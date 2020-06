Una opción diferente para invertir pesos y hacer trabajar ahorros: ofrece tasas por arriba del 30% y le pelea al plazo fijo

Muchos argentinos, hoy por hoy, se sienten tentados en este momento por la tasa de plazos fijos. Sin embargo, hay otras alternativas

En tiempos de cepo cambiario, las opciones de inversión quedan prácticamente forzadas a las alternativas en moneda local. Si bien existen algunas formas de dolarizar el portafolio, la mayor parte de los ahorristas termina por volcarse a inversiones en pesos mediante las que buscan protegerse de la inflación o la devaluación.

Muchos argentinos, por ejemplo, se sienten tentados en este momento por la tasa de plazos fijos, regulada por el Banco Central (BCRA) en 30%. Ya sean pequeños ahorristas o fondos comunes de inversión (FCI) en moneda local, las colocaciones bancarias se volvieron más atractivas en el último tiempo.

Hoy, la tasa regulada de los plazos fijos implica un rendimiento mensual de 2,5% que le gana a los datos de inflación de los últimos meses. Es que, desde que se impuso la cuarentena y el freno a la actividad económica, los precios desaceleraron su escalada en relación al ritmo que mostraban previamente.

Economía aprovecha el mercado de pesos para financiar parte de su déficit fiscal

En ese marco, el Tesoro está aprovechando la situación para salir a financiarse al mercado y ofrece tasas similares a los plazos fijos para competir con los bancos por el fondeo.

"Estas licitaciones del Tesoro vienen en el mismo momento en que se endurece el cepo, no sólo para las empresas sino también para las personas humanas, en términos de ahorro. El mayor cepo, por las malas, aumenta la demanda de pesos", explicó Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina, que considera especialmente interesantes los bonos y letras que ajustan por inflación según el indicador CER.

Y agregó: "En el mediano plazo, obviamente que la inflación va a estar por encima de 2% y me animaría a decir que superará el 2,5% mensual que pagan los plazos fijos, lamentablemente. Es una forma válida para tentar a los minoristas siempre que el cepo hard esté vigente".

Te puede interesar ¿Dónde poner la plata más allá del dólar y proteger ahorros?: inversiones en pesos que hoy recomiendan expertos

"En cuanto se flexibilice un poco la compra de dólares, ahí la demanda de pesos inevitablemente va a bajar. Pero, en este contexto donde no hay alternativas para invertir y la economía real se desploma por todos lados, no es una mala opción", advirtió.

Competir con el plazo fijo

En lo que tiene que ver con licitaciones primarias, el Tesoro está realizando emisiones de letras y bonos prácticamente todas las semanas. Hoy, por ejemplo, colocó 4 series de letras a descuento, que ofrecen una tasa fija.

Se trata del instrumento soberano más asimilable a un plazo fijo. Las tasas, en todos los casos estuvieron encima del 30% y el Tesoro se llevó $69.201 millones en valor nominal. Los fondos se repartieron de la siguiente manera:

La reapertura de las Letras al 11 de septiembre de 2020 pagaron una tasa de 30,4% y recaudaron $20.000 millones. Dado que las ofertas superaron el monto ofrecido por el Tesoro, las posturas se prorratearon a un factor de 76,86%.

Las Letras con vencimiento al 29 de octubre de este año, se llevaron $12.736 millones y pagaron una tasa de 31,25% . También fue una reapertura de una emisión realizada previamente.

En las nuevas Letras con vencimiento el próximo 30 de diciembre , el Tesoro captó $8.939 millones y convalidó una tasa de 33% .

Para las nuevas Letras al 9 de enero de 2021 , Economía pagó 33,5% y atrajo inversiones por $27.525 millones .

Consultadas por iProfesional sobre la participación minorista en las licitaciones de letras y bonos, fuentes de la Secretaría aseguraron que si bien en términos de monto la participación de los pequeños inversores es todavía marginal, empiezan a volcarse al tramo no competitivo que está reservado a las ofertas más chicas.

Te puede interesar Argentinos, atraídos por los plazos fijos: cuánto aumentaron los depósitos por la suba de tasas

Ante un cepo cambiario cada vez más restrictivo, los argentinos buscan multiplicar sus tenencias de pesos

En la licitación de hoy, sólo $10 millones correspondieron a minoristas, a eso se suman las posturas de los inversores que operan a través de bancos. En ese caso, las ofertas llegan al tramo mayorista, que incluye tanto la demanda de la entidad como la de sus clientes.

