presidente de la Nación, y como medida del actual Banco Central, comenzó una agresiva baja de las tasas de referencia, que traccionaron a una baja a todas las del sistema financiero, con el fin de reactivar la economía a través de impulsar el crédito y disminuir el costo del endeudamiento.

Así, por ejemplo, la tasa promedio para un plazo fijo en caja de ahorro era a principios de enero pasado del 37,7%, en cambio hoy es de unos 9 puntos porcentuales menos: 28,6 por ciento.



Para que este nivel de rentabilidad sea viable para el ahorrista, el mercado indica que la inflación deberá comenzar a descender de forma notoria para que no resulte negativa a estos valores.

El Banco Central bajó las tasas de interés de referencia a casi la mitad en seis meses

Características de los plazos fijos

Como dato a tener en cuenta es que, si bien los lapsos de colocación entre 30 a 60 días son los que concentran las mayores operaciones bancarias, prácticamente, hoy el interés ofrecido casi no varía en los distintos plazos existentes, que se extienden hasta los 180 días.



Es decir, entre un período u otro, puede no haber diferencia en la renta pagada. O bien, puede llegar a variar en 0,25 a 0,50 puntos porcentuales más o menos, en el mismo banco.

A la hora de informa el beneficio que ofrece cada banco, algunos de ellos efectúan una distinción entre "cliente" y "no cliente" en la cifra de tasa de interés que otorgan. Igualmente, la mayoría de las firmas le proponen el mismo premio a todas las personas, como incentivo para captar capital, debido a que ese dinero lo utilizan como "materia prima" para otorgar préstamos.

O bien, los bancos destinan esos pesos de los ahorristas para colocarlos y comprar Leliq, que son las Letras Líquidas del Banco Central a un muy corto plazo (por ejemplo, 7 días), y que les otorgan un interés que superan en unos 10 puntos porcentuales a las que pagan las entidades por los plazos fijos.

Por otro lado, las colocaciones de plazo fijo online, que son las que hoy dominan el mercado debido a la expansión del homebanking, ofrecen una paga sustancialmente mayor que la colocación presencial a través de ventanilla. De hecho, ya muchas sucursales han dejado de aceptar esta última modalidad.



La razón de otorgarles a los ahorristas una mayor ganancia por las transacciones realizadas en los canales online, se debe a una cuestión operativa, debido a los menores costos en personal, alquileres y traslado de caudales que implican las operaciones digitales respecto a las presenciales.



En base a los últimos datos publicados por el Banco Central, por mes se registran alrededor de 2 millones de operaciones de plazos fijos de individuos y otras 75.000 transacciones de empresas. En ambos casos, la mayoría son confeccionados en pesos. Otra buena noticia es que desde este año dejaron de pagar Ganancias.



Más allá de los plazos fijos tradicionales, también existe una alternativa implementada por el gobierno anterior, que son los plazos fijos UVA, que actualizan en base a la inflación (CER) más 1,4% de interés adicional. Los mismos deben ser colocados a un plazo mínimo de 90 días, algo que desincentivó a varios ahorristas, y por ello este instrumento mueve un ínfimo volumen (3,5%) en el total de las operaciones.





Las ganancias en colocaciones a plazos fijos en pesos son las más buscadas en los bancos

Los bancos que pagan más tasa de interés de plazo fijo

En cuanto al plazo fijo tradicional en pesos, para las colocaciones online a 30 días, que son las opciones más elegidas para los ahorristas, las tasas de interés que se abonan en los diez bancos que movilizan mayor volumen de depósitos en Argentina, se sacan pocas diferencias entre sí.

Para las colocaciones de $100.000, que es el monto que establece el Banco Central como referencia, la Tasa Nominal Anual (TNA) de interés más alta ofrecida al momento de realizar esta nota es de 28%, encabezada por cinco entidades. Es decir, la mitad de las que captan más caudal de dinero.



En este grupo se encuentran los bancos: Santander, BBVA y Galicia, entre los privados. A los que se suman dos entidades públicas: Ciudad y Provincia de Buenos Aires.

Luego, a muy poca diferencia, ofreciendo 27% anual, se posicionan otros cuatro: Nación, HSBC, Credicoop e ICBC.

