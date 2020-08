¿Habrá lluvia de dólares tras acuerdo por deuda?: esto dice Alejandro Berney, CEO de Byma

El CEO de BYMA, Alejandro Berney, celebró el entendimiento con los acreedores pero descartó que vuelvan los capitales externos hasta que se levante el cepo

Tras la confirmación del acuerdo con los bonistas externos, el CEO de Bolsas y Mercados Argentinos (Byma), Alejandro Berney, charló con iProfesional. Analizó las consecuencias del anuncio y los próximos pasos.

El ejecutivo se refirió al incremento exponencial en el volumen que se vio el mercado de capitales en este período de alta incertidumbre. "Hace 3 años hacíamos en promedio 16.000 operaciones en un día. A fin del año pasado y los primeros meses de este año pasamos a 64.000 transacciones promedio diarias. Este lunes previo al acuerdo fueron 158.000 operaciones", contó.

Asimismo, destacó el crecimiento de los inversores minoristas. "El ticket promedio bajó mucho. Eso es porque los grandes inversores extranjeros ya no están y, también, porque creció mucho el retail en los últimos 2 años en Argentina. Es muy positivo", afirmó.

-¿Esperan algún ingreso de fondos a partir del acuerdo por la deuda?

-Es una noticia positiva pero tenemos que ir por etapas. No me imagino un montón de nuevos capitales entrando. En algún momento, posiblemente, haya algún ingreso. Si ven que Argentina va cumpliendo con sus pagos, a los inversores les van a sonar muy atractivos los rendimientos locales. Sin embargo, a los extranjeros no les gustan los controles de cambios. Así que, en todo caso, entrarán los más osados y con poca plata. Esto no implica que haya una lluvia de dólares en los próximos días, semanas ni probablemente meses.

-¿Levantar los controles será clave para que vuelvan los capitales del exterior, como sucedió en 2016?

-Correcto. En 2016 entraba mucho dinero por dos vías. Primero porque el Gobierno emitía afuera y traía los dólares. La segunda, porque venían a comprar activos locales. Hay distintos tipos de inversores. Un hedge fund quizá hace una prueba y lo intenta en una escala pequeña pero en 2016 venían Fidelity, Pimco o Templeton a comprar activos locales. Con control de cambios, no van a venir y, en general, ellos son mucho más grandes que los hedge funds.

Berney explicó que Argentina continúa como mercado emergente para MSCI porque esta empresa sólo califica los ADR, es decir, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, donde no hay controles de cambios

-Pese a los controles, MSCI mantuvo al mercado argentino como emergente. ¿Es un tema que monitorean?

-En realidad, otros organismos de calificaciones como S&P o Footsie, que le pertenece a la Bolsa de Londres, ambos nos pasaron a mercado de frontera. MSCI nos mantuvo en emergentes porque ellos habían calificado los ADR en lugar de los activos locales. Como en Estados Unidos no hay controles de cambios y cualquiera puede comprar y vender fácilmente, no había razón para pasarnos a la categoría de fronterizos. Es un tecnicismo pero los otros, que califican las acciones locales, sí nos cambiaron.

-¿Pueden volver las emisiones corporativas en dólares o los bonos dólar linked seguirán en el centro de la escena?

-Veo mucho más probable que continúe la emisión de deuda dólar linked a que vuelva el hard dólar. El Gobierno tiene que recomponer reservas. Si seguimos con el pensamiento de que no habrá una lluvia de dólares, al Banco Central le va a llevar algún tiempo recomponer reservas. No es dramático pero tampoco sobran. Y vimos noticias acerca de que Pampa Energía va a tener que esperar para comprar los dólares en el mercado y que no los van a tener disponibles el día del vencimiento sino durante el plazo de gracia. Entonces, por precaución, creo que las empresas van a colocar todo lo que puedan en dólar linked.

-¿Y en el mercado del exterior?

-Hoy hay muchas operaciones de pasivos para recomponer la curva hacia adelante. Las empresas que tienen un vencimiento grande, en lugar de emitir para refinanciar, prefieren recomprar a precios menores y no colocar hard dólar afuera. No creo que sea muy fácil salir en el exterior para las empresas locales por la situación macro de Argentina. No sólo las reservas sino que no se conoce un plan hacia adelante.

