Atención inversores: esto es lo que recomiendan desde la City para el canje de deuda local

Los inversores que tienen bonos en dólares bajo ley local tendrán que optar en breve por un menú de alternativas para canjear sus títulos: qué conviene

Tras el acuerdo para realizar el canje de bonos regidos por la ley Nueva York, el Congreso aprobó el proyecto de canje para la deuda en dólares bajo ley argentina.

Tal como había destacado el propio presidente Alberto Fernández, la oferta para los tenedores locales es igual a la propuesta realizada a los bonistas externos aunque, por ahora, no contempla las mejoras que se realizaron posteriormente y que permitieron cerrar el canje.

Sin embargo, en un comunicado publicado hoy, el Ministerio de Economía resaltó: "El diseño de la Propuesta bajo ley local contempla un tratamiento equitativo de los tenedores de deuda local respecto a las condiciones ofrecidas (tanto actuales como futuras) a tenedores externos".

Tanto Alberto Fernández Martín Guzmán resaltaron el tratamiento igualitario para los bonos bajo ley local

Por lo tanto, las mejoras que se oficializarían en breve ante el organismo que regula el mercado estadounidense deberían llegar a la oferta para los bonistas locales mediante una reglamentación o un decreto posterior a la Ley aprobada por el Congreso. De todos modos, el menú de bonos a canjear y las alternativas no cambian aunque suben de valor.

En ese sentido, la coincidencia entre los expertos es que los minoristas deben entrar al canje local, que se descarta que tendrá buena participación.

"Sin lugar a dudas entrar al canje es mejor que quedar como "Hold – out" (no aceptar e iniciar acciones legales). La gran adhesión que tendrá el canje hará que el poder de reclamo que tengan los ‘hold out’ sea prácticamente nulo. Iliquidez, gastos en abogados y la débil legislación son otros de los motivos", enumeró Agustin Vilaseca, client portfolio manager de Megainver.

Te puede interesar Precio del dólar para fin de año: este es el nuevo valor que prevén más de 40 consultoras y bancos

Bonar 2020 y 2024: quedarse en dólares

Los bonos en dólares con ley local que están más presentes en las carteras de los inversores argentinos son el Bonar 2020 (AO20), el Bonar 2024 (AY24) y el Discount (DICA).

Los primeros dos tienen el mismo tratamiento ante el canje y se pueden canjear por 3 bonos en dólares (a 2030, 2035 o 2041) o 2 bonos en pesos con ajuste por CER (a 2026 o 2028). Allí, la recomendación que prima es quedarse en dólares y con el bono a 2030. Este título conlleva una quita de 3% y amortizará en 12 cuotas semestrales desde el 4 de marzo de 2025.

"Hay muchas variables a tener en cuenta pero, en general, la recomendación es entrar al bono más corto. Preferimos la opción en dólares, salvo que el cliente tenga una opinión o necesidad en contrario", sostuvo Mateo Reschini, analista de LBO.

"Siempre conviene elegir el más corto dentro de las alternativas posibles. En el caso de los bonos a 2020 y 2024, sería el nuevo título a 2030", sintetizó Francisco Mattig, estratega de renta fija de Consultatio.

El especialista argumentó que prevé que el canje de la deuda internacional se haga con una exit yield de 10% (es decir, que los bonos coticen a esa tasa en su debut en el mercado). En el caso de la legislación local, se agregan al cálculo de la exit yield 100 puntos básicos y la lleva a 11%. A esa tasa, estimó un potencial de suba de 10% promedio para los nuevos bonos.

Recomiendan a los minoristas canjear sus bonos por títulos en dólares al menor plazo posible

Te puede interesar Tarjetas de crédito: estas son las facilidades que te darán bancos para refinanciar saldos

Reschini, en tanto, apuntó: "Si la exit yield queda en 10%, se ven ganancias hacia adelante con respecto a los precios de hoy. Si vamos a una exit yield de 12%, estaríamos en los valores de hoy, aproximadamente".

