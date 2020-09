"El BCRA está contando las monedas": esto dijo Moody's sobre las reservas, el cepo y una posible devaluación

la historia argentina no han funcionado los controles al dólar, porque "tarde o temprano explotan"

Torres dijo que la probabilidad de que restrinjan aún más el acceso al mercado de cambios es es alta para detener la caída de reservas . "Los límites a las importaciones, como fue el de los libros por ejemplo, refleja que están contando las monedas...los dólares. Porque las reservas líquidas son u$s5.000 millones o menos, no tienen los 40 mil millones para hacer lo que quieran con las reservas ", advirtió.

Con respecto al canje de deuda, Torres dice que el acuerdo le da flexibilidad al país en los próximos años pero "va a tener que volver a los mercados" y calculan que el país intentará tomar deuda en los mercados internacionales recién para el 2025.

"Este acuerdo le da tranquilidad por un tiempo, pero la Argentina no tiene acceso a los mercados. Los países pagan sus deudas tomando más deuda, no con impuestos ", recuerda Torres. "Este tema de la capacidad de financiamiento no se resolvió con el canje", agrega.

Otras frases del seminario virtual de Moody's sobre lo que viene para la economía post canje son las siguientes:

La calificadora dice que el Gobierno deberá volver en los próximos años al mercado internacional para financiarse Un acuerdo que otorga tranquilidad

-" El canje da tranquilidad pero igualmente el país tendrá que pagar u$s100.000 millones de deuda con el sector privado (incluyendo el FMI) en el futuro. Y eso lo va a tener que hacer tomando dinero del mercado de capitales".

-"Argentina bajó la tasa con este acuerdo de deuda del 7% al 3%. Pero eso no significa que si tene que salir al mercado pagará eso. Se cree que estará en torno al 10%. Y si el gobierno puede pedir prestado al 10% va a ser complicado para los demás tomar crédito. Para invertir en Vaca Muerta la tasa del 10% va a ser mucho más difícil".

-"El acuerdo baja un poco la presión cambiaria. Lo que hace el BCRA es evitar que la brecha no sea tan alta. Cuando vayan a devaluar habrá más inflación y eso va a ser uno de los dolores de cabeza hacia adelante".