El ejecutivo espera que continúe el boom de emisiones de deuda dólar linked

-¿Hay trámites pendientes de aprobación para salir a colocar?

-En deuda sí, hay bastantes. En equity no hay ninguna compañía porque los precios están muy castigados. Hace falta que suban los precios para que valga la pena financieramente emitir acciones.

-Hubo muchas regulaciones sobre el dólar Bolsa, ¿distorsionaron al mercado?

-Impactó en el volumen, que cayó cuando empezaron las regulaciones. Pasó de $120.000 a $100.000 millones diarios. Se hace más difícil operar, así que tiene un impacto real. Cuando se quita liquidez o la facilidad de entrar y salir, se distorsionan los precios. Creemos que aumentó la volatilidad, en parte, por estas regulaciones. Si bien entendemos el objetivo, tienen consecuencias secundarias.

-¿Esperan que se levanten las restricciones a medida que se vayan resolviendo los problemas económicos?

-No creo que se levanten en el corto plazo.

-¿Qué puntos debería tener el plan económico del Gobierno?

-Hay algunas cosas que son parte y vienen funcionando bien. Por ejemplo, la mejora de la curva de pesos en el mercado local que llevó las paridades de 40% a casi 100%. Por suerte vemos que el Banco Central subió las tasas de interés. Es clave que sean levemente positivas; tampoco hace falta que estén 10 o 15 puntos reales por encima de la inflación pero, si no le ganan, es difícil que se ahorre en pesos. Otra cosa en la que hemos escuchado que iban a avanzar y está funcionando es en en crear más oportunidades para que las empresas se financien localmente. La aprobación de los bonos dólar linked y el crecimiento del financiamiento pyme van en esa dirección.

-¿Qué contribución puede hacer el mercado de capitales?

-A pesar de la pandemia, por las inversiones que habíamos hecho en la plataforma iPyme, se generaron muchísimos pagarés electrónicos y se trajeron Echeq al mercado de capitales. Estamos viendo cómo potenciar la factura de crédito. Además, el incremento de la cantidad de operaciones se puede procesar por todas las inversiones que venimos haciendo.

Para impulsar la negociación, recientemente se bajó la inversión mínima requerida para comprar los cedears de Amazon, Mercado Libre y Tesla

-Este año saltó la negociación de cedears, ¿como los impulsaron desde el mercado?

-Tenemos market makers en más de 130 cedears, lo que ayuda mucho para fomentar la diversificación dentro del instrumento. También estamos trabajando en las opciones sobre más cedears, lo que les va a agregar liquidez. Además, en las opciones sobre Amazon, Gold y Petrobras hicimos una bonificación de 50% de los derechos de mercado durante todo agosto. Al mismo tiempo, bajamos la lámina mínima de inversión en los cedears de Mercado Libre, Tesla y Amazon, que tenían valores pisos muy altos. Apenas se puso en marcha, se evidenció un salto muy significativo en el volumen. La idea es seguir avanzando con otros papeles.

-¿Cómo viene el trabajo con la nueva gestión de la CNV?

-Muy bien. Por supuesto que la nueva gestión quiere dejar su huella, lo cual es entendible, así que está viendo qué tipo de productos desarrolla. El entendimiento con los cuadros gerenciales lo seguimos teniendo. Hay muy buen diálogo. Es una relación muy técnica, siempre buscando el desarrollo del mercado local. Más allá de eso, sabemos que tienen mandatos que cumplir, como el parking, por la preocupación del Banco Central, pero lo entendemos como cuestiones que están por fuera del día a día.

-¿Siguen buscando alianzas con el exterior para Byma?

-Con el cambio de Gobierno varió mucho el enfoque macroeconómico. Todo es mucho más puertas adentro. Hay menos inversores extranjeros, con lo cual, miramos menos afuera y más hacia adentro. Hemos cambiado las prioridades estratégicas por la nueva situación macroeconómica. Estamos más abocados a desarrollar más liquidez internamente y menos en ir a buscar participantes del exterior. Salvo en tecnología, donde seguimos buscando socios estratégicos en tecnología, como el acuerdo que firmamos con Nasdaq para el sistema de Caja de Valores. Venimos invirtiendo alrededor de u$s7 millones por año en tecnología.

