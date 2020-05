Álvarez Agis: "Una cuarentena larga y default sería la tormenta perfecta para la economía"

El consultor económico, cercano a la Casa Rosada, participó en varias videoconferencias con inversores. Qué piensa de la oferta oficial y el rol del FMI

El economista Emanuel Álvarez Agis, que dirige la consultora PxQ, participó en una importante cantidad de videoconferencias, tratando de calmar la ansiedad de inversores sobre lo que puede ocurrir con la deuda argentina. La pregunta que se repitió invariablemente fue: ¿habrá o no default?

El consultor económico desplegó algunos gráficos con pronósticos sobre lo que podría suceder con la economía argentina en los próximos meses.

"Si la Argentina arregla y zafa del default, el pronóstico es el de una recuperación rápida luego de la caída de estos meses. Pero si no probablemente quedemos estancados en el nuevo piso y es casi imposible que se produzca una reactivación, porque la inversión caerá virtualmente a cero y las empresas perderán todo acceso al financiamiento". Según su visión, en este escenario el PBI caería más de 7% en 2020.

A continuación, algunos pasajes de las principales expresiones de Álvarez Agis en las videoconferencias que brindó ayer en XP Securities de Nueva York y Portfolio Personal Inversiones (PPI):

- "Este año, el Banco Central podría sumar unos USD 12.000 millones a sus reservas, porque el comercio exterior seguirá siendo superavitario y la balanza turística ya dejará de estar en desequilibrio. Sin embargo, en un escenario de default se perderían unos USD 5.000 millones de exportaciones y ahí ya los dólares excedentes caerían en forma sensible".

- "No hay que esperar que Martín Guzmán haga una nueva oferta. Pero sí hay que estar atentos a lo que piden los grupos de acreedores, porque a partir de allí es donde se puede dar una negociación".

- "Es absurdo pedirle al Gobierno en pleno coronavirus que realice un pago inicial como endulzante. En todo caso se puede discutir sobre el nivel de cupón de intereses, pero el período de gracia hasta el 2023 es innegociable".

- "La fecha relevante no es la del 8 de mayo, que es el límite de la oferta argentina, sino el 22 de mayo, que es cuando hay que pagar los intereses de los tres bonos. Hasta ese día hay tiempo para seguir negociando".

- "Es muy preocupante que el FMI no sea parte de la negociación. En la medida que no dé una señal sobre si está dispuesto a reducir el cobro de intereses en los próximos años, es muy difícil mejorar la oferta para los bonistas. Para que el Gobierno le pueda pagar más intereses a los inversores, hace falta que el Fondo también ponga lo suyo".

- "Me preocupan algunas expresiones de economistas como Jeffrey Sachs o Martin Wolf, que dejan trascender que ante el escenario de la pandemia por ahí conviene no pagar. Y Guzmán se va a tomar de eso para no mejorar la oferta y forzar la negociación".