¿Qué hacer con los pesos frente al súper cepo?: 3 inversiones que todavía permiten dolarizarse

Los argentinos se preguntan dónde invertir los pesos para tener cobertura cambiaria tras las últimas trabas a la compra de dólares. Las 3 vías disponibles

Las últimas restricciones que puso el Banco Central (BCRA) sobre el dólar ahorro y las operaciones de contado con liquidación lleva a muchos inversores a preguntarse qué hacer con los pesos que ya no pueden destinar a la compra de billetes.

La mayoría quiere dolarizarse o, al menos conseguir algún activo que se ajuste siguiendo al tipo de cambio. Allí, hay varias opciones aunque todos los analistas recomiendan la cautela y resaltan que las próximas semanas serán de alta volatilidad.

Cedears: empresas del mundo, en pesos

Los cedears son una opción para quienes buscan activos en pesos que tengan cierta relación con la variación del dólar financiero. Se trata de certificados que representan acciones de empresas que cotizan en dólares en el exterior pero se compran y venden en pesos en el mercado doméstico.

Estos activos quedaron excluidos de las regulaciones que lanzó la Comisión Nacional de Valores (CNV) para extender el plazo mínimo de tenencia (parking) de ciertos activos para limitar las operaciones de contado con liquidación.

Al respecto, Pablo Santiago, gerente de Wealth Management de Grupo Mariva, afirmó: "Hubo bastante interés en cedears, es una fuente accesible al retail. Más desde que les bajaron la denominación mínima. Es una forma fácil de estar dolarizado, aunque a veces se pierde de vista que el subyacente (la acción) tiene mucha más volatilidad que otros activos más conservadores, como un bono".

El cedear de Amazon se puede comprar desde un valor cercano a los $6.000

El experto se refiere a una medida que tomó Bolsas y Mercados Argentinos (Byma) en agosto para reducir el monto mínimo de inversión. Hasta esa modificación, para comprar un cedear había que adquirir, como mínimo, el equivalente en pesos para comprar una acción entera en el mercado externo. Desde hace un mes, en cambio, se puede comprar fracciones cuyo valor está debajo de los $10.000.

"Los cedears son un instrumento más flexible dentro de las regulaciones pero, en este contexto, no me animaría a recomendar uno", admitió Nicolás Chiesa, de Portfolio Peronal Inversiones (PPI).

Por su parte, Mauro Mazza, operador de Bull Market Broker, consideró que empresas como Despegar o Adecoagro podrían ser buenas opciones hasta fin de año "apostando a una recuperación rápida del turismo y un boom de los commodities agrícolas".

El analista afirmó que una estrategia en cedears podría ser lo más eficiente hasta diciembre y también destacó los montos mínimos: "Estas empresas pueden comprarse en Buenos Aires como cedears en pesos y con un capital mínimo menor a los $3.000".

Fondos y bonos dólar linked

Otra posibilidad para hacer una inversión atada al dólar son las obligaciones negociables (ON) dólar linked. Esta operación se puede hacer comprando directamente el bono o apostando a un fondo común de inversión que contenga ese tipo de activos.

En los últimos meses, a medida que fue creciendo la tensión cambiaria, hubo un boom de emisiones corporativas dólar linked, que estuvieron tan demandados que en muchos casos salieron a tasa cero y, en algunos, negativa.

Parte de ese interés provenía de los fondos comunes de inversión que buscaban ofrecer un vehículo que ajuste por tipo de cambio oficial y ofrezca liquidez en 48 horas. En las últimas semanas, sin embargo, se frenaron las colocaciones debido a los rumores de desdoblamiento cambiario, ya que este tipo de instrumentos siguen al dólar oficial y, en caso de una oficialización de los múltiples dólares, quedarían correlacionados con el tipo de cambio comercial, es decir, el de menor valor.

Sin embargo, tras las medidas anunciadas esta semana, el Gobierno dejó claro que prefiere apretar el cepo antes de desdoblar, con lo que podría volver el apetito inversor y, con él, las emisiones corporativas.

