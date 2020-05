Mientras avanzan las medidas regulatorias, crece la inquietud en la City por un mayor cerco a los dólares del sistema

¿Cuál será la próxima medida del Gobierno para intentar frenar la suba del dólar? En los últimos días ya avanzaron en varios frentes: fijaron cupos para los Fondos Comunes de Inversión, le avisaron a los brokers que "los están mirando de cerca", pusieron un "cepo" a las operaciones de "contado con liqui" para las empresas, y le quitaron a las agencias de bolsa la posibilidad de vender dólares online, entre otras medidas que corrieron por cuenta del Banco Central, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Unidad de Información Financiera (UIF). Pero en el mercado siguen preguntándose hasta dónde esta dispuesto a llegar el Gobierno para contener el precio del dólar , que hace rato superó los $100 y se ha instalado cómodamente entre los $110 y los $120.



El nerviosismo y la incertidumbre siguen siendo los principales ingredientes de un cóctel que podría estallar justo la semana en que se vence el plazo para el canje de la deuda. Los rumores abundan y nadie tiene la certeza de cuál será el próximo paso que dará el Gobierno. Una cosa es segura: haga lo que haga, seguirá buscando frenar la salida de dólares del país y, tal vez, restringir aún más las compras de divisas incluso para atesorar en el país porque, lo que se busca, es que los argentinos ahorremos en pesos, tal como ya lo dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán, en más de una oportunidad.

Alejandro Henke, de Proficio Investment. Y añade: "Si siguen por este camino, terminarán por darle la razón a quienes piensan que puede venir una medida mucho más drástica con respecto al "Todas las medidas que han tomado en los últimos días son señales claras de que el Gobierno está preparado para frenar esto como sea", advierte el economista, de. Y añade: "Si siguen por este camino, terminarán por darle la razón a quienes piensan que puede venir una medida mucho más drástica con respecto al dólar ".

Noberto Sosa, director de IEB, "los bancos están echando a sus clientes plazofijistas, porque no quieren más pesos. Y el Gobierno ve que la brecha entre el dólar oficial y el contado con liqui se amplía cada vez más, y eso molesta. Henke no es el único que piensa que las medidas que tomó el Gobierno en los últimos días le agregan "más leña al fuego". Para, director deLe quedan dos caminos: o sube el oficial o baja el contado con liqui a través de algún mecanismo. Y esto es lo que está ensayando en los últimos días".

Es por eso que el clima está tan enrarecido en la city porteña. "Lo que buscan es meter miedo, sacan a la caballería a la calle —como hicieron el viernes pasado—, ajustan con nuevas regulaciones y en las empresas y entre la gente se vive una situación de pre-pánico, porque la sensación que quieren transmitir es 'mirá que te estoy observando, ojo que te tengo en la mira'", señala un experto operador y analista del mercado.



Y añadió: "ese clima lo único que genera es preocupación y provoca que la gente quiere sacar sus dólares fuera del país".

"Hay mucha incertidumbre porque estamos en días claves para ver qué pasa con el tema de la deuda, pero en los últimos días especialmente por todas las notificaciones que circularon sobre quién compró y quién vendió dólares, algo que al mercado no le hace bien" , sostuvo Santiago López Alfaro, de Delphos Investment. "Y además para los Fondos Comunes de Inversión (FCI) todo esto generó mucho malhumor y mucha incertidumbre". El clima ya venía bastante enrarecido pero se terminó de tensar cuando el jueves de la semana pasada la CNV que preside Adrián Cosentino puso varias limitaciones a los Fondos Comunes de Inversión respecto del porcentaje de su cartera que podían invertir en dólares. A eso se sumó una comunicación de la UIF en la que les recordó a los operadores del mercado que observa cada operación que se realiza de compra de dólares contado con liqui (lo que permite sacar las divisas fuera del país). Y les advirtió que tuvieran cuidado con el "lavado de activos" y la "financiación del terrorismo".

contado con liqui o dólar MEP), el Gobierno endureció su política para los Fondos Comunes de Inversión (FCI) que invierten en activos dolarizados, y les puso un nuevo tope del 25% para este tipo de instrumentos en su cartera. De esta manera, los obligó a invertir el 75% de sus portafolios en pesos, algo que genera temor entre los inversores de los FCI. La novela continuó el martes cuando, preocupado por la suba de los dólares que se consiguen comprando bonos ), el Gobierno endureció su política para los Fondos Comunes de Inversión (FCI) que invierten en activos dolarizados, y les puso undel 25% para este tipo de instrumentos en su cartera. De esta manera, los obligó a invertir el 75% de sus portafolios en pesos, algo que genera temor entre los inversores de los FCI.

"Hay una percepción generalizada y creciente que acá se viene algo, alguna medida que pueda complicar las operaciones en dólares, aunque nadie sabe bien de qué podría tratarse", señala Henke. Y enseguida aclara que "el solo hecho de que exista este nivel de incertidumbre y este temor a que la situación implique más controles aún, hace que la gente quiera tener dólares, y de ser posible tenerlos en el exterior".

