Un síntoma elocuente del nerviosismo en la City: es récord la cobertura con el dólar futuro

El volumen operado llegó a u$s2.750 millones, con 1.000 millones de incremento en un mes. La mayor parte se concentra en junio, a la espera del tema deuda

Por si faltaban confirmaciones sobre las expectativas de volatilidad cambiaria que hay en el mercado financiero, ayer un dato llamó la atención de los analistas: en el mercado de futuro del Rofex se operaron contratos de interés abiertos por 2.750 millones de dólares con vencimientos para junio, un volumen que no se daba desde el 29 de agosto del año pasado, justo cuando se aplicaron los controles al tipo de cambio.

El dato es el síntoma definitivo de que muchos jugadores esperan que haya una nueva devaluación, en este caso del dólar oficial, que según apuestan en el Rolex estaría a $70 en junio y a $87 en diciembre.

Según informaron operadores familiarizados con esta operatoria, el gran aumento en el volumen de coberturas se dio en el último mes, cuando se agregaron casi 1.000 millones de dólares. Un dato que es interpretado como típica actitud defensiva: mientras esperan a ver qué movimientos hará el Gobierno, muchos eligen cubrirse interviniendo en los mercados de futuros.

"La verdad, es que hablar de interés abierto por 2.700 millones de dólares te hace acordar a otras épocas", señaló Sebastián Centurión, analista de ABC Mercado de Cambios. Desde el Rofex recordaron que, tras alcanzar un nivel similar en agosto de 2019, los contratos de interés abiertos cayeron con fuerza entre diciembre y enero, y recién comenzaron a repuntar hace poco más de un par de semanas.

Sin embargo, hacía tiempo que no se veía este volumen de operaciones que revela mucha expectativa sobre una posible nueva devaluación. "Realmente todo el mundo está esperando que se devele la incógnita: si se achicará la brecha o intentarán mantener el dólar planchado como en 2015", dijo Centurión, reflejando la inquietud que hoy tiene todo el mercado.

El mercado futuro crece en consonancia con la expectativa devaluatoria en la City

En tanto, un informe de la sociedad de bolsa Cohen observó: "La pérdida de reservas que se viene registrando en forma diaria en el MULC en épocas donde estacionalmente el BCRA es comprador de divisas, llevó a que varios inversores decidan cubrirse con futuros de dólar aumentando el interés abierto de los futuros de Rofex la semana pasada a u$s572 millones".

Otros analistas vinculan directamente esta situación del mercado con la incertidumbre respecto del final que tengan las negociaciones sobre la deuda. De hecho, eso sería lo que estaría justificando la gran concentración de contratos a corto plazo, con vencimiento en junio.

Sobre ese punto, el consultor Salvador Di Stefano observó: "Muchos inversores tomarán posición precautoria sobre el dólar futuro, ya que una eventual ruptura lo dispararía a la suba".

Y agrega que la posición en junio, a una cotización de $ 71,12, es la más recomendable: " Tiene una diferencia del 5,0% respecto de la cotización contado, y el Gobierno viene devaluando a un ritmo del 3% mensual, con lo cual no generaría una gran pérdida a futuro si hay acuerdo, y ante un eventual default tendría una jugosa ganancia".

En otras palabras, la lógica de esa apuesta es que si las negociaciones terminan mal y, por ende, eso dispara una devaluación, el hecho de asegurarse el dólar a $71,12 es un buen negocio, porque quienes hayan hecho ese contrato cobrarán el diferencial en pesos respecto del nuevo tipo de cambio.

Y el hecho de que una gran concentración de contratos esté en esa posición confirma que la probabilidad que el mercado le asigna a una corrección cambiar en el corto plazo sigue siendo alta.

Un mercado escéptico

El dato que los jugadores de este mercado miran con más preocupación es la pérdida de reservas a la que se ve obligado Miguel Pesce, ante la escasa oferta por parte de los exportadores agrícolas. A pesar de que estacionalmente este es un momento de ingreso de divisas, este año el Central tuvo que vender, entre el 15 de abril y el 11 de mayo, unos u$s722 millones.

"Hay una percepción de que el dólar oficial está atrasado. No sólo con respecto a la inflación sino con respecto al resto de las monedas de la región que se devaluaron más frente al dólar que el peso argentino", sostuvo un experimentado operador del mercado cambiario. Y agregó: "Tal vez por eso, todo el mundo está esperando que en algún momento el Gobierno suelte al dólar oficial y se produzca una nueva devaluación del peso".

Muchas fueron las versiones que circularon en las últimas dos semanas: que el Gobierno aplicaría microdevaluaciones, que permitiría que el dólar oficial aumentara de $5 por mes desde junio próximo, que lo haría recién desde agosto, e incluso que comenzaría apenas se cierre la negociación con los acreedores. De allí que muchas miradas estén puestas en el comportamiento que el dólar tenga esta semana, teniendo en cuenta que es clave en el avance de las negociaciones con los bonistas.

Se trata de una combinación de factores, señalan en el mercado: el dólar oficial está retrasado si se lo mide contra la inflación y más aún si se lo compara con el real brasileño, y todo esto ocurre en un contexto de freno casi total de la economía y pobres liquidaciones de dólares por parte de los cerealeros.

"Algo va a tener que pasar con el tipo de cambio oficial. Este nivel de brecha parece insostenible", señala un operador del mercado mientras, como todos sus colegas, espera algún tipo de gesto del Banco Central, que no sea limitar la compra de dólares contado con liqui o MEP.

El mercado observa con preocupación la pérdida de reservas que debió convalidar Miguel Pesce

Por lo pronto, la mirada es escéptica respecto de cuán efectivas pueden ser las últimas medidas para estabilizar al mercado en el mediano plazo.

"A este nivel de tipo de cambio a los productores no les cierra vender su cosecha, y me parece que no están dadas las condiciones para que los productores agropecuarios vendan", sostuvo Rodrigo Alvarez, de la consultora Analytica, quien sin embargo sostuvo que "tal vez se note cierta descompresión por ambas medidas al comienzo de la semana".

La emisión de pesos es una de las claves para la suba del dólar, al menos así lo consideró Santiago López Alfaro, de Delphos Investment. "Yo creo que el dólar sube por la emisión que se está haciendo, que lamentablemente es la única fuente de financiamiento que tiene el Gobierno en medio de la crisis del coronavirus, y también por la incertidumbre que tiene que ver con el arreglo o no de la deuda". Y agregó: "Claro que las bajísimas tasas que se ofrecen, -aunque el Central las haya aumentado- no pueden competir con el dólar".

Para López Alfaro "el resto de las medidas que toman desde el Gobierno son cuestiones técnicas, como cuando limitaron las operaciones de dólares a los Fondos Comunes de Inversión y el dólar bajó dos días pero después volvió a subir". Y vaticinó que "ahora puede pasar lo mismo, tal vez veamos que al comienzo de la semana bajen un poco los dólares libres, pero finalmente volverán a subir".