Un punto importante de los activos dólar linked es que resultan interesantes mientras haya brecha cambiaria. Si bien las medidas recientes tienen la intención de reducir esa brecha, en el mercado no creen que la eliminen. Por eso, mientras exista una cotización oficial y otras más altas, los bonos dólar linked apuestan a un acercamiento del tipo de cambio más bajo a los valores paralelos del dólar.

Los activos dólar linked ajustan por la variación del tipo de cambio oficial pero pagan en pesos

"El dólar linked fue beneficiado por los últimos anuncios. A ese tipo de instrumentos los perjudica un desdoblamiento cambiario o un salto devaluatorio. Ninguna de esas dos cosas pasaron hasta ahora. Son instrumentos que siguen a la tasa de devaluación oficial. Mientras no tengan un ruido exógeno, más allá del riesgo de crédito que tenga cada empresa emisora, van a seguir vigentes", explicó Santiago.

Por la coyuntura actual, Chiesa se mostró más cauteloso. "Creo que a los bonos dólar linked no hay que verlos como para protegerse del avance dólar sino como un bono en pesos. Hay que pensar que si el Banco Central está devaluando a cierto ritmo, el bono rinde una tasa, que es la de depreciación del peso. Pero, finalmente, se cobra en pesos", resaltó.

Más allá de las alternativas que ajustan que siguen al dólar oficial, todos los créditos corporativos sufrieron bajas desde el martes explicadas por la norma que estableció que las empresas que enfrentan vencimientos hasta marzo deberán reestructurar, al menos, el 60% de la deuda.

Tras ese golpe, Chiesa indicó: "Creo que va a empezar a haber oportunidades en bonos corporativos. Con la última decisión del BCRA han sufrido una enormidad y no sabemos todavía si ese efecto ya terminó. Hay que estar atento a oportunidades que se generen pero siempre teniendo en cuenta que hay chances de reestructuración a futuro, con lo cual, hay que hacer un análisis más profundo".

Consultado sobre si la reestructuración forzosa de deuda en dólares podría generar mayor emisión de bonos corporativos dólar linked, Santiago lo descartó. "A cualquier empresa le sirve emitir deuda para pagar deuda pero las monedas serían distintas. Habría un descalce. No parece que sea la mejor opción. Quizá, si no les quede otra, lo hagan y después usen los pesos para comprar dólares mediante la Bolsa", consideró.

Otra opción de ajuste similar a las ON y fondos que siguen al dólar oficial pero sin riesgo corporativo sería el plazo fijo dólar linked. Fue anunciado la semana pasada por el BCRA pero los bancos aún no lo pusieron en marcha. Sería un depósito en pesos que estaría al alcance de cualquier ahorrista y cuya tasa de ajuste dependería de la variación del tipo de cambio oficial.

Criptodólares

Hay varias plataformas que permiten comprar criptomonedas en pesos desde Argentina. Esos activos digitales pueden ofrecer una vía de dolarización pero, también, de inversión.

El Bitcoin, la criptomoneda más famosa, es la que ofrece, según los expertos, las mejores perspectivas en tanto inversión. Ya que, pese a algunos altibajos en su precio, ha tenido tendencia positiva a lo largo del tiempo.

Aumenta el interés por las criptomonedas en tanto refugio de valor

Para los que simplemente buscan dolarizarse, existen criptomonedas cuyo valor sigue al dólar, como el caso de DAI, USDC o USDT. Funcionan en forma similar al contado con liquidación: se compra la criptomoneda en pesos y se vende en dólares a través de un exchange.

Estas vías de dolarización no tienen límites y también están excluidas de las últimas regulaciones porque se opera en moneda local. "En principio no afectaría, dado que, o bien se opera en pesos o bien en dólares, de forma que no hay compraventa de moneda extranjera. En nuestra plataforma no operamos en dólares, por lo que la operación de compraventa de cripto en pesos sigue exactamente igual y en las mismas condiciones que antes de las normas", explicó Matías Bari, CEO y fundador del exchange SatoshiTango.