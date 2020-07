¿Se acelera la suba del dólar?: grandes jugadores estiman al oficial en los "tres dígitos" para fin de año

Algunas entidades del exterior pronostican que el Banco Central "liberará" al tipo de cambio que ya sube 20% en lo que va de este 2020. Las consecuencias

El Banco Central viene acelerando en forma muy silenciosa su estrategia de crawling peg, o sea la mini devaluación del tipo de cambio oficial. Después de haber deslizado el tipo de cambio mayorista 2,80% en junio, un porcentaje mayor al que venía haciéndolo meses atrás, en lo que va de este mes ya trepa casi 1 peso hasta los $71,30. Si bien en este 2020 el dólar que digita el BCRA ya sube casi 20%, en el mercado financiero algunos creen que la entidad deberá incrementar el ritmo de devaluación.

Algunos bancos internacionales ya están empezando a prever que el dólar oficial en el segmento mayorista ganará terreno en forma más acelerada. De hecho, se encuentran algunos que incluso ven al tipo de cambio llegando a los tres dígitos para finales de año. Ese es el caso de Citigroup Global Markets, que estima un dólar de $102 para este 2020, y HSBC, que prevé un precio de $100.

Si bien estos bancos no están con el "consenso" que habla de un valor estimado de $88, son dos de las principales entidades que juegan fuerte en el mercado de cambios de la Argentina. Si fuera a darse el pronóstico de estos bancos, se estaría produciendo una devaluación mucho más importante de lo que se creía en una primera instancia.

La entidad estadounidense cree que el dólar oficial llegará a $102 para fin de año.

Incentivo a que suba por el ascensor

De hecho, los rumores en el mercado hablan de que Miguel Pesce no quiere soltar más al dólar porque ante el escenario de incertidumbre con la crisis económica y la deuda, podría acelerar la inflación (por ahora dormida). Pero en el mercado creen que más temprano que tarde Pesce deberá sincerar el valor del dólar que actualmente está subiendo bajo estricta vigilancia.

Además, provocar una mayor suba del dólar desincentivaría el llamado "PURÉ" que hacen los compradores de divisas aprovechando la brecha cambiaria con el dólar blue. Esto es, la cantidad de personas que compran su cupo de u$s200 mensuales y luego los venden en el mercado paralelo para pagar la tarjeta o hacer compras.

Si el BCRA no quiere subir el dólar oficial para que se vaya acomodando con el paralelo, entonces el incentivo a "jugar" con la brecha va a existir siempre en Argentina. Actualmente en el país existen al menos cinco valores del dólar, algunos controlados por el Gobierno, otros que intenta hacerlo pero que no lo logra, y uno sólo "libre".

¿Cuál sería la salida? Para la consultora LCG, que fuera de Martín Lousteau, unificar y volver al Mercado Único y Libre de Cambios actualmente no es posible porque el dólar de cuenta financiera contagiaría el nivel y la volatilidad que amerita el comercial.

La consultora creada por Lousteau cree que es imposible abrir el cepo.

Por ahora con cepo

"Argentina va a poder volver a funcionar con un mercado único y libre de cambios una vez que resuelva los desequilibrios fiscales y monetarios. Mientras tanto, habrá que conformarse con políticas de segundo mejor. En este sentido, es que un mercado formalmente desdoblado puede ser un camino hacia una normalidad. No cualquier desdoblamiento, sino uno que garantice un dólar competitivo y estable a mediano plazo que compense el gap de productividad que el país no tiene con un dólar volátil de cuenta financiera. Estabilidad real para las decisiones de mediano plazo y volatilidad de corto para no generar seguros de cambio", dicen la consultora.

Las experiencias de desdoblamiento cambiario no tuvieron buenos resultados, recuerda LCG, pero el origen de las crisis no fue el funcionamiento del mercado de cambios, sino la no resolución de problemas reales. Tampoco otros regímenes cambiarios fueron exitosos: convertibilidad, el cepo 2011, el MULC de 2016, el crawling peg de los 70’s. "Echarle la culpa al ordenamiento de un mercado es invertir el orden de causalidad, buscar un culpable o al menos no comprender los problemas estructurales de nuestra economía", advierten.

También, mantener un tipo de cambio bajo juega en contra con la idea de exportar más y que crezcan las reservas internacionales, con el dólar soja en torno a los $50 por las retenciones que tampoco fomentan los ánimos de vender y liquidar divisas.

Las aspiraciones oficiales hablan llegar a tener un nivel de reservas elevado. Martín Guzmán avisó que no habrá relajamiento de los controles de capitales (cepo) hasta que las reservas del Banco Central lleguen a u$s65.000 millones. Ese es el número "target" que tiene el ministro para los próximos años (2024), algo que le daría al país un colchón cambiario y capacidad para ir repagando la deuda. Cree que puede llegar a acumular dólares hasta tener u$s77.000 millones en diez años.