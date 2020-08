MEP para todos: cómo el "dólar Bolsa" dejó de ser visto como un instrumento de expertos y fue adoptado por los ahorristas

Los agentes de liquidación y compensación del mercado dicen que es el rubro del negocio que más crece. El punto de inflexión fue el pago del aguinaldo

Hace sólo algunos meses para muchos parecía algo complejo, sofisticado y hasta difícil de poner en práctica. Pero en las últimas semanas debido a la gran cantidad de pesos que circulan y ante la posibilidad de que se elimine incluso el cupo que permite comprar 200 dólares por mes por persona, la idea de adquirir dólares comprando bonos en la Bolsa comenzó a ganar terreno.

Y hoy cada vez son más los ahorristas particulares que tienen una cuenta en una sociedad de bolsa, con el único objetivo de poder comprar dólares legales, aunque resulten más caros que el dólar "solidario", aquel que se paga cuando se compran hasta 200 dólares por mes a precio oficial más el 30% del impuesto PAIS.

"Hoy el principal negocio de las ALyCs (agentes de liquidación y compensación del mercado de capitales) es el dólar MEP o contado con liqui, es para lo único que llaman los clientes en estos días", aseguró Augusto Darget, socio de SilverCloud. Y aclaró: "Claro que no esta semana, que es particularmente compleja por el canje de la deuda, pero en las últimas semanas este ha sido el principal pedido de los clientes: comprar dólares".

Se refería a los dólares que se pueden conseguir comprando en pesos determinados bonos que luego de conservarlos durante cinco días hábiles (el famoso "parking") se pueden vender y así obtener dólares. Los dólares MEP son aquellos que se depositan en cuentas en el país, mientras que el dólar "contado con liqui" tiene otro valor porque se compran bonos que permiten liquidarlos afuera y depositarlos en una cuenta en el extranjero.

Esta diferencia resultó fundamental para diferenciar entre los dos tipos de dólares alternativos, porque el "contado con liqui" mantuvo su impronta original de ser una operación exclusiva de empresas o individuos de alto poder adquisitivo con patrimonio fuera del país, mientras el MEP pasó a ser un instrumento al alcance de la clase media, dado su único requisito es estar bancarizado y disponer una cuenta comitente.

Esta semana, el valor del dólar MEP —el más pedido por los ahorristas que recién se inician en este tipo de operatorias— estuvo en $ 127,69 mientras que el "contado con liqui" estuvo en $ 130,54. Mientras tanto, el dólar "solidario" (precio oficial más 30% de impuesto PAIS) cotizó a $ 101,32 y el blue estuvo en $ 137.

Así, la brecha con el dólar solidario es alta, pero con el "blue" no tanto. Ocurre que quienes eligen comprar dólares a través de los bonos que permiten hacerlo, también quieren tener dólares legales, obtenidos con dinero declarado ante la AFIP, es decir, en blanco. Es una diferencia sustancial con el mercado del "blue", un mercado ilegal donde se obtienen dólares pero no se los puede declarar luego.

En la medida en que la perspectiva de acceso al dólar oficial se restringió, creció la opción por el MEP

El inesperado boom de la City

Es difícil determinar el volumen exacto en la operatoria de bonos que se utiliza para la triangulación del MEP, pero los expertos del mercado afirman que hay múltiples indicios de que está ganando protagonismo, sobre todo en la medida en que crece la perspectiva de mayores limitaciones para la compra de divisas al tipo de cambio oficial -que para septiembre se estima en u$s1.000 millones mensuales-.

"El dólar MEP se socializó, porque mucha gente empezó a tenerlo como alternativa. Hace dos años atrás poca gente lo conocía, y hoy mucha gente que está alejada del mundo de las finanzas lo conoce y lo usa", sostuvo un operador de una importante sociedad de Bolsa que prefirió hacer sus declaraciones off the record, ya que el tema del dólar es "muy sensible". Y añadió: "Hemos tenido una gran cantidad de aperturas de cuentas nuevas para adquirir este tipo de activos".