Vislumbrando las próximas medidas





Lo cierto es que no todas las medidas fueron sorpresivas. De hecho, la mayoría de los analistas de la City porteña daban por descontado que los funcionarios deberían estar preparando alguna forma de restricción a la operatoria del "contado con liqui", que desde hace tiempo era vista como una fuente de especulación y distorsión del mercado cambiario. Y, efectivamente, la medida anunciada el jueves implica una extensión del parking porque, si bien no prohíbe la triangulación de bonos , impide que esta operatoria pueda realizarse en un régimen diario.

La medida implica que las empresas que accedan a líneas de créditos con tasa subsidiadas y las que realicen operaciones de compra venta de títulos valores con liquidación en moneda extranjera tendrán que pedir "conformidad previa" a la autoridad monetaria si quieren comprar moneda extranjera en el Mercado Único Libre de Cambios (MULC).

Gustavo Neffa, de Research for Traders. "Y por eso piden información extra, especialmente a las empresas, para saber qué sacan fueran del país. En todos los casos se trata de operaciones legales, porque tanto el contado con liqui como el "Lo que el Gobierno busca en estos días es meter miedo con algunas medidas para amedrentar a quienes quieren llevarse los dólares afuera", precisa, de. "Y por eso piden información extra, especialmente a las empresas, para saber qué sacan fueran del país. En todos los casos se trata de operaciones legales, porque tanto el contado con liqui como el dólar MEP son dólares blancos, pero ellos miran cada detalle igual".

A lo que se refería Neffa es a otro capítulo de la novela que se viene escribiendo en los últimos días entre el Gobierno y el mercado. En realidad, entre los organismos de gobierno que funcionan como entes controladores o reguladores y los agentes de Bolsa. El martes por la noche el vocal de la CNV Martín Breinlinger le envió un mail a un grupo de agentes de bolsa, intimándolos a que le informaran en las siguientes 24 horas quiénes eran los 10 clientes que habían comprado la mayor cantidad de dólares a través de contado con liqui o dolar MEP entre el 6 y el 28 de abril inclusive.

agentes de bolsa deben informar cada día quiénes son los 10 clientes que más operaciones realizan en el mercado de Alejandro Porzio, le envió una nota al titular de la CNV, Adrián Cosentino, transmitiéndole la inquietud que esta requisitoria había generado en el mercado. En realidad, losdeben informar cada día quiénes son los 10 clientes que más operaciones realizan en el mercado de dólar cable (contado con liqui y MEP), pero les llamó la atención el tono de la comunicación y que les requirieran información que la CNV ya poseía. Tanto les llamó la atención que el propio presidente de la Cámara de Agentes de Bolsa,, le envió una nota al titular de la CNV, Adrián Cosentino, transmitiéndole la inquietud que esta requisitoria había generado en el mercado.

"Este tipo de medidas pone al mercado muy ansioso y muy triste a la vez, porque nos recuerda otras malas épocas con gente de este mismo gobierno", dijo un operador con mucha experiencia en el mercado. Y añadió: "Todas estas medidas preocupan a los operadores del mercado y a los clientes que quieren saber qué hacer con su plata, con sus ahorros, máximo ahora cuando hay rumores de todo tipo, que se van a meter con las cajas de seguridad, que habrá un nuevo plan Bonex o que se meterán de alguna manera con los depósitos en dólares".

Los bancos, a la espera del canje de Leliqs

No todos tienen una mirada tan dramática, claro. El ejecutivo de un importante banco privado descartó de plano cualquier posiblidad de canje compulsivo. "No hay ninguna posibilidad de que tomen alguna medida que pueda afectar los dólares de la gente que están depositados en los bancos", aseguró. Y añadió: "El Gobierno sabe que hay mucha liquidez en dólares en los bancos y que eso no se toca".

Sin embargo, dio por sentado que el desarme que el Gobierno dispuso de las Leliqs (Letras de Liquidez del BCRA) y su recambio por bonos del Tesoro será algo cuasi compulsivo para los bancos, que no tendrán otra opción que aceptar lo que el Gobierno proponga. Es una medida que eventualmente podría traer consecuencias sobre el nivel de plazos fijos (cuyo mayor respaldo son hoy, precisamente, las Leliqs)

El banquero agrega que todavía no conocen las características de esa operatoria, que según lo que ha dejado trascender el Gobierno implicaría un mecanismo voluntario y con límites para no afectar la cartera de los bancos. Sin embargo, aclaró que "aun no hemos tenido una reunión formal con Miguel Pesce para interiorizarnos sobre cómo será el pase de un activo a otro".

Claramente el nivel de incertidumbre y desazón que reina en el mercado se ve incrementado por las idas y vueltas acerca de qué ocurrirá la semana que viene cuando el 8 de mayo se venza el plazo para aceptar o rechazar la propuesta del Gobierno del canje de la deuda.

"Es fundamental evitar el default, porque eso traería consecuencias no sólo para el ámbito público sino también para el privado, ninguna empresa conseguiría que le presten plata si la negociación por la deuda fracasa" , asegura Norberto Sosa.

Desde la perspectiva de Augusto Darget, de SilverCloud, "los bonistas más chicos aceptarán la propuesta aún cuando no haya una mejora de parte del Gobierno, porque no están en condiciones de contratar un abogado para litigar contra la Argentina; pero los grandes seguramente la rechazarán". Y asegura que "el problema no radica en las características de la propuesta, sino en que no se le explica a los acreedores cómo haremos para pagarles, cómo Argentina hará esta vez para cumplir con sus obligaciones".