Finaliza el ranking el Macro, que otorga 25,5% anual de plazo fijo a 30 días para un monto depositado en caja de ahorro de $100.000.

A la hora de buscar los bancos que más pagan por realizar una colocación de los ahorros a plazos fijos, se destacan los "menos conocidos" por el público general, es decir, bancos más chicos con pocas sucursales y baja cantidad de clientes.

Por lo que para poder captar pesos de la gente y empresas para realizar inversiones en otros instrumentos más sofisticados, ofrecen un incentivo mayor al que brindan los grandes jugadores.

Entre estas entidades se brindan tasas, para un plazo fijo a 30 días por $100.000, que llegan a tocar un techo de 32%, como los casos de los bancos Sáenz (propiedad de la familia Frávega) y VOII (ex MBA Lazard Banco de Inversiones S.A.).

En la lista siguen, con una renta de 31,5% anual, Banco Mariva y la firma Crédito Regional Compañía Financiera. Completa los primeros lugares del cuadro el Banco CMF, entidad que ofrece 31% anual.

Cabe recordar que también hay plazos fijos en dólares, que se pueden conocer sus rendimientos en esta nota de iProfesional.

Cómo se calculan las tasas de interés de los plazos fijos

Los aspectos determinantes que para los bancos sirven para establecer las tasas de interés que les van a pagar a los ahorristas por captar plazos fijos, pueden resumirse en pocos ítems.

Al respecto, iProfesional consultó a Roberto Geretto, economista jefe del Banco CMF, que destacó seis puntos fundamentales y los desafíos de los plazos fijos:

1- La macroeconomía es donde se determina a grandes rasgos las tasas del mercado. En concreto, la tasa de los plazos fijos debe remunerar la inflación esperada más un spread.

"En el momento actual de Argentina, ese spread es negativo, ya que el cepo impide que la gente pueda comprar dólares para evitar la desvalorización del peso. Naturalmente, tanto el cepo como el spread negativo versus inflación, en el largo plazo no pueden sostenerse, ya que nadie tendrá incentivos a hacer colocaciones en pesos y mantenerlas a lo largo del tiempo", alerta Geretto.

2- En cuanto a lo micro, es muy importante el costo de fondeo. Por ejemplo, si un banco recibe colocaciones del sector público (porque se depositan allí los impuestos), va a tener menos necesidades de fondeo, por lo que podrá ofrecer menor tasa de plazo fijo.

"Esto explica por qué los bancos públicos suelen pagar menos tasa que los privados", resume Geretto.

3- También influye la tasa activa de los bancos, es decir, las distintas alternativas (y tasas) a la que las entidades financieras ofrecen préstamos o colocan el dinero. Por ejemplo, si los bancos pueden colocar los fondos que tengan al BCRA a una alta tasa, ello hará que pueden pagar mejor los plazos fijos.

De hecho, este era el esquema usado por el Banco Central en la última parte del gobierno anterior, donde la autoridad monetaria ofrecía altas tasas a los bancos para que estos, a su vez, paguen bien los plazos fijos. "Así el inversor minorista tiene incentivos a renovar los plazos fijos y no comprar dólares", acota el economista.

4- Los encajes son otro factor importante. Mientras más altos son los encajes, más se amplía el spread entre la tasa activa y pasiva de los bancos. Es decir, mientras más fondos los bancos tengan que inmovilizar como encaje, tenderán a ofrecer menos tasas por los plazos fijos. En este caso, los bancos considerados por el BCRA como segmento "A" (los más grandes) tienen un nivel más alto de encajes, allí que ahí aparece otra diferencia entre bancos y las tasas que ofrecen.

5- Otro punto relevante son las necesidades de liquidez. Por ejemplo, si un banco está necesitado de liquidez, naturalmente pagará más tasa de plazo fijo.

6- Por el lado de la oferta de fondos, influye también el riesgo percibido por los distintos inversores o las restricciones que tengan. Por ejemplo, "algunos fondos por normativa sólo pueden operar con bancos de determinado tamaño, limitando la oferta de fondos para los bancos más chicos. También, a veces el público los percibe como más riesgosos, siendo otro factor que lleva a pagar más tasa para atraer fondos", resume Geretto a iProfesional.-