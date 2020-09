El nuevo precio del dólar: qué valor anticipan para fin de año 40 consultoras y bancos

Los analistas y operadores que participan del Relevamiento de Expectativas del Mercado pronosticaron cómo evolucionarán el dólar y la inflación

En medio de una tensión financiera no logró calmar la reciente resolución del canje por la deuda, el Banco Central publicó este viernes los resultados de su encuesta períodica entre consultoras y analistas de la City que da cuenta de las previsiones de los especialistas en cuanto a precio del dólar, inflación de precios y crecimiento del PBI, entre otras cuestiones.

Los agentes del mercado financiero agrupados en el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) estimaron que el tipo de cambio nominal promedio alcance los $84,3 por dólar en diciembre de este año (una baja de $2,1 con respecto al REM previo), y de $122 por dólar para diciembre de 2021 (una baja de $1,2 en relación a la estimación del mes anterior).

El siguiente gráfico exhibe la evolución del precio promedio del dólar estimado para fin de año por más de 40 bancos y consultoras del mercado. Conforme se fueron despejando las dudas sobre el acuerdo por la deuda, esto se reflejó en las proyecciones, que muestran cómo se descomprimió levemente el frente cambiario:

Los participantes del REM previeron también que la inflación de agosto ascendió al 2,7%. Además, los analistas del mercado proyectaron que la inflación minorista se ubicará a fin de año en torno al 37,8% interanual, con lo que disminuye en 1,7 puntos porcentuales el prónostico que el mes anterior había provisto el REM. Es decir que entre los analistas disminuyeron las expectativas inflacionarias.

En cuanto a los tipos de interés, para agosto los analistas prevén una tasa Badlar (la que aplica a depósitos de plazo fijo superiores a $1 millón) de bancos privados en pesos de 30,10% y un sendero mensual creciente hasta alcanzar 32,9% en diciembre (13 puntos básicos superior a lo que habían proyectado a fines de julio). La encuesta agrega que la tasa llegaría al 33% hacia diciembre de 2021.

Bancos y consultoras ahora ven un dólar oficial debajo de los $85 para diciembre.

El REM anticipa un desplome de la economía

Los analistas del REM prevén una fuerte retracción del Producto Bruto Interno (PBI) en torno al 12% , lo que marca una mejora de 0,5 puntos porcentuales adicionales a la proyección hecha el mes anterior (12,5%).

"En tanto, las y los participantes del REM pronostican una expansión de la actividad para el tercer trimestre de 2020 (8,7% s.e., superior al 8% que esperaban a fines de julio) y también para el último trimestre del año (5,1% s.e., por debajo del 6% que esperaban en la encuesta del mes previo), lo que denota que se percibe que el período de mayor impacto de la pandemia ya habría sido superado", anota el Banco Central en su informe.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) consiste en un seguimiento sistemático de los principales pronósticos macroeconómicos de corto y mediano plazo que habitualmente realizan analistas especializados, locales y extranjeros, sobre la evolución de variables seleccionadas de la economía argentina que recopila el Banco Central.

Se relevan las expectativas sobre los precios minoristas, la tasa de interés, el tipo de cambio nominal, la actividad económica y el resultado primario del sector público nacional no financiero.

El último informe difunde los resultados del relevamiento realizado entre los días 27 y 31 de agosto de 2020. Se contemplaron los pronósticos de 41 participantes, entre los cuales se cuentan 27 consultoras y centros de investigación locales, 12 entidades financieras de Argentina y 2 analistas extranjeros.

"Comprá dólares mientras puedas"

El especialista en Finanzas, Mariano Otálora, recomendó esta semana a los ahorristas continuar "comprando dólares" a través del mercado oficial "mientras se pueda o mientras te lo permitan".

En un contexto en el que el mercado habla cada vez más de posibles restricciones al cupo de u$s200 o de un salto de la moneda, el experto señaló además que "si me voy a cubrir en dólares, entonces lo hago en dólar billete, no en pesos", en relación a otras alternativas que ofrece el mercado en moneda local y que siguen la cotización de la divisa.

"El dólar oficial es competitivo, pero está bajo presión. La historia reciente en la Argentina, nos demuestra que aunque el tipo de cambio estuviera competitivo, todo es posible y puede hasta producirse un overshooting del tipo de cambio", sostuvo, aunque aclaró que "hoy no están esas condiciones dadas".

"Y, a la hora de invertir, nos tenemos que cubrir del escenario en que suceda lo que no esperábamos que ocurriera. Bajar la brecha, no es tan fácil, pero tampoco imposible. Me preocupa más la brecha que el dólar oficial. Lo que tiene que bajar es la brecha y no subir el tipo de cambio oficial", agregó.

