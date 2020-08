Qué dijo el Banco Nación sobre refinanciación de tarjetas, tras indignación por valor de cuotas

Matías Tombolini, hoy vicepresidente de la instituación bancaria, afirmó que la refinanciación "sin ningún lugar a dudas que es una herramienta positiva!

En medio de la polémica por las cuotas altas de la refinanciación de las tarjetas de crédito, el vicepresidente del Banco Nación, Matías Tombolini, afirmó que la acción definida en abril por el Banco Central "es una herramienta positiva" para aliviar la carga financiera de las personas, pero aclaró que "no es un subsidio, sino un crédito voluntario".

"La refinanciación del saldo, sin ningún lugar a dudas que es una herramienta positiva", señaló Tombolini, al tiempo que puntualizó que "no es un subsidio, es un crédito voluntario".

Además, aseguró que la refinanciación "representa un 35,7% en un año" de interés sobre el saldo deudor.

El funcionario explicó que "para aquellos que querían, el pago del saldo de la tarjeta de abril se pasó tres meses para adelante", y añadió que esa deuda "se refinanció a un año, en nueve cuotas".

Remarcó que se establecieron "tres meses de gracia en capital e intereses, durante los cuales no se pagó nada" de la deuda de abril.

Intereses en el "plazo de gracia"

Tombolini explicó que en el plazo de gracia "se acumularon intereses de $35,83 por mes por cada $1.000 que totalizan $108 por cada $ 1.000 en tres meses, que se prorratearon en forma directa a lo largo del año".

"Desde el cuarto mes y hasta el número 12 se pagan capital e intereses por el sistema francés, donde se empiezan pagando más intereses y menos capital adeudado, y luego se pagan menos intereses y más capital", indicó Tombolini.

Aclaró que "el IVA es sobre los intereses", y añadió que "por eso el monto final de la cuota varía de manera decreciente".

Precisó que "en la primera cuota, por cada $1.000 se pagan $153,93; y va cayendo a $153,21; $ 152,46; hasta que la cuota número nueve en el mes 12 es $147,36".

"Cuando se suman las nueve cuotas, por cada $1.000 se pagan $1.357,02", afirmó el funcionario, quien reconoció que para no confundir a la gente "se debería haber hecho una liquidación por separado y muy clara de la deuda de abril".

El BCRA investigará a los bancos

Tras la polémica por los costos que tuvo el plan de refinanciación de tarjetas de crédito que el Banco Central ofreció en abril, la Superintendencia de Entidades Financieras decidió iniciar una investigación de oficio para determinar si los bancos aplicaron correctamente el programa, que permitía pagar el saldo en nueve cuotas, a una tasa nominal del 43%, sin intereses punitorios, ni recargos.

Fuentes del Banco Central indicaron que la Superintendencia no tiene registradas denuncias de usuarios del sistema por la aplicación del plan de cuotas pero de todas maneras controlará que se aplique correctamente.

Según un estudio de la consultora CERX, hay cerca de 2,5 millones de hogares que entraron en ese esquema, que contemplaba tres meses de gracia y empezar a pagar recién en agosto.

Los bancos tuvieron que aplicar en forma obligatoria y automática este plan a los usuarios que dejaron saldos pendientes de pagos al 30 de abril.

Pero algunos clientes notaron que las cuotas eran más altas que las prometidas. Cuando se lanzó el plan, el Central había dicho que, por cada $ 1.000 refinanciados se pagaría una cuota de $ 147, pero ese monto no contemplaba el IVA sobre intereses. Y, según indicó la consultora Victoria Giarrizzo, hubo gente que llegó a tener que pagar cuotas de $ 400 cada $ 1.000.

Además, la economista explicó que la cuenta es más compleja porque el IVA sobre intereses se paga sobre la deuda inicial, no sobre la deuda que va quedando.

Matías Tombolini, vicepresidente del Banco Nación, admitió que en el número inicial que dio el Banco Central, de pagar $ 147 cada 1.000 de deuda no contemplaba el IVA sobre los intereses. Pero explicó que no debería haber sorpresas en las cuotas. Dijo que por cada $ 1.000 de deuda, la primera cuota fue de $ 153,93 y la última será de $ 147,36 porque el IVA sobre los intereses son decrecientes. Así, por cada $ 1.000 financiados, se debería pagar un total de $ 1.357,02.

Las cuotas por tarjetas refinanciadas en el marco de la pandemia comenzaron a llegar con "dudas y disparidades" sobre los montos a abonar, con tasas que superan la dispuesta por el Banco Central, advirtió este jueves un informe privado.

En abril último, y ante el aislamiento obligatorio, la autoridad monetaria anunció que las entidades del sistema financiero deberían refinanciar en forma automática los saldos impagos de tarjetas con tres meses de gracia, nueve cuotas mensuales iguales y consecutivas, y una tasa nominal anual del 43%.

De acuerdo con un análisis dado a conocer por el Centro de Economía Regional Y Experimental (CERX), "cerca de 2,5 millones hogares entraron en ese esquema y hay disparidades entre lo que cobra".

"En algunos se cumple el 43 por ciento y en otros no, lo que desconcierta", puntualizó el estudio.

Los montos de las cuotas de refinanciación de tarjetas generaron sorpresa en muchos clientes.

En ese sentido, sostuvo que "mucha gente que entró, pensó que pagaría $147 cada $1.000 de cuota, pero llegaron más de $400 por cada $1.000".

"Los $147, además de no incluir IVA sobre intereses, no se cobra sobre $100 de cada cuota, sino que en cada cuota se cobran $147 sobre cada $1.000 de la deuda inicial total, no sobre la deuda que va quedando", indicó.

En ese sentido, consideró "muy importante" una aclaración por parte del Banco Central para "aplacar el malestar que se generó" y para que los consumidores puedan "reclamar excesos".

El trabajo también apuntó: "El vencimiento del plan ocurre cuando la cuarentena sigue, las familias están muy endeudas y los ingresos no se recuperaron".

"Si bien la tasa de 43 por ciento implica una fuerte reducción sobre la que tenían los bancos a marzo, para muchas familias en el contexto actual es impagable", alertó.