El Gobierno avanza con canje de Letes en dólares por Bonos CER: ¿conviene o no como inversión?

Luego de tres reperfilamientos, las Letes en dólares se podrán cambiar por 3 bonos CER. No solo se pesificarán sino que se aplazará el pago hasta 2024

El Gobierno está decidido a sacar el ahorro en dólares de las cabezas de los argentinos, tal como el propio ministro de economía, Martín Guzmán, ha declarado públicamente. Medidas del Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y el Tesoro se combinaron en un plan para intentar favorecer el ahorro en moneda local.

La última noticia tiene que ver con el canje de Letes en dólares pero se suma a las medidas que se tomaron durante la semana pasada para contener al dólar oficial y moderar la brecha cambiaria.

Canje de Letes por bonos CER

Luego de trascendidos durante el fin de semana, Economía anunció hoy la propuesta de un canje de Letes en dólares por títulos en pesos atados a la variación de la inflación. La operación se llevará a cabo este jueves.

Las Letes elegibles para esta conversión son aquellas que originalmente vencían en 2019 y que fueron reperfiladas 3 veces desde entonces. También pueden acceder a este canje los inversores que tengan en sus manos el Bono Dual (AF20), que el Gobierno trató de canjear con muy baja adhesión en febrero y terminó reperfilando.

Quienes ingresen al canje obtendrán una canasta de bonos compuesta por un 20% de Boncer con vencimiento al 18 de marzo de 2022 (TX22); un 20% de Boncer al 25 de marzo de 2023 (TX23); y un 60% de Boncer convencimiento al 25 de marzo de 2024 (TX24).

"Es un canje para dar salida a títulos que hoy están en default. Las Letras que fueron rereperfiladas, no devengan intereses y, en realidad, en su fecha de rereperfilamiento, no van a ser pagadas. Y, en el caso del AF20, fue pospuesto su pago de capital pero que no se le reconoció nada por el tiempo extra", sostuvo el economista Gabriel Caamaño, socio de Consultora Ledesma.

El ex ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, anunció el primer reperfilamiento de Letes en 2019

Durante gran parte del Gobierno de Mauricio Macri, las Letes habían servido como un vehículo de dolarización, ya que se podían comprar en pesos. En la última etapa, cuando empezaron a escasear las divisas, se restringió la suscripción a aquellos que estuvieran dispuestos a abonar en dólares. Pese a ello, se había mantenido un alto interés en estos bonos y era un mercado muy profundo, hasta el reperfilamiento de mediados de 2019.

"Son canjes ‘voluntarios’ para dar salida a quien quiere liquidez y está dispuesto a asumir que perdió respecto de las condiciones originales. En el caso de las Letes no sólo las pesifican, sino que pasan al inversor de un título que cuando lo adquirió era de corto plazo, a uno de largo, porque el 60% va a un bono a 2024", agregó Caamaño.

Desde Ecolatina, Matía Rajnerman también reconoció que el cambio de plazos es un dato relevante a tener en cuenta. "El tema plazos es un problema porque mandan a 2024 a alguien que tenía un título de corto plazo. Creo que le puede interesar a quien necesita liquidez en pesos porque las Letes deberían haber pagado en 2019 y vienen estando reperfiladas desde ese momento. Si alguien necesita liquidez de acá a fin de año, le podría atraer este canje", apuntó.

¿Conviene o no conviene?

Según las condiciones originales de emisión, las Letes se pagaban en dólares billetes, por lo que para quienes crean que el Gobierno puede llegar a cumplir ese pago, el canje por bonos a tipo de cambio oficial no sería una buena alternativa.

"Nadie piensa que el control de cambios se va a desarmar en el corto plazo. Entonces, aceptar cambiar dólares que virtualmente deberían pagar en billete, por pesos al tipo de cambio oficial en un bono, solamente lo haces si pensás que la alternativa es algo peor", apuntó Rajnerman.