En otra firma Agente de Liquidación y Compensación reconocieron que "si bien muchos de nuestros clientes ya tenían cuenta y operaban con dólar MEP y contado con liqui desde hace tiempo, se sumaron muchos en los últimos dos meses, en especial cuando se encontraron con muchos pesos en el bolsillo por el pago del aguinaldo y vieron que ya no les servía el cupo de 200 dólares por mes para conseguir los dólares que pensaban ahorrar".

"Los que no pueden ahorrar tanto, con comprar los 200 dólares por mes se arreglaba, pero aquellos que tienen más capacidad de ahorro se encontraron en junio con más plata y se dieron cuenta que necesitaban otras herramientas para ahorrar y decidieron abrir una cuenta comitente para operar dólar MEP y dólar contado con liqui", señaló un operador de una histórica sociedad de Bolsa. Y reconoció que "hemos tenido apertura de cuentas que hacía mucho tiempo que no registrábamos".

El incremento de las cuentas para operar los dólares bolsa se ha dado a pesar de que en muchas oportunidades tanto operadores como clientes se han quejado del famoso "parking", ese requisito que la Comisión Nacional de Valores (CNV) estableció para desalentar la compra de dólares MEP y CCL, a pesar de que se trata de operaciones entre privados y que no comprometen para nada las reservas del Banco Central.

"Casi que para lo único que llaman los clientes es para comprar o vender dólares por este medio legal, porque es muy poca la gente que llama para comprar o vender bonos o acciones como una inversión en sí misma", subrayó Augusto Darget.

Y añadió: "Como es la única operación en la que el público está interesado, eso explica por qué los participantes del mercado piden que el parking sea menor, para hacerlo más fluido y no correr riesgo de cotización".

Para los operadores de bolsa, el MEP y el Cedear está entre las alternativas que más crecen, de la mano de un nuevo público de pequeños ahorristas

La alternativa de los Cedears

Claro que tampoco es todo sencillo en la operatoria con el MEP. Entre las restricciones que se fueron agregando día tras día, tanto desde la CNV como desde el Banco Central, está la imposibilidad de comprar dólares MEP o CCL hasta pasados 90 días desde la última vez que se hizo uso del "derecho" a comprar los 200 dólares que el Estado permite que los particulares compren por persona por mes.

Esto dejó a muchos sin herramientas. Especialmente a quienes venían utilizando la opción de comprar 200 dólares por mes pero luego se dieron cuenta que con eso no les alcanzaba y entonces fueron corriendo a abrir una cuenta en una sociedad de Bolsa y quisieron comprar dólares MEP o CCL. Se encontraron entonces con el impedimento de que por tres meses desde la fecha de su última compra de dólar "solidario" no podrían operar en el mercado de dólares cable.

"Para quienes venían de comprar los 200 dólares por mes y se aplicaba la restricción por 90 días de operar con dólar MEP o contado con liquidación, se les ofreció la alternativa de comprar Cedears, que si bien no es una cobertura, van acompañando el tipo de cambio", explicó un analista de una sociedad de Bolsa con muchos clientes minoristas en su portfolio.

Los Cedears (Certificados de Depósito Argentinos) son acciones extranjeras que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires. Al comprarlos, el inversor adquiere una acción de una empresa radicada en el exterior, puede ser Apple, Netflix o McDonald's. Al igual que con los bonos, si que quiere poner pesos y conseguir dólares, también hay un "parking", es decir que se debe conservar las acciones durante cinco días antes de venderlas para cobrar dólares.

"Muchos de los que invirtieron en Cedears hicieron buen negocio, en especial los que invirtieron en empresas tecnológicas, como Apple", señaló el operador de otra sociedad de Bolsa. Y precisó que "esto demuestra el apetito que hay por cualquier activo que permita cubrirse en dólares, no sólo los dólares MEP o contado con liquidación, sino también los Cedears o los activos dólar link".

Así, aunque desde los distintos organismos de Gobierno se pongan todas las trabas posibles, la demanda de dólares no cesa. Aun cuando para adquirirlos haya que recurrir a herramientas mucho más sofisticadas y complejas que presionar un botón en la página web de un banco para convertir pesos en 200 dólares por mes.