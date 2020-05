Termina un mes soñado para las acciones y bonos argentinos: ¿cómo siguen después del rally de mayo?

Va cerrando el mes de mayo con un punto de inflexión para las acciones del mundo que contagió a los papeles argentinos que cotizan en Nueva York vía los ADRs. En el mes que está a días de despedirse se ven alzas de hasta el 40 por ciento en las cotizantes locales en el exterior, de la mano del rally de Wall Street.

En la lista sobresalen Banco Francés, Supervielle y MercadoLibre con subas en torno al 40 por ciento, mientras que le siguen Grupo Financiero Galicia e YPF con mejoras del 37 por ciento.

Claro que en el saldo anual los papeles argentinos en Nueva York acumulan rojos de hasta el 55 por ciento, excepto MercadoLibre que trepa 43 por ciento desde que comenzó el 2020.

En el mediano plazo, de todas formas, en la City continúan sugiriendo mantener una mayor exposición a activos defensivos y con ingresos en moneda dura, en un contexto de contracción económica potenciada por la pandemia mundial de coronavirus.

Las acciones locales continúan mostrando una volatilidad muy elevada, influenciadas tanto por el escenario incierto de los mercados internacionales y por la elevada incertidumbre acerca de la negociación de reestructuración de deuda.

Además aún no es claro si el Gobierno presentará una nueva propuesta que termine acercando las posiciones, luego de extender el plazo de aceptación del canje de deuda soberana hasta el 2 de junio y de no pagar el vencimiento de 500 milones el 22 de mayo. No sólo la incertidumbre está en si cierran o no el canje sino que pasará en caso de que los bonistas empiecen a litigar contra el país pidiendo la aceleración de los bonos