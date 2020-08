Inversiones que miran al dólar: qué bonos y fondos comunes recomiendan expertos tras el acuerdo por deuda

La imposibilidad de comprar dólar billete genera que los ahorristas se vuelquen a ciertas alternativas más sofisticadas para dolarizar sus ingresos

A falta de alternativas para aquellos inversores que quieren dolarizar sus ingresos, surge en el mercado una posibilidad para hacerle frente a la devaluación que está pensada sólo para los arriesgados: el "dólar hard".

Quiere decir que el activo en donde se invierte está nominado en dólares, y puede cotizar en el mercado local o en el exterior.

Por ende, se diferencia de los instrumentos llamados "dólar linked", cuyas inversiones están posicionadas en un activo denominado en pesos pero su valor sigue de manera directa la evolución del tipo de cambio.

En resumen, el "hard dollar" (su nombre en inglés) significa suscribir en dólares físicos, liquidar en dólares físicos y cotizar tanto en dólares físicos como en pesos pero a un tipo de cambio libre, "permite encontrar una variedad de instrumentos que cada vez están más acotados", dice a iProfesional Mauro Mazza, portfolio manager de Bull Market.

En tanto, Roberto Geretto, economista Jefe del banco mayorista CMF, destaca que entre las alternativas disponibles en el mercado de dólar hard se pueden ejemplificar determinados bonos argentinos nominados en moneda estadounidense, tanto en ley nacional como de Nueva York.

También pertenecen a este tipo de inversión los bonos corporativos, fondos comunes de inversión en dólares y obligaciones negociables (ON).

Es clave saber que este tipo de inversiones en dólar hard no son para cualquier perfil de inversor, debido a que muchas de ellas son a un plazo mediano o largo y tienen determinadas características a considerar.

"El primer riesgo a tener en cuenta al invertir en estos títulos es el riesgo crediticio, ya sea de la empresa emisora o del Estado argentino, en caso de los bonos soberanos", alerta Geretto a iProfesional.

Y agrega que, posteriormente, se tiene otro riesgo que es el de fluctuación en el precio del título, "donde mientras mayor sea el plazo del bono en general, mayor fluctuación de precio tendrá".

Por último, otro factor que pesa bastante al momento de volcarse al dólar hard es que siempre que "se invierta con pesos en un activo de este tipo, en mayor o menor medida se está pagando el ´contado con liquidación´. Por tanto, al momento de realizar estas inversiones es fundamental analizar en qué valor está dicho tipo de cambio, y si se encuentra en niveles altos o no", recomienda Geretto.

Por el lado de los requisitos necesarios para volcarse a las distintas alternativas "dólar hard", en general, es "suficiente con sólo contar con una cuenta comitente en una Sociedad de Bolsa (y fondearla), a lo que se les agrega las cuentas bancarias asociadas, tanto en pesos como en dólares, dependiendo en la moneda en que se vaya a invertir y rescatar los fondos de la cuenta comitente", resume Geretto.

Las inversiones en dólares tienen mayor riesgo a la volatilidad de acuerdo al plazo al que se apueste

Te puede interesar Dólar paralelo volvió a niveles pre acuerdo por el canje: las razones que condenan a tener una brecha muy alta

Distintas opciones de inversión

Ahora bien, existen determinadas alternativas de "dólar hard" para posicionar los ahorros en moneda extranjera, que se pueden tener en cuenta para escaparle a la devaluación del peso.

1. Bonos en dólares

En cuanto a los bonos en dólares se los debe distinguir de acuerdo a la ley en la que están nominados.

Por el lado de los que tienen normativa de Nueva York, para Geretto el driver principal de estas inversiones "son las expectativas en torno al canje de la deuda".

Valuando la última oferta del Gobierno a una Exit Yield (tasa de descuento) del 10%, considera que el valor de la oferta oficial es en promedio de u$s54,8 por cada u$s100 nominales.

En concreto, los bonos globales con ley extranjera de Argentina a 2036 (AA36) y 2046 (AA46) con un upside potencial en torno al 20%, "son interesantes alternativas, bajo el supuesto de valuación mencionado", resume Geretto.

En cuanto a los bonos en dólares con ley nacional, para este segmento este economista selecciona al Bonar 2037 (AA37), "que brinda más upside potencial en torno al 10%, utilizando una tasa de descuento en el canje del 11%".

Por el lado de Federico Broggi, jefe de research de Invertir en Bolsa (IEB), considera que "el Gobierno podría mejorar el valor presente neto (NPV) de la deuda, sin costos extras, adelantando los pagos de cupón y con amortizaciones de dos meses respecto a su oferta actual".

En este sentido, Broggi estima que los bonos con mejores perspectivas serían el Bonar 2020 (AO20) y el Discount en dólares (DICA) en ley local; y el Bonar 2021 (AA21) y Bonar 2026 (AA26) con ley de Nueva York.

Algo importante a destacar es que para muchos bonos soberanos, en especial los de ley local, se pueden comprar con pesos. Esta es una forma directa de dolarizar la cartera de inversiones.

