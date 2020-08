Bronca por refinanciación de tarjetas de crédito: cuotas son más cara que lo prometido por el Gobierno

Cerca de 2,5 millones hogares argentinos entraron en el esquema de refinanciación dispuesto por el BCRA. Hay disparidades entre lo que cobra

Las cuotas por tarjetas refinanciadas en el marco de la pandemia comenzaron a llegar con "dudas y disparidades" sobre los montos a abonar, con tasas que superan la dispuesta por el Banco Central, advirtió este jueves un informe privado.

En abril último, y ante el aislamiento obligatorio, la autoridad monetaria anunció que las entidades del sistema financiero deberían refinanciar en forma automática los saldos impagos de tarjetas con tres meses de gracia, nueve cuotas mensuales iguales y consecutivas, y una tasa nominal anual del 43%.

Tasas: disparidad y desconcierto

De acuerdo con un análisis dado a conocer por el Centro de Economía Regional Y Experimental (CERX), "cerca de 2,5 millones hogares entraron en ese esquema y hay disparidades entre lo que cobra".

"En algunos se cumple el 43 por ciento y en otros no, lo que desconcierta", puntualizó el estudio.

Los montos de las cuotas de refinanciación de tarjetas generaron sorpresa en muchos clientes.

En ese sentido, sostuvo que "mucha gente que entró, pensó que pagaría $147 cada $1.000 de cuota, pero llegaron más de $400 por cada $1.000".

Te puede interesar Hay alerta por la falta de dólares: los 3 caminos que tiene el Gobierno, según economista Tetaz

"Los $147, además de no incluir IVA sobre intereses, no se cobra sobre $100 de cada cuota, sino que en cada cuota se cobran $147 sobre cada $1.000 de la deuda inicial total, no sobre la deuda que va quedando", indicó.

En ese sentido, consideró "muy importante" una aclaración por parte del Banco Central para "aplacar el malestar que se generó" y para que los consumidores puedan "reclamar excesos".

El trabajo también apuntó: "El vencimiento del plan ocurre cuando la cuarentena sigue, las familias están muy endeudas y los ingresos no se recuperaron".

"Si bien la tasa de 43 por ciento implica una fuerte reducción sobre la que tenían los bancos a marzo, para muchas familias en el contexto actual es impagable", alertó.

En el marco de la pandemia, las tarjetas de crédito son clave para el consumo

El uso de tarjeta sigue en alza

En ese escenario, remarcó que "los consumos de tarjetas siguieron creciendo por necesidad" y afirmó que en julio "el stock de deuda por esos consumos creció un 7 por ciento".

Te puede interesar La clave del plan "dólar calmo": esperan un ingreso masivo de inversores del exterior cuando se formalice el canje de deuda

"Habría que plantear un nuevo esquema de pago para aliviar el peso en la economía familiar. Postergar más el pago termina siendo caro porque se siguen devengando intereses", enfatizó.

Consideró que "una opción es que el Gobierno no cobre el IVA sobre los intereses", mientras aseguró que "el 87 por ciento de los hogares del país tiene algún tipo de deuda".

La directora de CERX, Victoria Giarrizzo, ejemplificó con el caso de un resumen: "Deuda a refinanciar $95.500. Llega cuota más interés más IVA, $21.330, y lo que debería llegar son $16.131".

¿Qué hará el Banco Central?

Días atrás, fuentes del organismo que conduce Miguel Pesce descartaron que se vayan a tomar nuevas medidas oficiales de auxilio financiero para los deudores de tarjetas.

En consecuencia, las facilidades adicionales a la que estableció el BCRA están reservadas al criterio de cada banco.

Los bancos consultados coincidieron en que no hay atrasos de magnitud entre los clientes que optaron por la refinanciación pero todas las entidades -tanto las que ofrecen facilidades como las que no- dijeron que monitorean caso por caso la mora de los clientes.

"Los niveles de morosidad en ambas marcas de tarjetas (Visa y Mastercard) han experimentado un incremento que estamos siguiendo de cerca, pero aún están por debajo de los niveles pre-pandemia, lo que nos indica que las medidas tomadas por el BCRA en coordinación con el Gobierno Nacional sirvieron para descomprimir y aliviar las finanzas de nuestros clientes", afirmaron en Banco Provincia.

Y agregaron: "En el caso de ser necesario, evaluaremos nuevas acciones que ayuden a nuestros clientes a atravesar esta coyuntura. Banco Provincia está comprometido con su rol social de banca pública y va a acompañar a las y los bonaerenses para que puedan sobrellevar este difícil momento de la mejor manera posible".

En Banco Ciudad destacaron que la mayor parte de sus clientes no tomaron la opción de refinanciar pagos. "A los clientes que ya hacían revolving (como se llama en la jerga a pagar el mínimo y refinanciar), esta opción sumó apenas un 4% o 5% más. Es un grupo chico con respecto a la cartera", dijeron. Al mismo tiempo, subrayaron que "la intención del banco es contemplar a aquellos clientes que manifiesten algún problema para realizar el pago".

Desde Banco Nación, en tanto, apuntaron que "por el momento no se registran desvíos en los pagos" y sostuvieron que "a la fecha, no hay previstas facilidades de pago adicionales".

En el Banco Central descartaron tomar nuevas medidas con respecto a los deudores de tarjetas de crédito

Por su parte, fuentes de ICBC explicaron que todavía no registraron un comportamiento de pago específico por parte de los clientes. Por ello, aún no diseñaron ninguna flexibilidad adicional.

"Recién este mes empezaron a llegar los vencimientos y a partir de la semana que viene empezaremos a tener detalle de pagos y el comportamiento de los clientes, porque son resúmenes que vencen la semana próxima", explicaron.

En otra entidad, el panorama es opuesto: "El 85% de la cartera ya tuvo su primer pago. La idea es ofrecer alguna alternativa a los clientes que hacen revolving. Estamos trabajando en alguna oferta pero todavía no está en la calle", adelantaron.

"Los cobros vienen muy bien, con niveles bajos de saldos cuotificados impagos, alrededor de 6%, pero con cierto detrimento del pago total hacia el parcial", reconocieron en otro banco donde también comentaron que lanzaron "acciones proactivas de comunicación y asesoramiento para anticipar cobros" aunque por ahora no ofrecen facilidades adicionales.