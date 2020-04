Deuda: para una de las economistas más influyentes de la City, el "Día D" es el 22 de mayo

Marina Dal Poggetto da su diagnóstico de la decisión de Martín Guzmán: postergar los pagos de los vencimientos de deuda emitida bajo legislación argentina

"El nuevo ‘Día D’ es el 22 de Mayo. Ese día sabremos si la Argentina cae de nuevo en default, lo que para nuestra historia será determinante. Nada será lo mismo si se evita o no una nueva cesación de pagos". Marina Dal Poggetto es una de las economistas más escuchadas de la City porteña. Sus opiniones son atendidas por los empresarios líderes de la Argentina y también por sus colegas, inclusive quienes tienen responsabilidades como funcionarios.

En un contacto con iProfesional, Dal Poggetto da su diagnóstico de la última decisión de Martín Guzmán: postergar hasta el año que viene los pagos de los vencimientos de deuda emitida bajo legislación argentina. La economista, directora de la consultora Eco Go, fue una de las primeras en sugerir esa dilación de los vencimientos. Algo que recién ahora ocurre.

- ¿Por qué lo deciden recién ahora?, pregunta iProfesional.

Porque se quedaron sin dólares para seguir pagando la deuda. Es algo que, a mi entender, debieron hacer desde un principio. La postergaciòn de los vencimientos de los bonos bajo legislación argentina siempre estuvo a tiro de decreto.

- ¿Por qué cambiaron de estrategia entonces?

Pensaban que llegaban al 31 de marzo con el arreglo y esa estrategia se demoró. Y se quedaron sin dólares. En línea con el escenario "caminando por la cornisa" que vengo planteando en mis informes desde febrero, finalmente el Gobierno prioriza la estabilidad de las reservas frente al pago de los vencimientos de deuda legislación local.

- ¿Cree que habrá arreglo con los inversores que tienen bonos bajo legislación extranjera?

Si nos guiamos por lo ocurrido el lunes, el mercado cree que existe un acuerdo en puerta.

- ¿Después de la decisión de Guzmán del lunes, cree que será más más o más complicado un acuerdo con los fondos de afuera?

Depende estrictamente de la oferta. Yo hubiera reperfilado la deuda de legislación local de entrada.

- ¿Cuándo lo sabremos?

El ‘Día D’ será el próximo 22 de mayo, cuando se cumplan los 30 días siguientes al próximo vencimiento (de u$s500 millones) de títulos bajo legislación de New York.

- ¿Y si hasta ese día no hay acuerdo?

Habrá default. Algo que tendría costos muy altos para la Argentina. No es lo mismo un escenario de acuerdo con otro donde se deja de pagar. Me aterra cuando escucho a gente cercana al Gobierno que toma a la ligera la posibilidad de una cesación de pagos.

- ¿Qué podría pasar? ¿Qué escenario imagina?

Se lo digo de manera sencilla: la demanda de pesos no sería la misma con default que con acuerdo. Eso significa que el precio del dólar no sería el mismo. Saque sus conclusiones. Además, no le veo lógica haber llegado hasta acá, habiendo pagado todos los vencimientos y quedándonos con menos reservas, si al final caemos en default. Sería muy triste e ilógico.