2. Fondos comunes de inversión Dólar Hard

Te puede interesar ¿En qué invertir tras el acuerdo por la deuda?: 3 opciones que hoy recomiendan expertos

Los fondos comunes de inversión (FCI) "dólar hard" constituyen, en si mismos, "toda una familia de inversiones", asegura Geretto.

A grandes rasgos, las cuatro alternativas principales de FCI que existen en el mercado son:

-Renta Fija USD Liquidez: su objetivo es brindar un mínimo retorno a los excedentes de liquidez en dólares.

-Renta Fija USD Corto Plazo: invierten en títulos de corto plazo, como Bonar 2020 y 2021, para citar algunos.

-Renta Fija USD Largo Plazo: se orientan a un horizonte de inversión más largo adquiriendo bonos de mayor plazo, como Par y Discount, entre otros.

-Renta variable de acciones del exterior.

"Todos estos tipos de fondos comunes permiten el acceso a una cartera diversificada de inversiones, pero siempre es importante considerar que a mayor plazo del bonos o a mayor proporción de inversión en activos de renta variable, mayor será la volatilidad en las cuotapartes de los FCI", advierte Geretto.

Por lo que sostiene que es importante tener un mayor horizonte temporal en la inversión y tolerancia al riesgo.

Muchos ahorristas buscan anclar sus ahorros en dólares para cubrirse de la devaluación local

-Bonos del Tesoro de Estados Unidos

Si bien los Bonos del Tesoro de Estados Unidos (US Trasuries) son populares, dada su amplia liquidez y por ser considerados un activo en dólares libre de riesgo, el retorno ofrecido menor al 1% anual, "le quita atractivo, considerando los pagos de impuestos locales, haciendo que el retorno post-impuestos sea nulo", asegura Geretto.

-Bonos Corporativos

Los analistas consultados por iProfesional se focalizan en recomendar la deuda emitida en moneda estadounidense por empresas locales o del exterior para poder financiarse a nivel internacional.

Para el caso de los bonos corporativos locales, los rendimientos para adquirir deuda de las principales empresas de corto plazo se ubican en torno al 5%-6% anual. O, en algunos casos, "más dependientes de la calidad crediticia de los mismos", completa Geretto.

En concreto, de acuerdo a la recomendación de Broggi, en deuda corporativa "vemos oportunidades atractivas en Telecom con vencimiento a junio 2021, debido a que la TIR se encuentra por encima del 7%, y creemos que en caso de una reestructuración exitosa podría comprimir aún más su rendimiento".

Al respecto, Mazza también afirma que hoy están "concentrados en Obligaciones Negociables (ONs) Corporativas, que de por sí, en cantidad, son finitas porque las buenas cotizan a la par, únicamente en dólares y los tenedores son reacios a entregarlas".

Y agrega: "Luego del canje de deuda lo que esperamos es que el público no demande tantos soberanos como antes, porque no pagarán cupones en una dimensión importante hasta 2025, cuando pagarán más capital que renta. Esto hace que la deuda soberana sea volátil porque, al no pagar cupones, quien invierta en ellos estará comprando únicamente para hacer una ganancia de capital".

Más allá de esto, Mazza está observando que muchos inversores ya están migrando a las ONs que pagan de forma semestral, e incluso trimestralmente, intereses.

Como vista a los próximos años, está seleccionando a IRSA noviembre de 2020, Cresud 2021, YPF 2024 y 2027.

A ellas les suma Pampa Holding y Telecom, que "son otras empresas demandadas". "Nosotros, incluso, nos animamos, definiendo bien el riesgo, a una Celulosa 2025 de pagos trimestrales y cupones del 10% en dólares, que viene de una reestructuración de 2019 que canjeó deuda por esta ON, que se encuentra en el mercado como CRCEO", especifica Mazza.

Respecto a la fotografía actual que muestra el mercado, este analista afirma que hoy, a sus clientes de mayor riesgo en deuda corporativa, "les sugerimos una cartera en Vista oil & gas a 2021 y 2022 y Celulosa, ante la imposibilidad de conseguir créditos excelentes como John Deere en cantidad, para hacer mercado".

En ello aclara que se negocian papeles desde 100 dólares, y se pueden conseguir en pesos y en moneda estadounidense.

"Esperamos, en la medida que pasen estos meses, que las empresas se animen a colocar localmente deuda en dólares, porque la demanda está, pero hace falta animarse, aunque sea con colocaciones testigos", se sincera Mazza.

Esto se debe, según sus palabras, a que el público demanda Obligaciones Negociables de pagos trimestrales y cortas, es decir, a 2 o 3 años de duración, ya que así "se puede colocar una buena cantidad de deuda a una buena tasa de descuento".

"Lamentablemente, las resoluciones de la CNV contra las posiciones en dólares de los fondos comunes de inversión ha limitado sensiblemente el fondeo institucional para las empresas, impidiendo comprar fondos con deuda corporativa, porque esos están en plena adecuación. Esto es debido a que en unos meses deberán valuarse de tener ON a tipo de cambio oficial y no a tipo de cambio libre", concluye Mazza.-

Convertí a iProfesional en tu fuente de noticias. SEGUINOS AQUÍ