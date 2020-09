La tensión no cede: el dólar blue se disparó a un récord de $147 y el Central volvió a quemar reservas

Las restricciones al dólar ahorro tuvieron un fuerte impacto en la cotización informal, que este jueves protagonizó una escalada

El dólar blue cotizó este jueves en alza y se llegó así a un máximo histórico de $147 durante una jornada con nuevas ventas por parte del Banco Central. Todo esto, a pesar del virtual "feriado cambiario" forzado por el freno a las ventas de dólar ahorro vía home banking.

En medio de limitadas operaciones, la moneda norteamericana informal en las "cuevas" porteñas acumuló un aumento de $8 en lo que va de la semana.

El blue marcó de esa manera un máximo histórico y llevó la brecha con el dólar mayorista a 93,9%, dado que el tipo de cambio en ese segmento operó a $75,78, tras sumar seis centavos.

Por su parte, el dólar Bolsa, o MEP, cotiza en torno a los $131,87.

Fuentes oficiales y del mercado financiero estimaron que la operatoria de venta de divisas para ahorro podría estar restablecida el viernes -o el lunes-, una vez que los bancos cuenten con la automatización requerida de las autorizaciones o denegatorias para los clientes.

En todo caso, la ocasión representará una nueva prueba de fuego para el Banco Central, que sigue sin poder frenar la pérdida de reservas.

El súper cepo a los ahorristas recalentó el mercado paralelo.

Continúa la sangría de reservas

Operadores de la city señalaron que este jueves el Banco Central volvió a vender divisas para abastecer la plaza cambiaria y estimaron que finalizó la jornada con un saldo negativo ubicado en torno a los u$s30 millones.

Esa cifra se suma a la venta de u$s 10 millones del miércoles y de u$s 25 millones del martes.

En medio de esta tendencia alarmante, algunos empiezan a calcular cuántos dólares de las reservas le quedan al Gobierno para administrar el nuevo cupo del cepo. O sea, manteniendo los u$s200 mensuales, cuántas personas podrán efectivamente comprar sin "desplumar" al Central.

Un informe de la consultora LCG dice que una simple cuenta nos muestra que las reservas líquidas (quitando el oro) solo dejan un saldo de u$s2.200 millones para ser vendido de aquí a fin de año. Es decir, que el endurecimiento del cepo puede "aguantar" si reduce la cantidad de personas a las que se vende dólares (los 200 mensuales) de los 4,4 millones de personas que se hacía mensualmente a 2,8 millones. O sea, se "dejaría afuera" a 1,6 millones de personas por mes tan sólo para "aguantar".

"Esos elegidos se escogen con el criterio menos progresivo que se pueda obtener. Sólo los que no tuvieron premuras en términos financieros, sectores menos golpeados, podrían acceder a comprar dólares y venderlos en el paralelo obteniendo una ganancia o atesorándolo para venderlo en un futuro con una ganancia", dice LCG.

"Pero esto corre solo si el propósito es llegar a fin de año. Termina 2020, el BCRA estará sin reservas y con el cepo actual. No mejoró la situación, sólo demoró lo inevitable. Cuando las cantidades no alcanzan, el precio tiene que corregir", remarca. La consultora señala que se puede explorar la alternativa de conseguir más dólares financieros. Una es mediante la colocación de títulos del canje de la deuda en el mercado. Pero los títulos rinden cerca de 15% actualmente y no parece prudente generar más presión bajista sobre ese mercado a costa de poner en manos de acreedores privados más deuda (y cara).

El precio del dólar, banco por banco

Según la habitual encuesta que realiza el Banco Central entre las principales entidades financieras que operan en la City, estas fueron las cotizaciones de venta:

- Galicia: $80,25

- Nación: $79,75

- ICBC: $79,70

- Supervielle: $80

- Santander: $80

- Macro: $80

- HSBC: $79,95

El dólar blue, que se ubicó en los $147, no tiene una cotización oficial, sino que su valor sale del promedio de cotización en lugares de cambio extraoficial.

