Imparable: por la pandemia, una acción subió 280% en dólares, ¿cuál es y qué se proyecta a futuro?

En las últimas semanas, las acciones de la compañía experimentaron un espectacular crecimiento por anuncios de fuerte impacto mediático. ¿Cómo seguirá?

Las acciones de Moderna Inc. se convirtieron en las estrellas del día en Wall Street luego que un estudio a pequeña escala mostrara que su vacuna experimental contra el COVID-19 produjo altos niveles de anticuerpos que matan el virus, reforzando las esperanzas de que la inyección pueda ser eficaz en etapas posteriores.

Desconocida hasta ahora para la mayoría de los inversores, Moderna es una compañía estadounidense de biotecnología centrada en el descubrimiento y desarrollo de fármacos y de tecnologías de vacunas.

Con sede en Cambridge, Massachusetts, fue fundada en septiembre de 2010 y en la actualidad tiene una capitalización bursátil del orden de los 32.000 millones de dólares.

La compañía tiene su sede en Massachutts

Moderna fue la primera empresa en comenzar el estudio en seres humanos sobre el nuevo coronavirus, el pasado día 16 de marzo, apenas 66 días después de que se publicara la secuencia genética del virus.

El Gobierno de Estados Unidos ha apoyado la investigación con casi 500 millones de dólares y ha escogido a la compañía entre las primeras para hacer pruebas en personas a gran escala.

Te puede interesar Precio del dólar para fin de año: el nuevo valor que anticipan más de 40 consultoras y bancos

Tras conocerse el comunicado de la compañía, sus acciones en Wall Street, que cotizan como MRNA en el panel tecnológico Nasdaq, llegaron a subir hasta cerca del 11% para luego moderar su crecimiento, ya que al cotizar a 80 dólares mostraban un avance diario del 6 por ciento.

Pero esta suba no es aislada, ya que desde que se desató la pandemia el precio de la acción trepó nada menos que un 280%, pues a fines de febrero cotizaba a solo 18 dólares.

Analistas de Wall Street dijeron que los datos de 45 voluntarios sanos de la prueba sugerían que la vacuna podría proteger contra la infección por el virus, y generar un éxito de ventas si se demuestra que funciona en pruebas más grandes.

El estudio, publicado este martes en la revista The New England Journal of Medicine, confirma los resultados que la compañía ya había anunciado el pasado mes de mayo. El epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, calificó la publicación de "muy buenas noticias".

"Ya hemos empezado a fabricar material de riesgo en preparación para las dosis comerciales de la vacuna. Nos estamos moviendo de la forma más rápida y segura posible", dijo el presidente ejecutivo de la compañía, Stéphane Bancel, en una conferencia telefónica para hablar del estudio.

El estudio pasa ahora a una nueva fase, que comenzará el 27 de julio con 30.000 participantes en casi 90 lugares distintos de Estados Unidos. Los investigadores inocularán la vacuna a la mitad de los participantes y un placebo a la otra mitad.

Moderna dijo que podría ser capaz de entregar alrededor de 500 millones de dosis o más por año en 2021.

El anuncio genera fuertes expectativas

Sin embargo, los datos de la fase inicial del ensayo no son una conclusión definitiva de que la vacuna pueda funcionar en humanos.

"Cuando se administra una vacuna a personas por lo demás sanas, la seguridad es primordial. Por lo tanto, la ventaja más importante es que la dosis de 100 microgramos, que está entrando en la fase 3 del ensayo, es segura", dijo el analista de Piper Sandler, Edward Tenthoff, que estimó que la vacuna podría generar ingresos de 12.500 a 25.000 millones de dólares.

No se informó de ningún efecto secundario grave en el estudio en curso, pero más de la mitad de los voluntarios reportaron reacciones leves o moderadas como fatiga, dolor de cabeza, escalofríos, dolores musculares o dolor en el lugar de la inyección.

Moderna fue uno de los primeros fabricantes de drogas en comenzar a probar una vacuna contra el coronavirus en humanos, y se espera que comience las pruebas de la etapa final cuando termine el mes.

La vacuna, mRNA-1273, usa una tecnología que aún no ha sido aprobada. Otros fabricantes de drogas como Pfizer, AstraZeneca Plc y BioNTech también están compitiendo para conseguir una vacuna viable y segura en el mercado.