Según Otálora, "sin confianza, sin plan, sin mensajes claros, con la enorme emisión de pesos de los últimos meses y el excedente de pesos que va al dólar, sin la posibilidad de acceder a los mercados de deuda, todos estos condimentos le ponen mucha presión adicional a la reservas y al tipo de cambio".

"El dólar oficial es competitivo, pero está bajo presión", según el experto

"La evolución de la inflación, la tasa de interés y el dólar son determinantes. En una situación normal –imaginemos un mercado sin cepo cambiario- deberíamos preocuparnos por buscar opciones que nos cubran de la inflación y de una devaluación. Si no hubiera cepo, cualquier inversión que ofrezca una tasa de interés real positiva, sería muy recomendable y seguramente en el largo plazo una tasa real en pesos, le debería ganar inclusive a dólar", planteó el especialista.

Otálora, en una columna para iProfesional, recordó que en lo que va del año, el dólar oficial le viene ganando a la tasa de interés y a la inflación. "pero pierde por goleada frente la cotización del dólar del mercado financiero (Mep – CCL) o el blue".

"Ahora vayamos a la realidad, tenemos cepo y una brecha potente, todo lo que se puede ganar con instrumentos de inversión que ofrezcan cobertura frente la inflación (ejemplo: bonos Cer o plazo fijo UVA) o por la devaluación del tipo de cambio oficial en caso de que se invierta en instrumentos linkeados al dólar (Dólar linked); todas estas opciones que tienen la expectativa de cubrirnos de la inflación–devaluación, en la práctica veo difícil que puedan ganarle al dólar de la familia MEP, contado con liquidación o al paralelo", acotó.

El plan del Central para no perder más reservas

En las últimas semanas, las especulaciones sobre la continuidad del cepo o su eliminación estuvieron a la orden del día. Pero desde que Alberto Fernández confirmó que no se quitará la posibilidad de comprar 200 dólares por mes por persona a precio oficial más el 30% de impuesto PAIS, las versiones cambiaron su foco: ahora todos en la City intentan anticiparse a las exigencias que el Central podría poner para evitar que eso siga generando una pérdida de reservas.

Y las expectativas del mercado financiero hoy pasan por la idea de que para poder acceder a esos 200 dólares a precio "solidario", la autoridad monetaria exigirá que se deje las divisas inmovilizadas durante un tiempo dentro del sistema financiero, ya sea en cuentas a la vista o haciendo un plazo fijo.

Así, en el mercado se especula fuerte con la idea de que el Banco Central -tras el triunfo del ministro Martín Guzmán, que se opuso a la eliminación absoluta del cepo- se conformará con un premio consuelo: ante la confirmación de que el arranque se septiembre mostró un renovado apetito por los billetes verdes -hubo un millón de compradores que el primer día hicieron colapsar los sistemas informáticos del home banking- intentará que los dólares que los ahorristas compren se queden en el sistema financiero y así no representen una erosión adicional en el balance de la autoridad monetaria.

Es más, si permanecen depositados en plazos fijos o en cuentas a la vista significa que los bancos deben inmovilizar una parte de esos fondos, que quedará depositada en el Banco Central en forma de encajes y así se fortalecerán las reservas.

"Son cada vez más lo que quieren sacarle 200 dólares baratos al Banco Central. Pero es cierto que en julio y agosto, los depósitos en dólares subieron, lo que muestra que mucha de la gente que compra lo hace para atesorar, incluso mucha gente está comprando porque está asustada y ve que otros compran", señaló Gustavo Neffa, analista de Research For Traders.

Y aseguró: "Es muy posible que el Banco Central implemente la exigencia de dejar depositados los dólares, porque a este ritmo de demanda no se puede perder más de a 1.000 millones de dólares por mes de las reservas".

Se refería a la gran cantidad de dólares que los ahorristas compraron en agosto a través del cupo de 200 dólares por persona que el cepo habilita al tipo de cambio "solidario" (dólar oficial más 30% de impuesto PAIS). Aunque aún no se conoce la cantidad exacta de dólares, se estima -por la recaudación de la AFiP de este impuesto- que alcanzó los 1.000 millones de dólares. Algunos analistas hablan de hasta 1.200 millones de dólares.

Crece la demanda de dólares y sufren las reservas del BCRA.

FocusEconomics: más pronósticos sobre economía y dólar

El REM del Banco Central es tomado como referencia en el mercado, que también mira con mucha atención a la encuesta que realiza FocusEconomics, cuya última edición fue difundida a mediados de agosto. Esta última se realiza entre 40 economistas y bancos de inversión nacionales y extranjeros.

Luego de la resolución positiva para la reestructuración del pago de la deuda externa con los principales acreedores, y en un marco de variados problemas económicos que traen aparejados los cinco meses de pandemia, los analistas realizaron proyecciones algo más alentadoras sobre las principales variables que preocupan a los argentinos.

