Argentinos quieren más dólares, ¿se mantendrá el tope de u$s200?: esto dice un economista cercano al Gobierno

El inminente fin de las negociaciones por la deuda, para bien o para mal, acrecienta la incertidumbre sobre el precio del dólar y el cepo cambiario

El ex viceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis estimó este viernes que el límite de compra de dólares para atesoramiento, actualmente autorizado a u$s200 por mes, se mantendrá incluso si se cierra con éxito la renegociación de la deuda pero, en cambio, se relajarán los controles sobre las empresas.

Por el contrario, el economista al participar de una videoconferencia organizada por Puente, aseveró que si la Argentina incurre en default el control de cambio seguirá siendo estricto.

"Si me preguntan que si se arregla la deuda las personas humanas podemos comprar más de 200 dólares por mes, digo que no creo. No creo que el arreglo de deuda venga con una relajación del control de cambio para las personas pero sí para las empresas", consideró el economista, quien fue viceministro de Economía en el último mandato de Cristina Kirchner.

No obstante, completó que "el arreglo de deuda puede significar que los niveles máximos de brecha que vimos en el pasado sean un techo y no un piso".

"Con arreglo de deuda la brecha baja o lo que es lo mismo, la demanda de pesos sube. Si se piensa que hay un arreglo de deuda el CCL no vale $150 y si piensa que hay un arreglo de deuda el Banco Central no pierde 70 millones de dólares por día, compra 30 o 40", reseñó el economista.

Álvarez Agis fue considerado uno de los "ministeriables" para el gabinete de Fernández.

¿Flexibilizarán el acceso a dólar para empresas?

Alvarez Agis insistió en que tras un eventual acuerdo con los acreedores externos "la modificación 7030, que es la que impone las mayores restricciones en la Argentina y, su hermana menor, la comunicación 7032 se empiecen a relajar".

El ex funcionario aseguró que "si no hay un default, no hay una devaluación", al describir que "hay un escenario de default que mete mucha presión en el mercado cambiario pero por el contrario si no se da ese escenario esa presión no ocurre" y se dejan de lado "este nivel de controles o más altos".

Te puede interesar ¿Vas a poner plata en un plazo fijo?: expertos anticipan si será buen negocio hasta fin de año

Respecto de las tarifas de servicios públicos que se encuentran congeladas por el actual contexto de pandemia, el economista indicó que los cuadros tarifarios "se van a descongelar en la primera mitad del 2021 pero a un ritmo menor al de la inflación acumulada en el último año y medio".

"La historia reciente muestra que en los años en los que no hay elecciones suben las tarifas y en el año de elecciones bajan porque se congelan y en el medio el salario nominal acompañaba. En esta oportunidad las tarifas están congeladas pero los salarios nominales bajan", explicó.

"Es claro -entendió- que las tarifas en el primer o segundo trimestre del año próximo se van a descongelar pero dudo que lo hagan al ritmo que se podría pensar si se hace la cuenta de la inflación acumulada desde septiembre de 2019 a enero de 2021. Se van a descongelar pero gradualmente".

Álvarez Agis analizó lo que ocurrirá con la economía si Guzmán y Fernández no logran un acuerdo con los acreedores.

¿Cuándo llegará la recuperación económica?

En cuanto al escenario de la economía local precisó que "con un escenario de default se podrá tener rebote técnico y poco más, pero sin default se puede esperar una velocidad de recuperación que tal vez en dos años devuelva al país al punto inicial".

El economista aseguró que de acuerdo a los datos relevados "no hay una relación entre apertura de la cuarentena y reactivación de la economía. Abrir no es vender y vender no es cobrar. Porque por el lado de la oferta hay un rebote técnico pero la demanda no responde".

En cuanto a la posibilidad real de que se aplique el impuesto a las grandes fortunas Álvarez Agis expresó: "lo veo factible, pero más como un aporte extraordinario y no como un impuesto regular".

"Argentina tiene que cambiar drásticamente su estructura, tiene que subir los impuestos a las personas pero lo tiene que combinar con una baja a los impuestos a las compañías", sentenció.

Te puede interesar Cotización dólar blue hoy: cuál es el precio el viernes 3 de julio de 2020

Apetito por el dólar: los argentinos agotan el cupo de u$s200

Las restricciones a la compra de dólares y el continuo avance en su cotización oficial no bastaron en mayo para aplacar la avidez de dólares de los ahorristas particulares en el mes de mayo.

Así lo reveló el Banco Central en un informe difundido este viernes, en el que detalla que las compras de divisas realizadas por personas humanas se duplicaron en monto en comparación con las del mes de abril.

