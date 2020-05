El comité que decide cuándo se pagan los seguros por el default argentino prepara su sentencia

El jueves volverá a reunirse para definir si el país está en incumplimiento y puede abrir las puertas a que los inversores cobren 1.000 millones de dólares

La suerte está echada y posiblemente, si no hay una aplazo de último momento, este jueves a la tarde quienes compraron seguros contra un default de la Argentina -los llamados Credit Default Swaps o CDS- tendrán un triunfo en primera instancia: el comité que determina si el país incumplió o no con la deuda tendrá el jueves su última reunión antes de llamar a votación definitiva -que podría ser el mismo día o no- y se descuenta que abrirá la puerta para que los inversores empiecen a cobrar sus pólizas.

El Credit Derivatives Determinations Committee (DC), la compañía tercerizada de ISDA -el organismo que regula el mercado de CDS- se reunió en forma virtual este miércoles para deliberar acerca de la situación argentina. O sea, si el pagadiós que hizo Martín Guzmán el viernes pasado cuando no canceló los 503 millones de dólares amerita que los inversores cobren sus seguros.

El comité de las Américas, que precisamente evalúa a los incumplidores de esa parte del continente, está formado por viejos conocidos de la Argentina con poder de voto: Bank of America, Barclays Bank, BNP Paribas, Citibank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan Chase y Mizuho Securities, entre otros.

Fuera del universo de los bancos, también participan de las charlas el fondo Elliott Management de Paul Singer, que le ganó el Juicio del Siglo a la Argentina en 2015, y AllianceBernstein L.P., uno de los principales acreedores de la deuda que forma parte del grupo liderado por BlackRock.

Inversores quieren cobrar lo antes posibles los 1.000 millones de dólares en seguros.

Paso a paso, lo que viene

Ahora, y después de la reunión del miércoles, pasaron a una especie de cuarto intermedio y seguirán a partir de la 1 de la tarde horas Buenos Aires las deliberaciones. Se cree en el mercado que mañana mismo pondrían votar o pasarlo para dentro de una semana. De todas formas, se descuenta que votarán para que se determine que la Argentina defaulteó y que hay que pagar los seguros.

El dinero en juego no es menor ya que se calcula que hay alrededor de 1.000 millones de dólares que aquellos bonistas gastaron para cubrieron sus títulos con los carísimos seguros contra un default.

Mauro Roca, un ejecutivo argentino del fondo TCW en Los Angeles, explicó cuáles son los pasos de ahora en más:

- En caso de determinar que existió un evento de crédito o default se fijará otra reunión para determinar el día de liquidación de los contratos.

Te puede interesar Tras el salto del blue, hay un boom de emisiones dólar linked: así funciona el sistema

- Esta liquidación generalmente ocurre en unas semanas y se produce mediante una gran subasta en la cual se netean todas las posiciones compradas y vendidas y se determina un precio de liquidacion ("valor de recupero" o recovery).

- El CDS es simplemente un seguro entre entidades financieras. Una parte paga un premio regularmente a otra para asegurse el valor nominal del bono en un evento de default. En ese caso, la parte aseguradora debe pagar la diferencia entre ese valor nominal y el "recovery".

- Si el comprador del seguro tiene un bono afectado puede hacer el delivery contra el valor nominal pero no necesariamente quien compra protección tiene el activo subyacente, es solo una forma apalancada de ir corto, por eso el neteo ocurre principalmente en efectivo.

El Gobierno sigue negociando para acercar posiciones con los acreedores de la deuda.

Cobrar en medio de las negociaciones

Te puede interesar Cotización dólar blue hoy: cuál es el precio el miércoles 27 de mayo de 2020

Claramente el emisor de los CDS que son principalmente bancos que le venden estos instrumentos a los clientes, no tiene ninguna obligación, estos son contratos entre privados y por cada entidad asegurada que recibe un pago hay otra aseguradora que lo hace. Es un juego de suma cero.

"El caso de Argentina es siempre particular. En el evento que se gatillen los CDS y se establezca una subasta en unas semanas, esta ocurrirá antes o despues de que hayan concluido las negociaciones de la deuda", se pregunta Roca.

Los CDS de la Argentina ya cotizaban, de todas formas, a precios de default. El contrato que cubre al inversor desde el momento que lo compra y por el transcurso de cinco años, tiene un valor de 13.000 puntos básicos o 130 por ciento.

La probabilidad implícita de que el país en ese lapso de tiempo deje de pagar la deuda es del 100 por ciento. Traducido en dinero, significa que el comprador del CDS paga 130 dólares por año durante 5 años para asegurar un monto de 100 dólares.

De ahí que la probabilidad de que ese contrato no se cumpla es total. Estos contratos son estructurados por los bancos de inversión que se los venden a los clientes como los fondos para que protejan sus inversiones en el caso de un incumplimiento del emisor.