Argentina sigue siendo mercado emergente: por qué hay riesgos de que caiga a "país de frontera"?

La noticia era esperada por inversores y analistas ya que una desmejora en la condición podría afectar al país en un momento en que negocia con acreedores

Finalmente, la Argentina mantuvo el estatus de "Mercado Emergente", lo cual le permitirá seguir siendo considerada como destino de distintas inversiones, según informó la empresa Morgan Stanley Capital Internacional (MSCI).

El riesgo estaba dado por la posibilidad de colocar a la Argentina dentro del grupo de "países de frontera", porque habría quedado afuera del radar de la mayoría de los fondos de inversión.

La decisión de esa ponderadora de mercados trajo alivio al Gobierno, y también a los principales actores del mercado local, si bien el mayor proveedor de índices del mundo advirtió que podría modificar esa consideración.

Sin embargo, advierte que "consultará sobre la posible reclasificación del Índice MSCI de Argentina como parte de su revisión de clasificación del 2021" y que "si hay un mayor deterioro en la accesibilidad al mercado", se eliminará al país del índice MSCI como emergente.

Es decir que, si se refuerza el cepo al dólar o aumentan las restricciones y los controles de capitales, hay riesgos de que sí entre en el grupo de "países de frontera"

La noticia era esperada por inversores y analistas pues una desmejora en la condición afectaría el frente financiero del país justo en un momento en que se encuentra negociando con acreedores.

Sebastien Lieblich, presidente del Comité de Índice de acciones de MSCI, argumentó que "la imposición de los controles de capital actuales no está en línea con los criterios de accesibilidad del mercado de los Índices de Mercados Emergentes de MSCI".

El ministro Guzmán señaló que el COVID19 afecta la logística del canje

Y es por eso que "las autoridades argentinas deben darse cuenta de que la aplicación prolongada de los controles de capital o la introducción de más controles pueden forzar la reclasificación del índice MSCI Argentina desde el estado de mercado emergente a mercado independiente o de frontera".

"Si bien la volatilidad aumentó dramáticamente debido a la pandemia de Covid-19, los mercados de renta variable mundial se mantuvieron accesibles y continuó funcionando bien, permitiendo a los emisores recaudar capital y a los inversores gestionar riesgo durante la crisis", afirmó Dimitris Melas, director global de Equity Research y presidente del Comité de Política del Índice MSCI.

Mejor entendimiento con bonistas

El ministro de Economía, Martín Guzmán, prometió mantener bajo control el déficit fiscal que está incubando en forma acelerada el Gobierno y confirmó que las trabas en la reestructuración de la deuda tiene que ver con términos legales que los inversores no están dispuestos a aceptar en los nuevos bonos a emitirse.

El funcionario participó de un webinar organizado por el Americas Society/Council of the Americas y presentado por Susan Segal, donde pasó revista de los desafíos que tiene la economía argentina en medio de la pandemia del COVID19 y cómo está llevándose adelante la reestructuración de la deuda.

"El déficit crece y este año estamos en una situación muy difícil por ahora estamos reestructurando la deuda. Pero habrá medidas para que esté bajo control a la vez que podamos ayudar a los que están mal por la pandemia del COVID19", dijo el ministro, en un exposición.

El ministro dijo que el grupo liderado por BlackRock es el más duro contra el país.

A la vez, señaló que antes de la pandemia el país tenía un sendero fiscal donde a partir del 2023 se estabilizarían las cuentas, y que a pesar de que los números de este año serán bastante distintos -por más déficit obviamente- mantiene la idea de alcanzar la consolidación fiscal.

Con respecto a la deuda, el ministro de Economía señaló que llegar a un acuerdo será importante para, precisamente, tener un umbral de deuda tolerable que sea consistente con un número fiscal acorde a lo que puede ostentar la Argentina. "Hacer esto bien significa que tiene que tener el apoyo de la sociedad y la comunidad internacional. El COVID afecta la logística del canje porque no está el cara a cara", señaló.

Por otro lado, Guzmán dio que el grupo Ad Hoc donde está BlackRock es el más duro y afirmó que "ellos no hacen su parte". "Esperemos que tengamos un buen acuerdo. Pero parte de la falta de acuerdos tiene que ver con los términos legales. Los acreedores quieren que haya otro tratamiento y eso haría vano el progreso de últimos años. Eso no lo podemos hacer", afirmó en la charla con el Council of the Americas.

Lo que se discute es el aspecto legal de la transacción. Algo no menor dado que el país quiere cambiarle -obviamente para peor- las condiciones a los bonistas. La Argentina propone mantenerle las condiciones -indenture- del 2005 a tenedores de los bonos Discount y Par, pero ahora el comité más grande que lidera BlackRock exige que todos los bonos nuevos se emitan con Indenture 2005, eliminando el del 2016.