Si bien los rendimientos que ofrecen las letras están encima del 30% de los plazos fijos, el horizonte de la inversión es diferente ya que los instrumentos del Tesoro tienen más de un mes de plazo.

"El plazo fijo a 30 días, por tasa mínima, rinde 30% mientras que la Letra corta de vencimiento semejante ronda el 26-28%. Recién en una a 72 días se encuentra el 30% de tasa. Esto le quita atractivo a las Letras aunque le vemos una dinámica positiva a futuro", explicó Fernando Díaz López, portfolio manager de fondos Cohen.

¿Cómo comprar Letras del Tesoro?

La mejor forma de comprar estas letras y bonos que está emitiendo el Tesoro es en la licitación primaria. Es decir, cuando el Tesoro los ofrece por primera vez al mercado. Sin embargo, como apunta Rajnerman, esto a veces puede ser difícil para los minoristas.

"No es tan fácil comprar una Letra porque no hay licitaciones todo el tiempo y hay que esperarlas. Por ahora, no hay mercado secundario y los plazos son mayores a 30 días", señaló el economista de Ecolatina.

Te puede interesar Cotización dólar blue hoy: cuál es el precio el viernes 26 de junio de 2020

Por eso, quienes estén interesados en hacer una inversión de este tipo , deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones :

Informarse cuándo será la licitación . Respetar el horario indicado y las ofertas mínimas (si hubiera).

Por homebanking o en la aplicación de la sociedad de Bolsa , hay que buscar la pestaña de licitaciones primarias y hacer la oferta en valor nominal.

En el caso de las letras a descuento , por ejemplo, si el inversor hace una oferta de $10.000 y el precio al que sale el instrumento es $943,43 por cada $1.000 (como sucedió hoy), se le debitarán $9.434,30 y, al momento del vencimiento, se le acreditarán los $10.000 . Allí está incluida la tasa de 30,4% que pagó el Tesoro .

si el inversor hace una oferta de $10.000 y el precio al que sale el instrumento es $943,43 por cada $1.000 (como sucedió hoy), . Allí está incluida la tasa de 30,4% que pagó el Tesoro Si hay un prorrateo de ofertas , como el que hubo hoy en la letra más corta, s e adjudicará un monto menor al ofertado . Según lo que se vió hoy, Economía adjudicó el $7.686 por cada postura de $10.000 por la Letra más corta. De todos modos, el Tesoro puede determinar que el prorrateo no afecte a las órdenes minoristas . Esa información está en el llamado a licitación.

Los mayoristas las siguen de cerca

En la Secretaría de Finanzas destacan la buena participación de inversores institucionales, como los FCI y las aseguradoras. Los grandes inversores siguen de cerca esta alternativa de inversión.

Al respecto, Juan Salerno, CIO de Compass Group, destacó la buena señal que significó que el Gobierno pagara los títulos en pesos. "Desde que empezaron a regularizar la situación de los bonos en pesos, y dado que hay mucha demanda de fondos en pesos, la mayoría de los portafolios fue migrando hacia ese tipo de instrumentos", dijo.

El analista añadió que "hasta ahora son letras de corto plazo" y destacó: "Sería bueno que el mercado se pudiera reconstruir hacia adelante pero, evidentemente, todavía resta arreglar la situación de otros bonos en pesos. Pero, en general, en la mayoría de los portafolios creció mucho la participación en Letras".

Las Letras del Tesoro se pueden comprar a través del homebankig o las aplicaciones móviles de las sociedades de Bolsa

Por su parte, Díaz López afirmó que este mercado todavía tiene poca liquidez, razón por la cual los FCI son prudentes a la hora de invertir en Letras, ya que deben garantizar entrada y salida rápida para los cuotapartistas.

"Las Letras todavía no tienen el suficiente volumen en el mercado secundario, como tenían las antiguas Lebac y Lecap, por lo que los fondos T+1 (que liquidan en 24 horas), de un perfil conservador, no aumentan en sus tenencias más de 5% por instrumento, por ejemplo. Nosotros tenemos en total una posición de 4% en Letras a descuento y participamos en las licitaciones de Letras cortas (como la de hoy) con posturas menores al 1% del fondo", explicó.

No obstante, consideró que la intención del Tesoro parece apuntar resolver ese inconveniente. "La reapertura de letras a descuento en lugar de la realización de nuevas emisiones de instrumentos cortos en pesos significa que quieren aumentar el volumen de negociación de las letras para consolidar la curva de pesos a corto plazo", concluyó Díaz López.