Las estimaciones alcistas para dólar e inflación de los economistas son apenas inferiores a las reflejadas meses atrás, de acuerdo al informe que acaba de publicarse en agosto de la consultora FocusEconomics, en el que encuestó a unos 40 referentes locales e internacionales de reconocidas entidades bancarias y consultoras.

En base a los interrogantes que nacen por cómo el Gobierno logrará contrarrestar la baja en la actividad, contener los precios que se encuentran congelados y revertir la gran emisión de pesos que puede afectar al tipo de cambio, los pronósticos para los próximos meses por ahora son "calmos".

Según el consenso de los economistas encuestados por FocusEconomics, el tipo de cambio cotizará para fin de año a $87,12, dato que marca una baja de 88 centavos respecto a las previsiones del informe previo (julio).

Es decir, se observa un freno de la tendencia alcista respecto al dólar, ya que el mes pasado se proyectaba para diciembre $88.

De acuerdo al último cierre registrado en la cotización del billete mayorista de $73, desde ahora hasta fin de año habría un alza en su precio (una devaluación) del 19,3%.

Y en todo el 2020, la depreciación estimada para el peso sería de 45,4%, casi 2 puntos porcentuales menos de lo que se esperaba implícitamente en el relevamiento anterior.

"La moneda es administrada por el Banco Central para evitar variaciones abruptas", sostiene el informe, para agregar que este año "la inflación elevada y un mal desempeño económico pesarán sobre la moneda".

El resultado sería que la suba del precio del dólar para todo 2020 sería superior por unos puntos a la inflación proyectada para el mismo período, que es de un consenso de 41,3%, según el informe de agosto.

La suba de precios estimada por los economistas representa una caída cercana a un punto porcentual, frente a los 42,2% proyectados en el estudio del mes pasado.

"Este año, la inflación se mantendrá elevada en medio de una fuerte expansión de la base monetaria y una depreciación del peso. Sin embargo, las grandes brechas de producción y los bajos precios del petróleo deberían ejercer cierta presión a la baja sobre los precios", resume el informe de FocusEconomics.

En conclusión, tanto dólar como inflación muestran pronósticos estables desde hace dos meses.

El consenso de los analistas encuestados por FocusEconomics sobre la cotización del dólar mayorista para fin de año en $87,12, supera en más de dos pesos al precio que se está negociando el billete estadounidense en el mercado de futuros y opciones del Rofex-Matba, que el martes cerró a $85,72 para la posición de fin de diciembre.

Por el lado de los pronósticos individuales, el precio más alto para el tipo de cambio para diciembre vuelve a ser liderado este mes por el Citigroup Global Mkts, con $102, la misma cifra que en los dos relevamientos anteriores.

Le sigue nuevamente, y con la misma cifra que en julio, los analistas del banco HSBC, con un estimado de $100.

Un poco más lejos completa el podio la consultora Orlando Ferreres (OJF & Asociados), con una proyección de $94,04 para fin de año.

Nuevos pronósticos de economistas locales e internacionales para el precio del dólar para fin de año

En cuanto a las proyecciones más alentadoras, respecto a que se produzca una menor devaluación en el mercado, se destaca el Credit Suisse, que espera que el tipo de cambio se ubique en $79,49 para fin de año.

Para el economista Lorenzo Sigaut Gravina, Director de Ecolatina, el Gobierno podría decidir terminar el 2020 con un tipo de cambio oficial en torno a los $90 "para mejorar un poco la competitividad externa e intentar cerrar un poco la brecha, que hoy está en niveles muy tóxicos, con miras a las elecciones del año que viene", grafica a iProfesional.

Al respecto, Juan Luis Bour, Economista Jefe de FIEL, cuyos pronósticos en el FocusEconomics son de $88 para diciembre, resume: "Los datos muestran una perspectiva de aceleración de inflación que se acompaña parcialmente con el dólar. Las causas son el déficit, la emisión asociada y la necesidad de desfreezar algunas cosas. El ´Capitán Hielo´ se fue de rosca".

Por el lado de Econviews, con estimaciones de $89 para fin de año, su Economista Senior, Mariela Díaz Romero, indica a iProfesional que: "Bajamos la estimación del precio de dólar porque vemos menos nominalidad por haber bajado previsión de inflación de 50% a 40% para este año, porque se está pisando todo lo que se puede mediante precios congelados, una depreciación lo más chica posible del tipo de cambio y regulación de tarifas de servicios públicos".

Y completa: "Aun así, el precio de $89 implica una aceleración en el crawling peg (devaluación lenta) desde hoy hasta fin de año, más que nada por la dinámica de intervención cambiaria, ya que todos los días el Banco Central debe intervenir en el mercado vendiendo divisas. Como resultado, también vemos que la inflación acelera en el segundo semestre".