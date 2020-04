Por postergación de pago, los bonos en dólares con legislación argentina se hundieron hasta 14%

Los títulos regidos por ley extranjera ganaron hasta 3,6% mientras que el riesgo país de Argentina caía un 2,6% a 3.612 unidades

Dado el nuevo contexto que impuso la crisis mundial derivada de la pandemia de coronavirus, y a través del decreto 346/20 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno anunció la postergación del pago de intereses y amortización de los bonos soberanos y letras emitidos en dólares y bajo legislación argentina hasta el 31 de diciembre de 2020 o "hasta la fecha anterior que el Ministerio de Economía determine en el marco del proceso de restauración de la deuda pública", siendo vencimientos que en total rondan los 10.000 millones de dólares.

En este contexto, los bonos en dólares bajo legislación argentina se hundieron hasta 14%. En cuanto a los títulos regidos por ley extranjera ganaron hasta 3,6%.



Además, el riesgo país de Argentina, según JP Morgan, caía un 2,6% a 3.612 unidades, tras alcanzar niveles de 4.519 el mes pasado.

Entre los bonos que sufrieron las mayores caídas aparecieron el Bonar 2037 (-13,9%); el Bonar 2020 (-11,6%); el Discount (-10%); y el Bonar 2024 (-5,1%).



En cuanto a los títulos regidos que cerraron con suba generalizadas, estaba el Global 2027 (+3,6%), y el Discount (+3%).



Para Mariano Sardáns, CEO de la Gerenciadora de Patrimonios FDI, "La postergación del pago de la deuda en moneda extranjera de jurisdicción argentina es un default técnico. Dado el actual escenario, defaultear jurisdicción argentina y seguir honrando los bonos de jurisdicción New York, es la opción 'menos mala'".



Mientra que el analista Nery Persichini, jefe de Estrategia de GMA Capital, destacó a Ámbito que "la decisión oficial provoca una caída del riesgo país, no porque el país sea más seguro, sino porque la postergación del pago de deuda local de este año le da oxígeno al gobierno para abonar intereses de la deuda internacional".



"Esta decisión unilateral de Argentina sobre su deuda legal local no es sorprendente, ya que las autoridades ya habían adoptado medidas similares con otros bonos, y estaba claro que su servicio este año era demasiado pesado para enfrentarlo sin acceso al mercado", sostuvo el banco Citi en un informe.



Por su parte la consultora Quantum del exsecretario de Finanzas, Daniel Marx, afirmó que "podría interpretarse la postergación de los pagos bajo ley local como señal a los acreedores externos para lograr una flexibilización en sus posturas, aunque los márgenes para lograr un acuerdo son cada vez más estrechos".



"El mercado no ve el reperfilamiento de la deuda local como una amenaza a la restructuración de la deuda ley extranjera", remarcó el economista Miguel Kiguel, de la consultora Econviews.



Desde Portfolio Personal de Inversiones, a su vez, señalaron frente a la caída de los bonos ley argentina y la suba de los ley estranjera por su posición "privilegiada" que "el spread de paridades entre ambos saltaría incluso más allá de los máximos de 5/6 puntos promedio que llegó a observarse".



Mientras tanto, la provincia de Buenos Aires anunció este lunes que buscará reducir el capital y los cupones de largo plazo de su deuda a reestructurar, que totaliza 7.148 millones de dólares, según un lineamiento para la "sustentabilidad de la deuda pública" subido a la página web del Ministerio de Hacienda del distrito.



La Provincia también destacó la necesidad de "consensuar un período de gracia de magnitud suficiente", según el comunicado. "Nuestra posición fiscal es sumamente frágil y es necesario priorizar la asignación de nuestros recursos para atender las situaciones más críticas a nivel social", dijo la provincia en referencia a los efectos económicos de la pandemia del coronavirus



Por su parte, la bolsa porteña cerró en terreno positivo. El índice líder S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) subió un 1,6% a 26.922,59 unidades, una variación mucho menor a las observadas en los mercados de referencia.



En la Bolsa de Nueva York, las acciones argentinas alternaron subas y bajas. Los activos de Mercado Libre treparon un 11,4%, los de Despegar, un 6,9%; y los de Corporación América, un 6%. En cambio, los ADRs de los bancos cayeron hasta 4,5%, y los de YPF perdieron hasta un 2,3%.