Las "personas humanas", que básicamente compran moneda extranjera para atesoramiento, viajes y otros consumos en el exterior, compraron de forma neta u$s534 millones (u$s438 millones por billetes y unos u$s83 millones por viajes y otros gastos con tarjetas). Desde la autoridad monetaria señalan que las compras de dólares cayeron 81% de forma interanual (al compararse con mayo de 2019), dado el contexto de cierre de fronteras.

Sin embargo, la comparación no resulta nada positiva para el Gobierno si se hace con abril de 2020. En ese mes, las personas físicas se hicieron de sólo 248 millones de dólares, mientras que en marzo sólo habían adquirido u$s174 millones. Es decir que el hambre de dólar viene in crescendo en el ánimo de los argentinos, envueltos hoy en un contexto de incertidumbre económica y sanitaria.

La compra promedio per cápita por parte de personas humanas fue de u$s 190, levemente por debajo del cupo mensual permitido de u$s 200. Y la cantidad de individuos que optó por adquirir dólares fue el doble en mayo que en abril, al saltar de 1,2 millones a 2,4 millones de personas, de acuerdo con el informe oficial.

Según el informe del Central, los clientes de las entidades financieras (agregado que incluye a personas, empresas y otras entidades bancarizadas) compraron en mayo u$s755 millones en el mercado de cambios, los cuales fueron cubiertos por ventas netas del BCRA y entidades por u$s679 millones y u$s76 millones, respectivamente.

El límite de u$s200 no alcanzó para evitar una mayor dolarización de particulares.

Sangría de las reservas de dólares

Te puede interesar En el inicio de julio, el dólar blue avanzó dos pesos mientras el oficial siguió con su marcha ascendente

Durante mayo, las reservas internacionales del BCRA disminuyeron u$s980 millones, finalizando el mes con un stock de u$s42.588 millones.

El BCRA destacó que a partir de la entrada en vigencia la Comunicación "A" 7030, que reforzó el cepo cambiario a empresas, se generó una reversión en el resultado de las operaciones de los clientes de entidades, situación que permitió al BCRA acumular reservas internacionales en las semanas posteriores, comenzando con compras netas por u$s279 millones durante el último día de mayo.

Pérdida de reservas: el BCRA soltó u$s980 millones durante mayo.

Las empresas del sector real fueron vendedoras netas de moneda extranjera por u$s23 millones. Dentro de ese grupo, el principal sector en términos de ventas netas históricas, "Oleaginosas y cereales", tuvo ventas netas por u$s1.709 millones, con una baja interanual de 37%.

Durante noviembre y diciembre pasados, el sector vendió de forma neta u$s4.600 millones (suba interanual de 84%, básicamente por los mayores ingresos por anticipos y prefinanciaciones del exterior, cuyo stock de endeudamiento se viene cancelando durante el año 2020), y que los registros de ventas externas (que definen el pago de derechos de exportación) de todo 2019 estuvieron por encima de las exportaciones del año por unos u$s8.500 millones.

En tanto, las empresas del "Sector Real excluyendo Oleaginosas y Cereales" realizaron compras netas por u$s1.685 millones, principalmente para realizar pagos por importaciones de bienes y servicios. No se observaba este nivel de compras netas para el sector desde agosto de 2019.

Los "Inversores institucionales y otros", tanto residentes como no residentes, efectuaron compras netas en el mes por u$s12 millones.

La cuenta corriente cambiaria, que comprende el resultado neto de operaciones de cambio registradas como exportaciones netas de bienes y servicios, e ingreso primario y secundario en línea con las definiciones de la Balanza de Pagos, registró un déficit de USD 322 millones.

Por otra parte, la cuenta financiera del "Sector Privado No Financiero" tuvo un déficit de u$s739 millones en mayo, como consecuencia de cancelaciones netas de deuda financiera y de la formación de activos externos, compensadas en parte, por ingresos vinculados a inversiones directas.

Además, las operaciones de la cuenta financiera cambiaria del "Sector Financiero" resultaron superavitarias en u$s877 millones, explicado por la disminución de los activos externos líquidos de las entidades que conforman la Posición General de Cambios (PGC), en parte compensada por cancelaciones de préstamos financieros y líneas de crédito.

Por último, las operaciones de la cuenta financiera cambiaria del Gobierno General y BCRA registraron un egreso neto de fondos por u$s4 millones, que se explicó básicamente por la cancelación neta de deuda financiera mediante el uso de fondos que se encontraban previamente depositados ("canjes") y la liquidación local de fondos que se encontraban en moneda extranjera.