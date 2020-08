Precio del dólar oficial y del blue, tras acuerdo por deuda: ¿qué es lo que viene según expertos de la City?

Especialistas celebran el entendimiento con los acreedores y aseguran que traerá alivio a las presiones cambiarias. ¿Se podrá cerrar la brecha?

El dólar es uno de los termómetros que tuvo la negociación de la deuda desde que Martín Guzmán llegó al Ministerio de Economía y empezó a hablar con los acreedores. Ahora, con el acuerdo a punto de firmarse, los expertos de la City anticipan que habrá algo de aire para la cotización de la divisa.

Este lunes, en un mercado lleno de rumores, los dólares bursátiles terminaron la jornada en $122. El blue, por su parte, cerró en $136 y se mantuvo por debajo del máximo de $140. Así, las brechas respecto del oficial minorista, que cerró en $76,64, están en 60% para el dólar Bolsa y 77% para el blue.

Según explicaron los especialistas, un acuerdo ayudará a descomprimir algo de tensión cambiaria y puede ayudar a reforzar la oferta por ingreso de capitales. Sin embargo, no prevén un desplome en los precios del dólar en los diferentes mercados.

En cuanto a la brecha, creen que no se cerrará completamente, aunque estiman que la pendiente de la curva no será tan pronunciada en el caso de los dólares paralelos. Por el contrario, anticipan que la devaluación del peso llevaría a achicar la brecha "desde abajo".

Aire fresco para el dólar Bolsa

En las semanas posteriores a la oficialización del acuerdo, los especialistas aseguran que podría haber una baja en la cotización del contado con liquidación y el dólar Mep.

Al calor del cepo y pese a las múltiples regulaciones que trataron de frenarlas, ambas cotizaciones se dispararon este año. El contado con liqui subió 64% y el Mep saltó 68,4% en 2020.

"Para mí, si hay arreglo y el canje es exitoso, puede caer un poco el contado con liquidación. Quizá haya una caída de entre 5% y 10% en las próximas semanas, por ventas para entrar en activos argentinos. El arreglo va a ser positivo respecto del precio, que va a caer", indicó Santiago López Alfaro, socio de Delphos investment.

Te puede interesar Hay alerta por dólar blue: se recalienta el mercado paralelo y economistas le ponen precio para fin de año

No obstante, el economista advirtió que, pasado el efecto inicial, el dólar bursátil retomará la senda alcista. "Posiblemente suba un poco hacia fin de año pero la pendiente va a ser mucho menor", aclaró.

El dólar Bolsa podría desacelerar su ritmo de suba tras el acuerdo con los bonistas

Por su parte, Leonardo Svirsky, sales & trading de Bull Market Broker, coincidió: "Creo que algo podría llegar a aflojar el dólar financiero, aunque no sé cuánto porque hay mucha incertidumbre y volatilidad. De todas maneras, puede aflojar algunos días y, aunque no retome la tendencia alcista fuerte, me parece que se puede llegar a estabilizar entre los $113 y $114".

A su turno, Sebastián Centurión, de ABC Mercado de Cambios, se refirió al refuerzo que podría tener la oferta de dólares en la Bolsa. "Si las cosas salen bien, pueden bajar un poco el Mep, el contado con liqui o el blue, por una cuestión de especulación. Entrarán capitales financieros, como ha pasado toda la vida en Argentina, para especular", apuntó.

Y agregó: "Si se arregla la deuda es muy probable que bajen o se estabilicen los tipos de cambio. Quizá el contado con liqui o el blue se mantengan casi al mismo nivel que ahora o con apenas una subida, mientras el tipo de cambio oficial se ajusta más o menos al ritmo de la inflación. Sería un escenario medianamente tranquilo, en base a que se arregla la deuda e ingresas capitales financieros a especular".

En esa línea, Centurión calculó: "Lo ideal sería que, en base al arreglo, el tipo de cambio oficial converja hacia el otro. Quizá el contado con liqui se quede más estático, con un valor de $140 o $150 para diciembre, y un tipo de cambio oficial entre $82 y $85. Suponiendo una suba de 15% para el oficial hasta fin de año".

¿El oficial se acelera?

La pregunta que se hacen en la City es si, una vez cerrado el acuerdo, podría haber una aceleración en la devaluación oficial. En principio, y en línea con los trascendidos desde la órbita de Miguel Pesce, la mayor parte de los especialistas creen que el Banco Central (BCRA) no va a tomar ese camino.

