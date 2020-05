Banco Nación: cómo sacar un turno online o por teléfono

Con la cuarentena por el coronavirus, los bancos comenzaron a atender en las cajas de las sucursales con turnos previos. ¿Cómo se sacan en el Banco Nación?

Desde hace unas semanas los bancos comenzaron a flexibilizar la cuarentena y a retomar la atención presencial al público, pero de forma más restringida ya que para acceder a este "beneficio" el interesado debe sacar previamente un turno online a través del sitio de Internet o App financiera. Al respecto, muchos argentinos se preguntan cómo es la mecánica y cuáles son los requisitos para ser atendido bajo este formato en el Banco Nación.

En el mayor banco público argentino informaron a iProfesional que tanto clientes como no clientes pueden obtener su turno a través del sitio web del BNA para asistir a una determinada sucursal. La misión es evitar aglomeraciones en los locales y proteger así a la gente del contagio del coronavirus, en el marco de la cuarentena obligatoria.

La concurrencia presencial solamente será habilitada para realizar determinados trámites puntuales, que están autorizados por el Banco Central, entidad que regula al sistema financiero.

Ese comprobante de turno otorgado servirá también como permiso transitorio de circulación y se lo solicitará para ingresar a la sucursal.

Como dato clave que se requiere saber antes de solicitar un turno, el BNA informa que es importante aclarar que los jubilados y pensionados no necesitan turno si se presentan en la sucursal el día que les corresponde, según el cronograma establecido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Y se detalla desde la entidad estatal que las cajas de atención personal estarán habilitadas para la asistir a los clientes beneficiarios de jubilaciones y pensiones que "no cuenten con tarjeta de débito, de acuerdo al cronograma por terminación de número de documento que dispone el ANSES".

Mientras que los beneficiarios de prestaciones, planes o programas de ayuda social con acreditación en cuenta bancaria, "deben cobrar íntegramente las asignaciones en los cajeros automáticos".

Un dato importante, según lo consultado por iProfesional con los voceros del Banco Nación, es que "no se dan turnos por teléfono, la gestión de turnos es solamente través de la web del BNA".

De acuerdo a lo expuesto a este medio, las causas de esta decisión se sostienen exclusivamente en un "tema de seguridad", para evitar los problemas que puedan emerger en base a que la gente deba brindar datos personales y sensibles a los operadores.

Alguno de los trámites que se pueden hacer físicamente en las cajas de los bancos es la compra o venta de dólares

Trámites permitidos en sucursal

Antes de analizar cómo se sacan los turnos del Banco Nación, desde la entidad le aclararon a iProfesional que a través de la modalidad presencial "se pueden hacer los trámites que sólo están permitidos" por el BCRA.

En este sentido, entre las operaciones habilitadas en las sucursales del BNA se menciona:

El retiro de tarjetas de débito o crédito ya emitidas.

ya emitidas. La renovación total o parcial de plazos fijos que hayan sido constituidos en forma presencial sin renovación automática . En el caso de una renovación parcial en pesos , se deberá acreditar en cuenta a la vista el remanente que se indique.

total o parcial de que hayan sido constituidos en forma presencial . En el caso de una renovación parcial en , se deberá acreditar en cuenta a la vista el remanente que se indique. Gestión de créditos .

de . Acceso a cajas de seguridad .

de . Depósitos y extracciones de cuentas en moneda extranjera .

y de en . Apertura de cuentas.

Respecto al ítem de los plazos fijos, hay una serie de detalles a tener en cuenta. Uno de ellos son las alternativas de renovación para aquellos ahorristas que constituyeron una de estas inversiones en forma presencial, sin acreditación en cuenta, sin renovación automática y con fecha de vencimiento entre los días 13 y 30 de abril inclusive.

En este apartado se suman aquellos usuarios que hayan sido prorrogados automáticamente por el Banco Nación desde el 20 de marzo de 2020 a causa del establecimiento de la cuarentena por la pandemia de coronavirus.