"Por el contrario, a aquel que piense que le van a pagar los dólares, le convendría esperar al pago y después venderlos en el blue o en contado con liquidación, para obtener un tipo de cambio mayor al oficial", añadió.

Para Juan Ignacio Paolicchi, de Eco Go, la decisión de aceptar o no al canje "tiene que ser ponderada ante la alternativa de no entrar y asumir el riesgo de que en diciembre las vuelvan a reperfilar y así hasta que en algún momento las paguen". "Al ser legislación local y no ser un bono, sino una letra de muy corto plazo, no tiene el mismo tratamiento", alertó.

En la visión de Caamaño, el inversor no tiene mucha más opción que aceptar la propuesta de Economía: "Es lo único que puede hacer si no quiere que lo reperfilen de nuevo y tener que esperar al canje de lo títulos bajo ley Nueva York y después bajo Ley local para recién al final ver qué le toca. Estos títulos en pesos, al menos, tienen más liquidez que una Lete reperfilada con futuro incierto", sostuvo en referencia a esa diferencia de tratamientos entre las diferentes clases de deuda.

Respecto del valor de mercado de las Letes en comparación con los títulos atados a la inflación que ofrece Economía, Paolicci destacó: "Los bonos que les van a entregar son mucho menos líquidos que lo que eran las Letes originalmente pero la canasta hoy vale más que una Lete en el mercado secundario. En algunos casos, la diferencia está entre 35% y 40% a favor de los títulos".

Los bonos CER siguen al Índice de Precios al Consumidor que elabora el Indec

Más allá de estirar el plazo de la inversión y resignar el posible (e incierto) pago de las Letes en dólares constantes y sonantes, hay una cuestión más a tener en cuenta. Los Boncer que se ofrecen tienen una tasa real positiva porque pagan una variación por encima del ajusta del indicador CER, que se realiza siguiendo el índice de precios al consumidor. Por eso, a la hora de aceptar este canje, un aspecto fundamental es que el inversor confíe en el manejo de las estadísticas oficiales de precios que, por ahora, no han tenido cuestionamientos.

Con todo, un dato no menor es que el 70% de los más de u$s10.000 millones en Letes a canjear están en manos de Anses que se presume que aceptará la oferta de Economía. El 30% restante, pertenece a inversores institucionales y empresas, ya que las personas humanas quedaron al margen de los reperfilamientos y cobraron en tiempo y forma.

Para evitar el ahorro en dólares

Los minoristas quedaron afuera del canje de Letes pero no del resto de las medidas que tomó el Gobierno con el objetivo de fomentar el ahorro en pesos.

Por una Comunicación del Banco Central de fines de la semana pasada, quienes hayan adquirido dólar solidario (o hayan recibido un crédito subsidiado en pesos) en los últimos 30 días no podrán comprar dólar Mep o contado con liquidación. La normativa aplica a personas físicas y empresas.

A la vez, quienes compren dólar solidario se comprometen a no vender bonos en dólares durante los próximos 30 días, es decir, a no hacer contado con liquidación ni Mep para obtener divisas. Las sociedades de Bolsa deberán pedir una declaración jurada a sus clientes antes de permitirles hacer la operatoria.

Una aclaración importante es que esas restricciones no corren en el caso de compras en dólares realizadas con tarjeta de crédito, que se cobran al tipo de cambio "solidario".

En el primer día de operaciones, tras el feriado del viernes, esta medida generó un impacto negativo en la cotización del dólar Mep y el contado con liquidación. El primero retrocedió $2,12, a $110,19, mientras que el segundo perdió $2,09 y cerró en $112,56. No obstante, los analistas dudan que ese efecto sea duradero.

Con el mismo objetivo de desalentar el ahorro en dólares, la semana pasada el Central también elevó de $1 millón a $4 millones el límite de los plazos fijos en pesos que tendrán asegurada una tasa mínima equivalente al 70% de la tasa de referencia. Hoy, ese rendimiento es de 26,6%.