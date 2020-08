Cotización dólar blue hoy: cuál es el precio el lunes 31 de agosto de 2020

En el mercado paralelo la divisa se ofrece a $136. Mirá cuál es el precio del dólar blue hoy y cómo cotizan el dólar Bolsa y el contado con liquidación

El dólar blue hoy lunes 31 de agosto cotiza a $126 para la compra y $136 para la punta vendedora en las cuevas del microcentro porteño.

Esto se da en medio de las restricciones a la compra de los 200 dólares para ahorro que impuso el Banco Central.

Además, los inversores miran de cerca las cotizaciones bursátiles, que intentan ser contenidas con las últimas restricciones impuestas por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El dólar contado con liquidación se ofrece a $125,84.

Por su parte, el dólar Bolsa, o MEP, se ubica en torno a los $121,73.

Como se señaló más arriba, el dólar blue cotiza a $136 en cuevas del microcentro porteño.

¿Cuál es el comportamiento del dólar blue?

A su vez, en el segmento mayorista, la divisa estadounidense inicia la semana a $74, siempre bajo la atenta vigilancia del Banco Central (BCRA).

En el mercado oficial minorista, la moneda norteamericana opera a un promedio de $78,18 en agencias y bancos de la city porteña, por lo que el dólar turista, que se calcula con el recargo del 30% del impuesto PAÍS, se vende alrededor de los $101,60 (en varios bancos, por encima de esa marca).

Según la habitual encuesta que realiza el Banco Central entre las principales entidades financieras que operan en la City, las cotizaciones de venta son las siguientes:

- Galicia: $78,25

- Nación: $78

- ICBC: $77,20

- Supervielle: $78,50

- Santander: $78,50

- HSBC: $78,25

- Itaú: $78

El dólar blue, que se ubica en los $136 no tiene una cotización oficial, sino que su valor sale del promedio de cotización en lugares de cambio extraoficial.

El cepo cambiario, medida instrumentada para controlar la cotización de la moneda y cuidar las reservas del Banco Central, reactivó la operaciones en el mercado paralelos, donde los usuarios buscan eludir el tope de 200 dólares mensuales para el ahorro.

Por su parte, el riesgo país de la Argentina se ubica en los 2.147 puntos básicos.

"Continuá comprando dólares mientras te lo permitan", el consejo de un reconocido experto

El especialista en Finanzas, Mariano Otálora, recomendó a los ahorristas continuar "comprando dólares" a través del mercado oficial "mientras se pueda o mientras te lo permitan".

En un contexto en el que el mercado habla cada vez más de posibles restricciones al cupo de u$s200 o de un salto de la moneda, el experto señaló además que "si me voy a cubrir en dólares, entonces lo hago en dólar billete, no en pesos", en relación a otras alternativas que ofrece el mercado en moneda local y que siguen la cotización de la divisa.

"El dólar oficial es competitivo, pero está bajo presión. La historia reciente en la Argentina, nos demuestra que aunque el tipo de cambio estuviera competitivo, todo es posible y puede hasta producirse un overshooting del tipo de cambio", sostuvo, aunque aclaró que "hoy no están esas condiciones dadas".

"Y, a la hora de invertir, nos tenemos que cubrir del escenario en que suceda lo que no esperábamos que ocurriera. Bajar la brecha, no es tan fácil, pero tampoco imposible. Me preocupa más la brecha que el dólar oficial. Lo que tiene que bajar es la brecha y no subir el tipo de cambio oficial", agregó.

Según Otálora, "sin confianza, sin plan, sin mensajes claros, con la enorme emisión de pesos de los últimos meses y el excedente de pesos que va al dólar, sin la posibilidad de acceder a los mercados de deuda, todos estos condimentos le ponen mucha presión adicional a la reservas y al tipo de cambio".

"El dólar oficial es competitivo, pero está bajo presión", según el experto

El problema para los inversiones

"La evolución de la inflación, la tasa de interés y el dólar son determinantes. En una situación normal –imaginemos un mercado sin cepo cambiario- deberíamos preocuparnos por buscar opciones que nos cubran de la inflación y de una devaluación. Si no hubiera cepo, cualquier inversión que ofrezca una tasa de interés real positiva, sería muy recomendable y seguramente en el largo plazo una tasa real en pesos, le debería ganar inclusive a dólar", planteó el especialista.

Otálora, en una columna para iProfesional, recordó que en lo que va del año, el dólar oficial le viene ganando a la tasa de interés y a la inflación. "pero pierde por goleada frente la cotización del dólar del mercado financiero (Mep – CCL) o el blue".

"Ahora vayamos a la realidad, tenemos cepo y una brecha potente, todo lo que se puede ganar con instrumentos de inversión que ofrezcan cobertura frente la inflación (ejemplo: bonos Cer o plazo fijo UVA) o por la devaluación del tipo de cambio oficial en caso de que se invierta en instrumentos linkeados al dólar (Dólar linked); todas estas opciones que tienen la expectativa de cubrirnos de la inflación–devaluación, en la práctica veo difícil que puedan ganarle al dólar de la familia MEP, contado con liquidación o al paralelo", acotó.

En la práctica es difícil que una inversión le pueda ganar al dólar MEP, contado con liquidación o paralelo

El riesgo del que todos deben cubrirse

"El riesgo que todo inversor debe cubrirse, es el de los políticos; que suelen tomar medidas por conveniencia personal (digamos electorales) y que muchas veces sus recomendaciones van en contra de lo que cualquier economista pueda sugerir. En Argentina, el criterio político y electoral siempre se superpone al de la realidad", apuntó Otálora.

Acto seguido, advirtió que no hay que "esperar grandes cambios en la política económica, ni medidas audaces, el Gobierno sabe que es el momento de estabilizar algunas variables y no sumarle más dramatismo al mercado, por este motivo nos podemos encontrar con medidas parche de corto plazo que profundizaran los problemas a mediano y largo paso".

"Si esto ocurriese, como siempre, el peso será el gran perdedor", disparó.