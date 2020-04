¿Cuánto impactaron los pesos que emitió el Banco Central en la inflación de marzo?

Con una economía estancada, incluso para algunos deprimida: ¿cómo es posible que aumenten los precios de las cosas?, ¿se trata de pura especulación?

Que el Banco Central ha decidido imprimir pesos para hacer frente a la recesión y a la crisis causada por el Covid-19 no es noticia. Sin embargo, el dato de que en marzo la suba de los precios fue del 3,3% podría dejar en claro cuál es el impacto que emitir pesos tiene en materia inflacionaria, aún en una economía estancada o incluso deprimida, según los más agoreros.



"La expansión monetaria de fines de marzo y principio de abril implican un significativo crecimiento de la cantidad de dinero en la economía que, al 08 de abril, fue del 89% respecto al 2019", señala el economista Nadin Argañaraz.



Un informe elaborado por Delphos Investment reveló que desde febrero hasta esta semana, el BCRA ya amplió la Base Monetaria en 800.000 millones de pesos, lo que implica un salto del 50%, y estiman que "seguirá a este ritmo porque necesita financiar gastos del Tesoro".



Es verdad que el Central está emitiendo para financiar al Tesoro, pero también para comprar dólares a precio barato (es el único que puede hacerlo por más de u$s200 por día) y por cada dólar que compra emite 65 pesos.



Para Argañaraz, "es posible que, mientras duren los efectos de la pandemia, el comportamiento actual del BCRA se mantenga, y que se siga emitiendo para que el Gobierno Nacional compense la caída de la recaudación y el aumento de gasto necesario para mitigar los efectos recesivos de la cuarentena".



Pero, ¿cómo esos pesos afectan la suba de precios? "No es fácil calcularlo, en especial en una economía que está en una fuerte recesión, pero que habrá traslado a precios por esos pesos que circulan en el mercado no hay dudas", asegura Alejandro Henke, de Proficio.



Tal vez sea prematuro hacer proyecciones inflacionarias para un año que recién comienza y con características impredecibles, pero en las estimaciones menos optimistas, si la inflación se instalara más cerca del 4% —impulsada por una suba del tipo de cambio—, la inflación del 2020 se parecería mucho a la del año pasado y podría ubicarse entre el 50 y el 55%. En buena medida, dependerá de la política monetaria del Banco Central.

Repunte inflacionario en marzo

El Índice de Precios al Consumidor aumentó 3,3% durante marzo, impulsado por la suba en los valores de los rubros Alimentos y Bebidas, Educación y Comunicación, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)

Te puede interesar En qué invertir en un mercado en alerta por el dólar: 3 opciones que recomiendan desde la city

De esta forma, en los tres primeros meses del corriente año la suba de precios acumuló un avance de 7,8%, mientras que la medición interanual fue de 48,4%.

La suba de 3,3% de marzo quebró la ralentización observada en los dos primeros meses del año respecto al cierre de 2019, al tiempo que se ubicó muy por encima de las previsiones relevadas por el Banco Central al medir las expectativas del mercado, que estimaban una suba de 2,6%.

Las mayores subas se anotaron en los rubros "Alimentos y bebidas", con un incremento de 3,9%, impulsado por aumentos en verduras, frutas y carnes; y del 17,5% en "Educación", explicada fundamentalmente por las nuevas cuotas de los colegios privados y en menor medida por los útiles escolares.

Te puede interesar Clave para empresas y clientes: cómo operarán los bancos desde el lunes y qué hay que hacer para conseguir turno

También aumentó el ítem "Comunicación", con una suba de 8,3%, por el alza de los abonos de la telefonía celular.

Otro rubro que se ubicó por encima de la media fue "Indumentaria y Calzado", con un incremento de 4,2% en los precios, explicados fundamentalmente por el cambio de temporada.

La suba del IPC no fue mayor en marzo debido a que permanecen congeladas las tarifas de los servicios de agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Te puede interesar Banco Macro: cómo solicitar un reverso y Stop Debit mediante sus diversos canales de atención

La medición del Indec marcó incluso que durante el tercer mes del corriente año "se destacaron las bajas observadas" en esos segmentos en las regiones de Gran Buenos Aires, Pampeana, Cuyo y Patagonia.

Por regiones, las provincias del Noroeste marcaron en marzo una suba promedio de 3,8% en el IPC; seguida por el Gran Buenos Aires (3,5%), y Noreste (3,5%). En tanto los distritos patagónicos fueron los que menos subieron, con un incremento medio de 2,6%.

En lo que respecta al relevamiento en sí, el titular del Indec, Marco Lavagna, explicó que "los operativos de campo" para recolectar los datos para elaborar este IPC "se suspendieron el 20 de marzo por la cuarentena" de coronavirus, por lo la recolección de datos estaba definida.

"En abril tendremos desafíos más grandes, porque va a cambiar la forma de recolección de datos" aunque no la ponderación de los rubro, dijo el funcionario en declaraciones al canal La Nación +.

Explicó que en los comercios de barrio más grandes "vemos (los precios) por internet", mientras que "a los más chicos les hacemos llamados telefónicos y les pedimos que nos envíen lista de precios. Es una forma para tratar de seguir la misma metodología".

Las eventuales restricciones que se tengan en este trabajo "las vamos a comunicar. Queremos ser muy transparentes", acotó el funcionario.