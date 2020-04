Efecto cascada: ahora le bajan la nota a empresas y bancos argentinos por el default selectivo de Guzmán

Son seis bancos y siete comprañías calificadas por Moody's, la primera agencia que le bajó el pulgar al reperfilamiento unilateral del ministro de Economía

Después de la baja de la nota al país, producto del reperfilamiento obligatorio que Martín Guzmán impuso a la deuda local en moneda extranjera, Moody´s Latin America redujo las calificaciones en escala global y nacional de varias compañías no financieras que operan en Argentina.

Bajó hoy las calificaciones de deuda senior no garantizada en moneda extranjera de Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Hipotecario S.A., Banco Macro S.A., Banco Supervielle S.A., y Tarjeta Naranja S.A. a Ca desde Caa2.

Moody’s también redujo la calificación de programa de deuda en moneda extranjera de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco Macro S.A.'s a Ca desde Caa2, y la calificación de deuda subordinada en moneda extranjera de estos dos bancos a Ca desde Caa3.

"Las exposiciones indirectas de los bancos al riesgo soberano de Argentina siguen siendo significativas y son los principales impulsores de las calificaciones en el rango de calificaciones de Caa. Los altos vínculos subyacentes entre los perfiles de riesgo de crediticio intrínsecos de los bancos y los del soberano están impulsados por sus exposiciones considerables a la deuda del Banco Central y los depósitos del banco central, y el grave impacto de la crisis de la deuda soberana en el entorno operativo de los bancos", advierte.

Esto último, dice, impone riesgos crecientes en la calidad de activos y rentabilidad de los bancos, ya que los volúmenes de negocios siguen siendo bajos, la capacidad de pago de las empresas y los hogares se debilita en el contexto de recesión económica, el aumento del desempleo y la alta inflación. Además la calificadorea podó el rating de varios empresas argentinas, todas en realidad por tener el pasaporte argentino y no tanto porque su negocio fuera tan mal.



Las siete compañías a las que la agencia les redujo la nota y su explicación, a continuación:

-Arcor: la calificación de las obligaciones negociables senior no garantizadas en escala global y nacional fue bajada a Caa2/B1.ar desde B3/A3.ar. Al mismo tiempo, Moody's redujo a Caa2 desde B3 la calificación de familia corporativa (CFR, por sus siglas en inglés) en escala global y la calificación de las obligaciones negociables sénior no garantizadas en escala global de la compañía.

-Holcim S.A.: La CFR de Holcim (Argentina) S.A. fue bajada a Caa2/B1.ar desde B3/Baa1.ar. La perspectiva fue revisada a negativa desde calificaciones en revisión.



-Mirgor S.A.C.I.F.I.A.: fue bajada a Caa3/Caa2.ar desde Caa1/Ba1.ar. La perspectiva fue revisada a negativa desde calificaciones en revisión.

-Quickfood S.A. fue bajada a Caa1/Baa3.ar desde B3/Baa2.ar. La perspectiva se cambió a negativa desde estable. Moody’s retirará seguidamente todas las calificaciones.



-Raghsa: La CFR y la calificación de obligaciones negociables sénior no garantizadas en escala nacional de Raghsa S.A. fueron bajadas a B2.ar desde Ba2.ar. Al mismo tiempo, Moody's Investors Service bajó a Caa2 desde Caa1 la CFR y la calificación de obligaciones negociables sénior no garantizadas en escala global de Raghsa S.A.



-Sullair Argentina S.A. fue bajada a Caa3/Caa2.ar desde Caa1/Ba1.ar. La perspectiva fue revisada a negativa desde calificaciones en revisión. Esto concluye la revisión para la baja iniciada el 3 de septiembre de 2019.



-Telecom Argentina S.A. fue bajada a Caa3/Caa1.ar desde Caa1/Baa3.ar y la calificación de obligaciones negociables senior no garantizadas en escala nacional fue bajada a Caa1.ar desde Baa3.ar. Al mismo tiempo, Moody's bajó a Caa3 desde Caa1 la calificación de obligaciones negociables sénior no garantizadas en escala global de Telecom Argentina S.A.



-YPF: las calificaciones de emisor y de línea de crédito bancario senior no garantizada de YPF Sociedad Anónima (YPF) fueron bajadas a Caa3/Caa1.ar desde Caa2/B1.ar. Al mismo tiempo, Moody's Investors Service redujo a Caa3 desde Caa2 la calificación de las obligaciones negociables no garantizadas en escala global de la compañía y a (P)Caa3 desde (P)Caa2 la calificación del programa de obligaciones negociables a mediano plazo. La evaluación del riesgo crediticio base (BCA, por sus siglas en inglés) de YPF se bajó a caa3 desde caa2.



"Las acciones de calificación reflejan la visión de Moody's de que la calidad crediticia de estas compañías no puede desvincularse por completo de la calidad crediticia del gobierno de Argentina y, por lo tanto, sus calificaciones deben estar estrechamente alineadas para reflejar los riesgos que comparten con el soberano", alegan.

"Moody's considera que un gobierno soberano más débil tiene el potencial de crear una "presión" en las calificaciones de otras compañías que operan dentro del mismo país y, por consiguiente, es apropiado limitar el grado en el que estos emisores muestran calificaciones más altas que las del soberano", afirman.