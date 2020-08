Casi 5.000 personas no podrán comprar más dólares: este es el listado de DNI bloqueados por el Banco Central

La comunicación del BCRA indica a los bancos que deben dejar sin efecto cualquier operación de compra de dólares de parte de las personas señaladas

El Banco Central lanzó este martes una nueva y sorpresiva medida contra los "coleros digitales": en total, suspendió a alrededor de 4.600 personas, que no podrán comprar dólares.

El bloqueo se realiza en medio de investigaciones para identificar a "coleros virtuales", personas que transfieren o venden su cupo de u$s200 dólares mensuales a otros para obtener una ganancia.

El BCRA publicó la lista de inhabilitados, con sus correspondientes número de CUIT y de DNI, a través de su Comunicación C87906.

Así, los bancos o las casas de cambio no podrán volver a venderles dólares sin una autorización previa del Banco Central, lo que en los hechos los inhabilita para operar en cambios por tiempo indeterminado.

A continuación, el listado difundido este martes por el Banco Central, que se divide en dos documentos:

Dólar al rojo vivo: alertan por las reservas

La indecisión del Gobierno sobre ajustar más el cepo cambiario preocupa al mercado, ya que el Banco Central apenas contaría con u$s4.500 millones de reservas líquidas para intervenir en la plaza, con el fin de contener el tipo de cambio.

Esto es así ya que de los u$s 43.200 millones que en bruto tiene la autoridad monetaria que conduce Miguel Pesce, alrededor de u$s 20.000 millones corresponde al swap chino y otros u$s 11.300 millones a encajes de depósitos en dólares.

Además de estos registros, existen préstamos del Banco Internacional de Pagos (BIS) y derechos especiales de giro del FMI por otros u$s 3.000 millones, de acuerdo con los cálculos realizados por el economista Fernando Marul.

De este modo, las reservas netas llegarían a u$s8.500 millones pero a esa cantidad se le deben descontar otros u$s4.000 millones en oro.

Si bien en caso de una emergencia, podría vender el oro o hacer uso del swap chino, esa operación generaría más preocupación y fomentaría la demanda.

La sangría de dólares sigue y se diluye la capacidad de intervención del BCRA

El cupo mensual de u$s200, en el centro del debate

Diariamente, la entidad monetaria interviene en la plaza cambiaria para intentar fortalecer la oferta de billetes y evitar bruscas subas que impacten en los precios.

Durante el último fin de semana, el presidente Alberto Fernández admitió que preocupa la salida de dólares del mercado a través del sector minorista, pese a que sólo se pueden comprar u$s 200 dólares por mes por ahorrista.

La cantidad de pequeños compradores viene aumentando cada mes y es un punto de preocupación no sólo en la cúpula del Central sino también dentro del equipo económico que comanda Martín Guzmán.

El acuerdo por la deuda no logró apagar la sed de los argentinos por el dólar

En junio los ahorristas compraron unos u$s800 millones, ya que unos 4 millones de personas realizaron operaciones.

De manera extraoficial se estima que los compradores de julio fueron alrededor de 4,5 millones. Y agosto se perfila para los cinco millones de compradores que usan su cupo de u$s200. De esta manera, la fuga alcanzaría la emblemática marca de los u$s1.000 millones en el mes.

El Ministerio de Economía espera que el acuerdo con bonistas calme el mercado y descomprima la presión de la demanda de billetes, cuestión que por ahora está lejos de conseguir.

Entre enero y julio, la balanza comercial argentina habría registrado un saldo positivo cercano a los u$s9.000 millones, pero en ese mismo período el Central perdió u$s1.500 millones.