En resumen, este trámite presencial de renovación de plazo fijo se podrá realizar cualquier sucursal hasta el 8 de mayo, aunque tal como se indicó previamente se deberá obtener primero de forma online un turno de atención a través de la web del BNA.

"Asimismo, si necesitás disponer de tu plazo fijo presencial o hacer un retiro parcial del mismo, primero tendrás que solicitar un turno de atención y luego, si es en pesos, deberás depositarlo en una cuenta, pudiendo retirarlo por medios electrónicos. En cambio, si es en dólares, podrás retirarlo por ventanilla", aclaran desde el Banco Nación.

Además, para gestionar una cuenta bancaria se puede hacer el trámite a través de la App de Banco Nación. Para ello, se la debe descargar en el teléfono o tablet.

Para la extracción de efectivo se solicita a la gente que concurran al cajero automático y no a las cajas de atención al público

Para qué operaciones no se puede pedir turno

Los turnos online para la atención por caja de las sucursales contemplan la realización de las operaciones mencionadas en el anterior punto, pero no otro conjunto de trámites financieros que se pueden realizar a través de otros canales.

En este caso, no se puede pedir turno online en el Banco Nación para hacer en las cajas de pago de impuestos o "servicio por ventanilla". Tampoco para realizar transferencias, ni está autorizado realizar extracciones o depósitos en pesos o cheques por ventanilla.

En cuanto a las operaciones de retiro y depósito de pesos, cabe recordar que las mismas se mantienen por los cajeros automáticos o terminales autoservicio (buzones) del Banco Nación.

Como dato a tener en cuenta, los cajeros automáticos tienen la obligación de expender hasta $15.000 por día e incluso de puede disponer de este dinero en una única operación, en caso que el cliente pretenda disponerlo de esa manera. Además, su utilización no genera cargos ni comisiones, tanto para clientes como para no clientes de la entidad financiera, hasta el 30 de junio próximo, según normativa del Banco Central en medio de esta pandemia.

En caso de precisar efectivo, también se puede retirar dinero en los comercios o puntos de extracción adheridos, como supermercados, estaciones de servicio o farmacias.

El resto de las operaciones se puede efectuar a través de home banking o la app Banco Nación.

"Si podés evitarlo, te pedimos que no concurras a las sucursales", solicitan desde la entidad pública. De hecho, desde que comenzó la cuarentena se ha recomendado tratar de no circular y asistir a los bancos para evitar el contacto social y, por lo tanto, no contagiarse de coronavirus.

Cómo pedir en Banco Nación turno online

Solicitar un turno online en el Banco Nación es sencillo y no se precisa ser cliente para ello. Para hacerlo, se debe ingresar en este link y allí aparece una breve planilla en la que se tienen que completar datos básicos: CUIL, correo electrónico y seleccionar la sucursal a la que se quiere asistir.

En esta página del Banco Nación se comienza el breve trámite para pedir turno online de atención en sucursal

Luego de completar estos datos elementales en la web, el sistema conducirá a otra pantalla donde se definirá la notificación de la fecha a la que se deberá asistir y el horario de la visita para realizar los trámites permitidos, que será en la franja de atención de caja normal que tienen las entidades bancarias, que es de lunes a viernes de 10 a 15 horas.

"No hay requisitos para sacar turnos, solamente se solicita primero obtener el turno por la web al cargar los datos solicitados", dicen a iProfesional voceros del BNA.

Con esa constancia, también se puede circular por la calle en medio de la cuarentena el día que se deba concurrir a la sucursal a concretar el trámite.

¿Qué ocurre si ese día se pierde el turno? "No hay penalidades", dice la fuente. Igualmente, no se recomienda ausentarse a esta solicitud agendada.

Respecto a la marcha de este sistema de turnos online, desde el Banco Nación se limitan a decir que "está funcionando bien en todas la sucursales del país".