Y agregó: "Las ganancias a futuro se van a incrementar en la medida en que logre cotizar a tasas de un dígito y eso, sin plan económico y con el acuerdo con el FMI pendiente, no va a ser instantáneo. Si bien el mundo está en un momento de tasas bajas, no me parece tan claro que ingresen capitales masivamente".

Un punto importante a tener en cuenta es la emisión permitida de cada bono, ya que el Ministerio de Economía impuso ciertos límites. Esto significa que no todos los bonistas podrán optar por el mismo título en el canje. En el caso del bono en dólares a 2030, el monto máximo a emitir será de u$s22.600 millones.

"Para los tenedores de legislación local, iría a los bonos más cortos porque está bastante holgado el límite de emisión. Esos u$s22.000 millones representan casi la mitad de todos los bonos ley local a reestructurar. Hay espacio, no creo que se queden afuera porque, además, hay mucha tenencias en el sector público, que es probable que se incline a los títulos en pesos con ajuste CER", apuntó Reschini.

Poco atractivo en los Bonos Cer

Tanto el Bonar 2020 como el 2024 también se pueden canjear por bonos que ajustan por inflación o CER. Allí hay una opción a 2026 y otra a 2028. En caso de optar por ellos, el inversor no sufrirá quita pero se pesificará su tenencia actual de bonos en dólares al tipo de cambio oficial.

Consultado sobre la preferencia de los bonos en dólares por encima de los títulos que ajustan por inflación, Mattig explicó: "Con la caída de bonos CER de los últimos dos días, esa opción perdió un poco el sentido. Hay algo de valor para ganar pero no es tanto. Con los precios de hoy, el bono a a 2026 debería rendir 4,5% y eso, con el contado con liquidación al nivel actual, dejaría un retorno de 3% para los que quieran salir a vender el bono apenas lo reciban. Además, está el riesgo de que en ese momento no rinda lo mismo que hoy y el inversor termine perdiendo plata".

Te puede interesar ¿Argentinos podrán comprar más de 200 dólares tras acuerdo por deuda?: expertos anticipan si es viable aflojar el cepo

Los analistas no ven una opción interesante en los bonos del canje que ajustan por inflación

En la misma línea se manifestó Delphos Investment en un informe para sus clientes. "A pesar de que la curva CER continúa comprimiendo la tasa, no alcanza aún para compensar la pérdida por la dolarización vía contado con liquidación. Creemos que en estos niveles de contado con liquidación, es muy difícil lograr que canjear bonos viejos por estos nuevos Boncer luzca atractivo", sentenció.

A su turno, Reschini calculó que "los bonos CER podrían salir con una tasa de mercado de 4-5%, eso da 80% u 85% de paridad y reconoció que "no es un margen despreciable" pero que se "compara con los bonos en dólares, que tendrían una paridad de alrededor de 50%".

"Por otro lado, teniendo en cuenta que hay muchos precios regulados y tarifas congeladas, es posible que el ajuste por CER tenga una suba más escalonada que los bonos en dólares", añadió.

Finalmente, Reschini analizó que, en un escenario de inflación descontrolada, que algunos podrían ver como ideal para los tenedores de bonos CER, "se podría hacer hasta más difícil el pago de esos bonos, dado que el Gobierno tendría que tomar la decisión de volcar más pesos al mercado que, precisamente, son el combustible de la inflación".

DICA, a 2038

El DICA, por su parte, se puede canjear por dos nuevos bonos en dólares: uno que vence en 2038 y otro a 2041, ambos sin quita.

También en ese caso, la recomendación principal pasa por tomar el título de vencimiento más próximo, cuya amortización se realizará en 22 cuotas semestrales desde el 4 de marzo de 2028.

"Los DICA tienen el mismo tratamiento que los de ley Nueva York. El canje por el bono a 2038 es bastante beneficioso porque pagan más que el resto de los bonos", afirmó Santiago López Alfaro, socio de Delphos Investment.

Con respecto al potencial de suba, a los precios actuales, Mattig estimó que los actuales tenedores de DICA podrían percibir un alza mayor al 10% si se cumple el pronóstico de exit yield en 11% para la deuda ley local.

Convertí a iProfesional en tu fuente de noticias. SEGUINOS AQUÍ