Por su parte, el riesgo país de la Argentina se sitúa en los 1.343 puntos básicos.

Preocupación en los bancos por el "efecto embudo" en la asignación de turnos a los ahorristas

Aunque ya pasó más de una semana desde los anuncios que restringieron aún más el cepo cambiario y pusieron nervioso al mercado, quienes tienen dólares depositados en sus cuentas no paran de pedir turnos para retirar los billetes y llevárselos a casa.

Esto provocó una suerte de "cuello de botella" en los turnos que los bancos tienen disponibles, generando las quejas de los clientes, muchos de los cuales además están molestos por la imposibilidad de comprar dólares "ahorro" online por estos días por la falta de coordinación entre el Banco Central, Anses y los bancos con la nueva normativa.

En las principales entidades bancarias del sector privado coincidieron en que, desde que el Central anunció las nuevas restricciones para poder comprar los 200 dólares por mes por persona el pasado martes 15 de septiembre, lo que más creció en materia de servicio fue la solicitud de turnos para ser atendido por caja y así poder retirar los dólares que tienen depositados en sus cuentas.

De hecho, en los bancos estiman que entre el miércoles 16 y el martes 22 se fueron del sistema bancario alrededor de 500 millones de dólares que estaban depositados.

Muchos se llevan el dinero a su casa, otros buscan desesperadamente una caja de seguridad para guardarlos. Pero la incertidumbre que generaron los anuncios no hizo más que profundizar un nerviosismo que ya habitaba en el mercado y entre los clientes de los distintos bancos, que se agolparon en estos días para sacar turno para ir a las sucursales a buscar su dinero tangible.

El titular del Banco Central , Miguel Pesce, bajo la crítica de los bancos por las dificultades para las operaciones bajo la nueva regulación

Los dólares están, los turnos no alcanzan

"Ha sido tan fuerte la demanda de turnos para sacar dólares, que nos hizo acordar a lo que pasó el año pasado antes de las PASO", señalaron en un banco privado. Y agregaron: "Nosotros nos estamos asegurando que todo el que quiera retirar sus dólares, los tenga disponibles, y para eso estamos haciendo un trabajo sucursal por sucursal, viendo la disponibilidad de billetes y garantizando que todos puedan llevarse sus ahorros".

En las distintas entidades, aseguraron que tratan de llevarles tranquilidad a sus clientes. "Queremos que sepan que no estamos para nada en una situación como la del corralito del 2001, que hoy los dólares están y los pesos también", dijo un gerente de una entidad de capitales nacionales.

Pero advirtió que "de todas maneras, se nota que la gente está nerviosa, porque no sólo hay muchos clientes sacando turno para ser atendido por ventanilla y llevarse los dólares, sino que también muchos le consultan a su ejecutivo de cuentas si hay cajas de seguridad disponibles, no importa el tamaño o el costo que tengan".

La gran demanda de turnos que se notó esta semana, hizo que muchas sucursales tuvieran que incrementar la cantidad de personal que tienen atendiendo. Muchos tienen sucursales a media máquina, o con equipos reducidos para prevenir el contagio del Covid-19.

"En realidad, la atención por caja es principalmente para el pago a jubilados y el pago del IFE, y luego están los clientes que excepcionalmente pueden hacer un depósitos o las cuentas de empresas que a veces necesitan hacer una operación por caja, por eso tuvimos que explicarles a nuestros clientes que no todos los turnos que damos son para retirar dólares", dijeron en una entidad financiera.

El malestar de quienes tienen que esperar dos o tres días para ir al banco a retirar sus dólares se potencia con el enojo que ha provocado estos días la imposibilidad de comprar dólares "ahorro" porque el sistema aún no ha sido adaptado a las nuevas normativas. Esto incluye la imposibilidad de hacer transferencias en dólares también, ya que para poder transferir dólares de una cuenta a la otra, se deberá pasar por los controles que permiten saber si esa persona puede ser calificada o no como "colero virtual".