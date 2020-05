Quienes compren los u$s200 por mes no podrán comprar más "dólar Bolsa" ni "contado con liquidación"

El BCRA impuso a los individuos las mismas restricciones que para las empresas. Se incorpora una declaración jurada en cada operación cambiaria minorista

Las personas físicas o jurídicas que compren los u$s200 dólares mensuales para atesoramiento autorizados por el Banco Central no podrán comprar dólares por las vías indirectas, conocidas como "dólar Bolsa o MEP" o "contado con liquidación.



La normativa del BCRA que dispuso mayores restricciones para las operaciones con moneda extranjera no se aplicará solamente a las empresa sino que también regirá para los individuos.

Según la Comunicación A 7001 del BCRA, en cada operación de "dólar solidario", en la que un particular puede comprar u$s200 al tipo de cambio oficial más el impuesto PAIS del 30%, el banco le deberá pedir una declaración jurada en la que conste que:



- En el día de la operación y en los 30 días corridos anteriores no ha efectuado venta de títulos con liquidación en moneda extranjera o transferencia de esos títulos a entidades del exterior



- Se compromete a no realizar ventas de títulos con liquidación en moneda extranjera o la transferencia de los mismos a entidades del exterior durante los 30 días siguientes.



Quien haya comprado con el límite de los u$s200 mensuales deberá esperar que pasen 30 días desde la compra para poder vender sus bonos en dólares.

A su vez, quienes hayan operado dólar Bolsa o comprado títulos en dólares en forma reciente, deberán esperar que pasen 30 días corridos desde esa operación para poder comprar los u$s200 dólares a la cotización del "dólar solidario".



"Lo que busca el Banco Central es que las personas físicas que compran dólares no vayan contra las reservas. En el dólar Bolsa o en el CCL no hay impacto sobre las reservas, porque hay alguien que compra un título y alguien que lo vende. En el dólar solidario, si lo hay", explicó a Infobae el analista Diego Martínez Burzaco, de MB Inversiones, que consideró que la norma del BCRA "legisla hacia atrás" y será de muy difícil control.



Según Martínez Burzaco, la medida tiene como objetivo evitar que se agrande la brecha entre el dólar oficial y las cotizaciones alternativas, dado el impacto que eso produce en las expectativas de inflación. Pero un camino similar puede producirse con el dólar informal.



"Esta medida va a hacer subir la cotización del blue, sin duda. El que tiene los pesos para comprar dólares como ahorro, va a comprar 200 en el mercado oficial y lo que pueda por encima de eso en el mercado paralelo", señaló el analista.



"Es sencillo: cualquier restricción de este tipo en el mercado oficial equivale a un ajuste por precio. Todos los movimientos del Gobierno vienen siendo infructuosos. Pueden tener algún efecto de corto plazo pero el mercado siempre encuentra la vuelta", explicó al portal de noticias Gustavo Neffa, de Research for Traders.



"Hoy la brecha entre el contado con liquidación y el dólar mayorista es del 71,5%. Con medidas de este tipo, no puede hacer otra cosa que aumentar", agregó.



Neffa advierte sobre el mediano plazo ya que considera que "el mercado aún no hizo el ajuste de esta crisis". Y señala tres elementos críticos: la caída del PBI para este año, estimada en el 8%, los riesgos de que el país entre en default y la emisión de $900.000 millones para auxiliar al sector privado. "Esos tres factores apuntan al tipo de cambio", explicó.