Te puede interesar Qué puede ocurrir con el dólar de ahora en más, según el economista Daniel Marx

Por el contrario, esperan que el organismo mantenga la estrategia de ligera devaluación de los últimos meses, con inflación en torno a 2% y devaluación mensual en 2,6%. Pese a esa leve actualización y al cepo muy ajustado el BCRA no logra dejar de vender dólares en el mercado.

"Respecto del oficial, siempre nuestra posición fue que lo van a ir depreciando en términos de la inflación y que no va a haber un salto cambiario aunque haya una brecha elevada", opinó López Alfaro.

No obstante, estiman que la buena noticia del acuerdo aliviaría las presiones que pesan sobre el mercado cambiario oficial.

"Debería descomprimir el mercado. Es diferente un país en default o uno que se puede integrar al mundo financiero y hacer las cosas con más normalidad. ¿Qué tanto? Se verá según el flujo de importadores y exportadores y si a mediano plazo hay ingresos por inversiones", explicó Centurión.

En los últimos meses, Miguel Pesce optó por devaluar el tipo de cambio oficial por encima de la inflación

"El arreglo es un balde de agua fría sobre la presión que tenemos de fondo. Pero también depende de lo que haga el Gobierno, del plan económico que implemente y el tipo de Banco Central que tengamos: si va a cuidar el valor de la moneda o si va a dejar que el dólar oficial esté planchado mientras el otro se escapa", añadió.

Por su lado, Claudio García, de PR Corredores de Cambio, coincidió en que el mercado piensa "que el acuerdo puede llegar a descomprimir un poco" los tipos de cambio paralelos pero advirtió que, para eso, será crucial la forma en la que se maneje el dólar oficial.

En ese sentido, remarcó: "Creo que van a seguir acotando las compras a los particulares y eso va a ser que a la gente que se quiera dolarizar no tenga más opción que el dólar Bolsa y el blue. Entonces, va a haber menos presión pero no va a ser ninguna panacea".

García descartó que se puedan llegar rápidamente a las trabas a la compra de dólares, aun cuando se cierre un canje satisfactorio. Y, en ese sentido, anticipó: "Si no libera la compra de billetes para particulares y empresas, no creo que achique mucho la brecha".

Al contrario de sus colegas, Svirsky sí espera una aceleración en el tipo de cambio oficial, post acuerdo. "Para mí el oficial se va a sincerar un poco pero no creo que hagan cambios en el cepo", dijo.

El blue, atado a las regulaciones

Con las múltiples trabas que el BCRA y la CNV fueron poniendo al dólar Mep, que es la vía legal para hacerse de billetes en el país mediante la compraventa de títulos, el dólar blue también se despertó en 2020.

Una de las regulaciones que se impusieron al Mep es el parking de 5 días entre la compra y la venta de los bonos. Esa medida genera un descalce y una gran incertidumbre con respecto al precio al que efectivamente se hará la operación cambiaria.

Por eso, pese al afán oficial por contener la cotización financiera del tipo de cambio, terminó generando el efecto contrario: una disparada en el blue explicada por aquellos que prefieren pagar algo más para evitar la incertidumbre en el precio.

La cotización del blue bajaría por el acuerdo pero advierten que seguirá alta mientras se mantengan las restricciones al Mep

"El blue es un mercado marginal, aunque sea un precio a tener en cuenta. Da una expectativa y generalmente se mueve con mayor contundencia si le ponen restricciones al Mep. A mayores restricciones, más ruido se genera en el blue", indicó Centurión.

En las cuevas de la City el billete llegó a tocar los $140 hace algo más de una semana y luego retrocedió a la zona de los $135. Si bien es un mercado más chico, los analistas consideran que también debería ver cierto alivio a partir del acuerdo, en línea con lo que pasaría en las cotizaciones bursátiles de la divisa.

"El blue es un mercado chico que se mueve ante una orden grande. Aunque no lo sigo diariamente, si hay una noticia positiva y el contado con liqui baja, es posible que el blue también achique un poco. Me imagino que se dará la misma tendencia para todos", cerró López Alfaro.

Convertí a iProfesional en tu fuente de noticias. SEGUINOS AQUÍ