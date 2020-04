No sólo se escapa el dólar "contado con liqui": el blue también aceleró

La "devoción por el dólar" volvió a hacerse sentir. La alta emisión monetaria y la inminente propuesta por la deuda generan incertidumbre

Aunque desde el comienzo de esta semana la estrella en ascenso es, sin duda, el dólar "contado con liqui" (que permite comprar dólares y depositarlos en una cuenta en el exterior), este miércoles su brillo se vio momentáneamente opacado por un competidor local y un poco menos glamoroso: el blue pegó un fuerte salto y se negoció a 99 pesos.

En rigor el mercado donde se opera el blue (dólar en negro o informal) es muy pequeño -y más reducido aún desde que se cumple la cuarentena— y a los operadores les llamó la atención la fuerte suba que registró.

"Ayer se operaba entre 87 y 90 pesos, y hoy llegó a 99 pesos, sin escalas", dijo un experimentado operador de la City que hace home office desde su casa en zona norte. Y añadió: "Lo curioso es que muchos estaban dispuestos a pagarlo más caro aún, pero nadie quería vender".

Te puede interesar En qué invertir en un mercado en alerta por el dólar: 3 opciones que recomiendan desde la city

Esto ocurrió en las pocas "cuevas" que retomaron sus operaciones esta semana, ya que desde que se declaró la cuarentena y hasta pasada Semana Santa el movimiento de este mercado paralelo fue prácticamente nulo.

El aferrarse al dólar (en el caso de los que lo poseen y pueden evitar desprenderse de la divisa) no debería llamar la atención de ningún analista del mercado. Pero es cierto que hace algunas semanas la demanda de pesos era muy fuerte y no había manera de cambiar un dólar como no fuera con un familiar, un vecino o vendiéndolo al banco a cotización oficial (muy por debajo de la paralela).

Desde el lunes, la devoción por el dólar se hizo evidente. Luego de que se prorrogara el aislamiento obligatorio, se anunciara que la propuesta a los acreedores será muy dura y se difundiera la idea de aplicar un impuesto a las "grandes fortunas" del país, en el mercado lo que abunda es la incertidumbre.

Te puede interesar Clave para empresas y clientes: cómo operarán los bancos desde el lunes y qué hay que hacer para conseguir turno

Y en ese escenario, el dólar —y más el que se puede tener afuera— siempre es rey. Y ese reinado indiscutible lo llevó a cotizar 110 pesos por cada dólar puesto en el exterior (a través de la compra de títulos en pesos que se liquidan afuera) y a 108 si se lo compra en la bolsa local y se los guarda aquí en el país.

Aunque el presidente del Banco Central, Miguel Angel Pesce, dijo que la fuerte suba del contado con liqui se debía a los movimiento de ciertos "especuladores", en el mercado no adhieren a esa teoría. En cambio, aseguran que la suba de los dólares vía bonos obedece a la gran cantidad de pesos que el Central emitió, a las tasas negativas y a los pesos liberadores por las Leliqs que no se han renovado.

"La suba del ‘contado con liqui’ obedece a un factor monetario, por la cantidad de pesos que se están emitiendo y que se van a emitir por la crisis del coronavirus, sumado a las bajas tasas de interés que ofrecen los bancos y a los pesos que se liberaron de las Leliqs que no se renovaron", aseguró Santiago López Alfaro, de Delphos Investment.

Como sea, lo cierto es que esta semana todo parece indicar que el dólar en todas sus versiones podría ser imparable. Y eso sería añadir nafta al fuego de la inflación (claramente no es de las principales preocupaciones del Gobierno ahora), que ya en marzo fue del 3,3%.