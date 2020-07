Inversiones: estos son los ganadores y perdedores durante el mes pasado

El mes pasado lo más redituable pasó por papeles no tradicionales y bonos en pesos. En el año hay activos con subas de casi 100 por ciento. Lo que viene

Para los inversores, los rendimientos en junio después de una mejora muy clara en mayo no fueron tan parejos. Las inversiones tradicionales no dieron tantos frutos, con subas modicas, y para ganar dinero hubo que ir a papeles no tradicionales y bonos locales argentinos. Sólo ahí se encontraron ganancias en un mes donde las miradas, en lo local, siguieron puestas en el canje de deuda local.

Los mercados internacionales estuvieron atentos a los signos de impacto sobre la economía de Estados Unidos, donde la pandemia ha mostrado toda su fuerza. Se confirmó que la economía de ese país se contrajo un 5% en el primer trimestre. No obstante, el titular de la Reserva Federal dijo que la economía de su país se comenzó a recuperar antes de lo previsto, pero que el ritmo de la mejora es aún incierto.

En la primavera, las economías comienzan a retomar la actividad, con las ayudas de los organismos del bloque. En China, el índice PMI se aceleró a 50,9 puntos, mostrando que la actividad comienza a acelerarse. Los commodities arrojaron rendimientos positivos: el petróleo continuó recuperando valor, subiendo 10,8% gracias, en parte, a los recortes de producción de la OPEP. El oro mejoró 3,2% y la soja trepó 4,1%.

La economía de EEUU cayó y eso puso nervioso a los inversores el mes pasado Selectividad en lo local

En el plano local, el INDEC informó que el estimador mensual de actividad económica de abril se desplomó 26,4% interanual. Además, se conoció el dato de inflación minorista de mayo, con los precios aumentando 1,5% mensual. Según un informe de Tavelli Sociedad de Bolsa, el índice Merval tradicional mejoró 2,3%.

-Los bonos presentaron una recuperación para los denominados en moneda local, y movimientos dispares en la curva de bonos en dólares. Los títulos en moneda local ajustables por CER mostraron subas importantes a lo largo de toda la curva de rendimientos. Los denominados en dólares arrojaron comportamientos diversos: incrementos moderados en los títulos de corta y mediana duration y caída de hasta 5% en los más largos. Las series de lo cupones PBI mostraron movimientos dispares: el de moneda local y el de euros se presentaron caídas de hasta 5%, mientras que las serie en dólares lograron recuperar terreno, con mejoras de hasta 16%.

-Acciones argentinas mostraron en junio una continuidad en la recuperación que se inició el mes pasado, aunque morigerando el promedio de las subas. Se destaca la pole position de San Miguel, subiendo 30%, influenciado por la noticia de la luz verde para exportar limones a China. Se destaca la recuperación de Grupo Financiero Galicia y a VALO; esta última se inscribe nuevamente en lo alto del ranking mensual. El sector de utilities mostró varios representantes entre las mayores caídas. MSCI decidió mantener a Argentina como mercado emergente, aunque advirtió que podría bajarle la categoría si se acentúan los controles de cambio y la accesibilidad al mercado

La moneda estadounidense no fue una buena alternativa de inversión Acelera el crawling peg

-El dólar mayorista cerró el mes con suba de 2,8%, aumentando el ritmo de crecimiento. Euro marcó una mejora de 7,6% en el mercado local. Tasa Badlar se recuperó con respecto a los niveles del mes pasado, cerrando en torno al 29,6%.

En lo que va del año, lo mejor se está viendo en Grupo Financiero Valores con un alza del 94,8%, el bono Pro 13 con alza de 88,6%, Discount en pesos trepa 76,3%, Molinos gana 65,8% y Rigolleau 65,5%.