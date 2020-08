Por qué un gran fondo de inversión dice que apostar hoy a Bitcoin es como invertir en Facebook en 2007

Fidelity Digital Assets, una subsididaria de la mayor compañía de inversión estadounidense Fidelity Investments, publicó un informe sobre Bitcoin que destaca los beneficios de la criptomoneda y las oportunidades para quienes inviertan en ella.

Fidelity deja en claro el potencial de Bitcon al decir que "invertir en Bitcoin hoy es similar a invertir en Facebook, cuando tenía 50 millones de usuarios con el potencial de crecer a los más de 2.000 millones de usuarios que tiene hoy".

Facebook llegó a 50 millones de usuarios en octubre de 2007, tres años después de su fundación, en el momento en que la compañía valía unas pocas decenas de millones como máximo. Hoy, la red social está valuada en u$s633.000 millones.

La analogía de Fidelity sugiere el potencial que tiene Bitcoin. De hecho, los mismos inversores que en su momento comenzaron a poner dinero en Facebook, ahora también están invirtiendo fuertemente en Bitcoin.

Los hermanos Winklevoss, que acusaron a Mark Zuckerberg de robar la idea de Facebook, hoy tienen miles de millones en criptomonedas.

Incluso el primer gran inversor de Facebook, Peter Thiel, está invirtiendo fuertemente en criptomonedas. Peter invirtión u$s50 millones en la compañíaminera de energía renovable Layer1.

Según el informe de Fidelity, una de las virtudes de Bitcoin es que su éxinto no está previsto para un solo propósito. Pero incluso centrándose en su utilidad como reserva de valor, su potencial es muy alto.

La investigación realizada por Fidelity encontró que muchos inversores consideran que la criptomoneda tiene características de una buena reserva de valor, y carece de una amplia adopción. La característica principal e innovadora de Bitcoin como depósito de valor es su escasez digital inagotable.

Al compara la inversión en Bitcoin hoy con la inversión en Facebook cuando la red social sólo tenía 50 millones de usuarios, Fidelity dice:

"Esto está motivado por la idea de que Bitcoin ofrece una ventaja asimétrica. Si los inversores institucionales y minoristas adoptan ampliamente el Bitcoin como reserva de valor, la ventaja podría ser sustancial sobre la inversión inicial. Hoy, Bitcoin es relativamente nuevo y tiene una demanda básica ilimitada en comparación con una reserva mundial de riqueza como el oro".

El empresario Robert Kiyosaki no es la única figura de alto perfil que aboga por recurrir a Bitcoin durante la crisis financiera actual, pero es uno de los pocos que lo hace parecer una decisión de vida o muerte.

El 19 de mayo, el autor best-seller del libro "Padre rico, padre pobre" publicó en Twitter en un mensaje en su mayoría en mayúsculas denunciando las acciones de la Reserva Federal durante la pandemia y su creencia de que activos como el oro, la plata y Bitcoin (BTC) serían los salvadores de los inversores durante esta crisis.

El anterior tweet de Kiyosaki, escrito apenas cinco horas antes, fue mucho más ominoso en sus advertencias, arrojando sombra al Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas y una figura muy conocida en la respuesta de los Estados Unidos al coronavirus. Expresó su preocupación por una "nueva pandemia" y "más miedo" más adelante en 2020.

Cointelegraph informó el 17 de Mayo de que el autor había utilizado Twitter para predecir un precio de u$s75.000 para Bitcoin con un mensaje algo más tenue: su temor a una economía moribunda, y la creencia de que la Reserva Federal ha manejado incompetentemente la crisis financiera.

NEW YORK CITY GOING BROKE. All cities count on INCOME TAX, SALES TAX & REAL ESTATE TAXES, especially COMMERCIAL RE. Add pension contributions for teachers firefighters & police. USA GOING BROZkE. FED PRINTING FAKE $ cannot SAVE YOU. Get gold silver Bitcoin and SAVE YOUR SELF. — therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) May 19, 2020